السعودية تعلن إحباط هجوم للحوثيين بزورق مفخخ في البحر الأحمر

أعلن التحالف الذي تقوده السعودية الخميس أنه أحبط هجوما للحوثيين بزورق مفخخ في البحر الأحمر، بعد اسابيع على استهداف المتمردين اليمنيين لناقلة نفط سعودية.

ولم يحدد بيان أذاعه تلفزيون الإخبارية السعودي هدف الهجوم، لكن وكالة «سبأ» للأنباء التابعة للحوثيين قالت إن الزورق استهدف «هدف عسكريا داخل العمق البحري للسعودية».

وقال بيان قيادة التحالف إن «الزورق المفخخ تم تسييره من شواطئ الحديدة عشوائيا»، وهي مدينة على ساحل البحر الأحمر الذي يؤدي الى مضيق باب المندب الاستراتيجي.

ويتهم التحالف الذي يقاتل المتمردين الحوثيين في اليمن منذ عام 2015 الحرس الثوري الإيراني والحوثيين المدعومين من ايران بمواصلة تهديد طرق الملاحة البحرية والتجارة الدولية، مشددا على أن حماية ممر باب المندب البحري هو مسؤولية دولية.

والشهر الماضي استهدف الحوثيون ناقلة نفط في باب المندب قبالة السواحل اليمنية وأصابوها بأضرار طفيفة.

والسعودية التي تعد أكبر مصدر للنفط الخام في العالم أوقفت شحنات تصدير النفط في 23 يوليو من خلال باب المندب جراء هذا الهجوم قبل استئنافه بعد عشرة ايام.

ويعتبر باب المندب خط شحن رئيسي بين شبه الجزيرة العربية والقرن الإفريقي يربط البحر الأحمر بخليج عدن.

ويمر عبر المضيق نحو 4,8 ملايين برميل من النفط ومشتقاته يوميا، وفق أرقام الحكومة الأميركية.