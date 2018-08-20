تبادل إطلاق النار بين جنود إسرائيليين وفلسطيني عند الحدود مع غزة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 20 أغسطس 2018, 11:25 صباحا
قوات الاحتلال تطلق النيران على متظاهرين فلسطينيين عند الحدود مع غزة. (أرشيفية: الإنترنت)

تبادل جنود الاحتلال الإسرائيلي ومسلح فلسطيني إطلاق النار عند الحدود مع غزة، اليوم الاثنين، بحسب ما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي رغم الجهود الجارية للتوصل إلى هدنة طويلة الأمد بين الطرفين.

وأفاد بيان لجيش الاحتلال، نقلته وكالة «فرانس برس» أن «إرهابيًّا أطلق النار على عناصر جيش الدفاع الإسرائيلي في شمال قطاع غزة، وردَّت قوات جيش الدفاع بإطلاق النار على الإرهابي»، حسب تعبير البيان. ولم يصب أي من الجنود الإسرائيليين فيما لم يعرف مصير المسلح الفلسطيني.

وأبقت إسرائيل معبر إيريز (بيت حانون)، وهو الوحيد المخصص للأشخاص بينها وبين قطاع غزة المحاصر، مغلقاً لليوم الثاني على التوالي وسمحت بمرور الحالات الإنسانية فقط وذلك على خلفية المواجهات التي وقعت نهاية الأسبوع الماضي.

وأفادت ناطقة باسم الوحدة التابعة لوزارة الدفاع، المعنية بالإشراف على الممر أن معبر إيريز مغلق الاثنين، وسيبقى كذلك «حتى إشعار آخر».

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