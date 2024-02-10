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اكتشاف نوع من السحالي في البيرو أُطلق عليه اسم المغني بروس ديكنسون

القاهرة - بوابة الوسط السبت 10 فبراير 2024, 10:09 مساء
اكتشاف نوع من السحالي في البيرو أُطلق عليه اسم المغني بروس ديكنسون
صورة غير مؤرخة نشرتها الهيئة الوطنية للمناطق الطبيعية المحمية في البيرو تُظهر حيواناً من نوع «إنياليودس ديكينسوني». ( أ ف ب)
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اكتُشف نوع غير معروف من السحالي في إحدى المحميات في البيرو أُطلق عليه اسم المغني في فرقة الهيفي ميتال البريطانية «آيرون مايدن» بروس ديكنسون، على ما أفادت، امس الجمعة، الهيئة الوطنية للمناطق الطبيعية المحمية (سيرنانب).

واكتُشف الحيوان الذي ينتمي إلى نوع «إنياليودس ديكينسوني»، الاسم العلمي لهذه الزواحف، بالتزامن مع اكتشاف نوع جديد آخر هو «إنياليودس سيانوسيفالوس» في الغابات الرطبة في كورديليرا دي كولان، وهي منطقة في الأمازون تقع شمال شرق بيرو، وفقا لوكالة «فرانس برس».

سمُي تيمناً ببول بروس ديكنسون
وأشارت «سيرنانب» إلى أن «هذا النوع سمُي تيمناً ببول بروس ديكنسون»، من دون أن توضح ما إذا كان العلماء الذين اكتشفوا هذا النوع هم من محبي موسيقى الميتال.

بروس ديكنسون (65 عاما) هو مغني الفرقة التي تأسست عام 1975 في لندن، وتُعد إحدى أهم الفرق وأكثرها تمثيلاً لموسيقى الهيفي ميتال.

ويتميز نوع «إنياليودس ديكينسوني» برأسه البرتقالي وجسمه الأخضر وأرجله القصيرة.

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واكتُشف نوعا السحالي في إطار دراسة أجراها خبراء أميركيون من «رينفورت بارتنرشيب» والمعهد البيروفي لعلم الزواحف ومتحف علم الحيوانات التابع لكلية العلوم البيولوجية بالجامعة الكاثوليكية في الإكوادور.

وتبلغ مساحة محمية كورديليرا دي كولان الوطنية في أمازوناس 39215 هكتارا، وتضم 470 نوعا من الطيور ونحو 70 نوعا من الثدييات.

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