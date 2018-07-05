فصائل الجنوب السوري توافق على استئناف المفاوضات مع روسيا

أعلنت الفصائل المعارضة موافقتها على العودة إلى التفاوض مع الجانب الروسي حول اقتراح لوقف المعارك في جنوب سورية، بحسب ما أكد ناطق باسمها الخميس، بعد نحو 24 ساعة من التصعيد العسكري غير المسبوق على مواقعها.



وقال حسين أبازيد، مدير المكتب الإعلامي في «غرفة العمليات المركزية في الجنوب» التابعة للفصائل، بحبسب «فرانس برس» إنه «سيتم استئناف المفاوضات اليوم»، في وقت أفاد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، بتوقف الغارات الروسية والسورية بشكل كامل بعد قصف هستيري استمر منذ مساء الأربعاء، بحسب «فرانس برس».