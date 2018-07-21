حماس تعلن التوصل إلى اتفاق مع اسرائيل لإعادة التهدئة في غزة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 21 يوليو 2018, 01:38 صباحا

أعلن الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية «حماس» مساء الجمعة التوصل إلى اتفاق لاعادة التهدئة بين «إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة».

وقال فوزي برهوم على حسابه على تويتر «بجهود مصرية وأممية تم التوصل للعودة للحالة السابقة من التهدئة بين الإحتلال والفصائل الفلسطينية».

أتي ذلك بعدما أعلنت السلطات الصحية في غزة مقتل 4 متظاهرين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال مشاركتهم في «مسيرات العودة» قرب السياج الحدودي بين القطاع وإسرائيل.

وشنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارات واسعة على ما وُصف بأهداف تابعة لحماس في مناطق مختلفة من قطاع غزة.

ويتظاهر الفلسطينيون بشكل مستمر منذ شهر مارس الماضي على حدود القطاع فيما يسمونه مسيرات العودة التي تطالب بتمكين الفلسطينيين من حق العودة إلى ديارهم في الضفة الغربية المحتلة وفي الأراضي التي طردوا منها إبان إعلان إسرائيل عام 1948.

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