تغيير الممثل الشخصي للرئيس الفرنسي في سورية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 27 يونيو 2018, 05:15 مساء
صورة عامة للسفارة الفرنسية في دمشق. (فرانس برس)

عين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء، السفير الحالي لدى إيران، فرنسوا سينيمو ممثلاً شخصيًّا له في سورية، وفق ما أعلن الناطق باسم الحكومة الفرنسية، بنجامان غريفو.

وكان يتولى الملف السوري منذ 2014 في وزارة الخارجية فرانك جيليه (54 عامًا) وقد عُـيِّن سفيرًا لفرنسا لدى قطر، بحسب «فرانس برس». ومع أن فرنسا أغلقت سفارتها في سورية إلا أنها لم تقطع علاقاتها الدبلوماسية بشكل رسمي مع هذا البلد. وتابع الناطق أن سينيمو (61 عامًا) المسؤول السابق في الاستخبارات الخارجية ينهي مهمته في طهران في أغسطس.

وأضاف: «نحن لا نعيد فتح سفارة في سورية»، وإن كان منصب الدبلوماسي هو «ممثل شخصي لرئيس الجمهورية، سفير في سورية» وسيباشره اعتبارًا من 27 أغسطس.

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