السعودية تعلن إحباط هجوم للحوثيين بزورق مفخخ في البحر الأحمر

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 24 أغسطس 2018, 02:04 صباحا

أعلن التحالف الذي تقوده السعودية الخميس أنه أحبط هجوما للحوثيين بزورق مفخخ في البحر الأحمر، بعد اسابيع على استهداف المتمردين اليمنيين لناقلة نفط سعودية.

ولم يحدد بيان أذاعه تلفزيون الإخبارية السعودي هدف الهجوم، لكن وكالة «سبأ» للأنباء التابعة للحوثيين قالت إن الزورق استهدف «هدف عسكريا داخل العمق البحري للسعودية».

وقال بيان قيادة التحالف إن «الزورق المفخخ تم تسييره من شواطئ الحديدة عشوائيا»، وهي مدينة على ساحل البحر الأحمر الذي يؤدي الى مضيق باب المندب الاستراتيجي.

ويتهم التحالف الذي يقاتل المتمردين الحوثيين في اليمن منذ عام 2015 الحرس الثوري الإيراني والحوثيين المدعومين من ايران بمواصلة تهديد طرق الملاحة البحرية والتجارة الدولية، مشددا على أن حماية ممر باب المندب البحري هو مسؤولية دولية.

والشهر الماضي استهدف الحوثيون ناقلة نفط في باب المندب قبالة السواحل اليمنية وأصابوها بأضرار طفيفة.

والسعودية التي تعد أكبر مصدر للنفط الخام في العالم أوقفت شحنات تصدير النفط في 23 يوليو من خلال باب المندب جراء هذا الهجوم قبل استئنافه بعد عشرة ايام.

ويعتبر باب المندب خط شحن رئيسي بين شبه الجزيرة العربية والقرن الإفريقي يربط البحر الأحمر بخليج عدن.

ويمر عبر المضيق نحو 4,8 ملايين برميل من النفط ومشتقاته يوميا، وفق أرقام الحكومة الأميركية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

علي السعيدي يحمل «داخلية الوفاق» و«الليبية المقاتلة» مسؤولية هجوم بوابة عين كعام
ليبيا
الدائرة تضيق على ترامب في تحقيق مولر و«الخيار النووي» أسوأ احتمالاته
دولى
بعد عام من الصمت .. البغدادي يدعو أنصاره إلى عدم التخلي عن «دينهم وجهادهم»
دولى
كاركاتير خيري - خروف العيد!
كاريكاتير
الخلاف بين واشنطن وأنقرة يأتي على هوى إردوغان
اقتصاد
دور «أممي» متصاعد: هل ينتظر برنامج الإصلاح الاقتصادي وصول الخبير الدولي؟
ليبيا
بالصور.. الحجاج الليبيون في مشعر منى
ليبيا
داني بويل لن يخرج الجزء المقبل من «جيمس بوند»
ثقافة وفن
كاركاتير حليم - سيولة!
كاريكاتير
سلامة: ليبيا ضحية التدخلات وعلى بعض الليبيين التوقف عن الاستقواء بالخارج
ليبيا
البعثة الأممية: أفراد الكتائب العاملة اسميًّا تحت إشراف «داخلية الوفاق» يهاجمون ...
ليبيا
وزير بريطاني: تعويض ضحايا «الجيش الأيرلندي» من ليبيا أمر صعب ومعقد
ليبيا
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

دراسة تكشف حقيقة مفزعة عن شرب الماء من القنينة