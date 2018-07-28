وفد من «فتح» يتوجه إلى القاهرة لتسليم موقف الحركة من مبادرة المصالحة

الرئيس الفلسطيني محمود عباس. (ارشيفية: فرانس برس)

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، السبت، إن وفدًا من حركة «فتح» سيتوجه إلى القاهرة، الأحد، لتسليم موقف الحركة من المبادرة المصرية الأخيرة لإنجاز المصالحة مع حركة «حماس».



وأضاف عباس في بداية اجتماع للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في مقر الرئاسة في رام الله: «إن الأشقاء المصريين أرسلوا لنا موضوعًا أو فكرة عن موضوع المصالحة، وغدًا سيذهب وفد يحمل موقفًا فلسطينيًّا واضحًا بخصوص المصالحة الوطنية»، بحسب «رويترز».



وتابع قائلاً: «إن الوفد الفلسطيني لا يحمل ردًّا على أحد، لأنه عندما نتحدث في هذا الموضوع، فإننا نتحدث عن الموقف الفلسطيني الذي اتخذناه في 21/10/2017، وهو الموقف الذي نحن ثابتون عليه».

وأعلن خلال الأيام الماضية مبادرة مصرية لم تنشر بشكل رسمي من أي طرف تهدف إلى إتمام المصالحة بين حركتي «فتح» و«حماس» بعد تعثر جهود سابقة لإنهاء 11 عامًا من الانقسام. وأوضحت اللجنة التنفيذية في بيان لها بعد الاجتماع أن «تحقيق المصالحة الوطنية يتم من خلال تحمل حكومة الوفاق مسؤولياتها وصلاحياتها كاملة غير منقوصة في قطاع غزة، والاحتكام لإرادة الشعب عبر إجراء انتخابات عامة».

وأعلنت حركة «حماس» في وقت سابق موافقتها على المبادرة المصرية الجديدة. وقال مسؤولون فلسطينيون إن المبادرة المصرية الجديدة تتضمن آليات وجداول زمنية لتنفيذ ما اُتفق عليه العام الماضي. وتأتي المبادرة الجديدة بعد فشل جهود سابقة لتحقيق المصالحة كان آخرها ما تم الاتفاق عليه في شهر أكتوبر من العام الماضي بضرورة تسلم الحكومة الحالية برئاسة رامي الحمد الله مهامها في القطاع.