هنية: رفع الحصار عن غزة «بات قاب قوسين أو أدنى»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 21 أغسطس 2018, 07:19 مساء
رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» الفلسطينية إسماعيل هنية. (أرشيفية: الإنترنت)

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» الفلسطينية إسماعيل هنية الثلاثاء أن رفع الحصار الاسرائيلي المفروض على قطاع غزة بات «قاب قوسين أو أدنى» مع مواصلة المباحثات بشأن التهدئة.

وقال هنية في خطبة صلاة العيد التي أقامتها حماس في ساحة «السرايا» غرب مدينة غزة بمشاركة آلاف المصلين «بفضل هذه المسيرات والمقاومة بتنا قاب قوسين أو أدنى من طي صفحة هذا الحصار الظالم، سينتهي هذا الحصار بعز عزيز او بذل ذليل»، وفق «فرانس برس».

وأضاف ان «أي معالجة انسانية في غزة هي مضبوطة دون أثمان سياسية، هذه المعالجة (مباحثات التهدئة) تأتي بتوافق وطني وبشبكة أمان عربية من أجل وضع الضمانات اللازمة لتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه»

وقال في إشارة إلى المباحثات التي ترعاها مصر ومبعوث الأمم المتحدة الخاص للشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف «إننا نسير في طريقنا نحو إنهاء الحصار الظالم عن غزة وهذا ليس تفضلا من المحتل ولا منة من أحد، بل هو ثمرة لصمودكم ومقاومتكم».

ونوه الى أن وفد حماس والفصائل الذي أجرى مباحثات في القاهرة الأسبوع الماضي ركز على ملفي «التهدئة ورفع الحصار والمصالحة الوطنية». من ناحية ثانية ألغت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار كافة فعاليات صلاة العيد في «مخيمات العودة» قرب السياج الحدودي مع اسرائيل الثلاثاء «تفادياً لوقوع شهداء أو جرحى حتى لا ينغص الاحتلال فرحة المواطنين في العيد»، وفق ما قال مسؤول في الهيئة.

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