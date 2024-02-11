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شراكة بين ميتا ومعهد سامبلون الفرنسي لتوفير ورش عمل حول الذكاء الصناعي

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 11 فبراير 2024, 12:55 مساء
شراكة بين ميتا ومعهد سامبلون الفرنسي لتوفير ورش عمل حول الذكاء الصناعي
شعار ميتا يظهر على أحد الأجهزة اللوحية، في تولوز الفرنسية، 12 يناير 2023 (أ ف ب).
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أعلنت شركة ميتا الأميركية وسامبلون، وهو مركز تدريب فرنسي متخصص في التكنولوجيا الرقمية، اليوم الأحد، شراكة لتوفير حلقات تعليمية حول الذكاء الصناعي للعامة، على أمل أن يستفيد منها 30 ألف شخص.

وأطلقت ميتا وسامبلون «ورش عمل حول الذكاء الصناعي»، وهي مبادرة فريدة ومجانية ومفتوحة أمام الجميع، دون شروط مسبقة، وتهدف إلى «رفع مستوى الوعي بين الفرنسيين بالمفاهيم الأولى للذكاء الصناعي التوليدي» بحسب ما جاء في بيان، وقال نائب رئيس شركة ميتا لمنطقة جنوب أوروبا لوران سولي «نريد أن نرفع مستوى وعي الفرنسيين بهذا التقدم التكنولوجي»، وفقا لوكالة «فرانس برس».

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وتموّل ميتا هذا التدريب جزئيا، لكنها لم تعلن المبلغ.

ورش العمل اعتبارا من مارس عبر الإنترنت
وستقدَّم ورش العمل اعتبارا من مارس عبر الإنترنت بالوقت الفعلي لإتاحة التفاعل مع الطلاب، وستشمل ثماني مدن فرنسية هي مرسيليا وليون وباريس وليل ونانت ورين ومونبولييه وبوردو.

وأوضح رئيس مركز سامبلون فريديريك باردو «نحن مقتنعون بأنه لا يمكننا استخدام الذكاء الصناعي إذا لم نفهم ماهيته وكيف يعمل».

وتعاونت ميتا وسامبلون في السابق عبر إطلاق «أكاديمية ميتافيرس» عام 2022 كما أطلقا شراكة تسمح للطلاب بأن يكونوا متدربين داخل الشركة.

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