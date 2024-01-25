  • Alwasat News
Atwasat

أول تلقيح صناعي لوحيد قرن أبيض جنوبي بارقة أمل لنوع آخر مهدد بالانقراض

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 25 يناير 2024, 06:04 مساء
أول تلقيح صناعي لوحيد قرن أبيض جنوبي بارقة أمل لنوع آخر مهدد بالانقراض
آخر أنثيين من وحيد القرن الأبيض الشمالي «ناجيين» (يسار) وابنتها فاتو في محمية أول بيجيتا الكينية بتاريخ 23 أغسطس 2023. (أ ف ب)
WTV_Frequency

نجح العلماء في إجراء أول عملية تلقيح صناعي لحيوان من نوع وحيد القرن الأبيض الجنوبي، في إنجاز يشكل بارقة أمل لإنقاذ نوع آخر من السلالة نفسها هو وحيد القرن الأبيض الشمالي الذي لم تعد الطبيعة تضمّ سوى انثيين منه.

وقال المسؤول عن المشروع الألماني توماس هيلدبراندت، في مؤتمر صحفي من برلين «نجحنا في تحقيق إنجاز كنّا نعتقد أنه مستحيل»، وفقا لوكالة «فرانس برس».

ويعتبر حمل وحيد القرن الأبيض الجنوبي بجنين من النوع نفسه «تقدّماً مهماً» في مساعدة وحيد القرن الأبيض الشمالي المعرّض للانقراض، على ما أكد هيلدبراندت الذي ينتمي إلى اتحاد «بايو ريسكيو» العلمي المدعوم من وزارة البحوث الالمانية.

ازدياد أعداد حيوانات وحيد القرن في أفريقيا
تراجع عمليات الصيد الجائر لحيوانات وحيد القرن في جنوب أفريقيا
«الخطر» يهدد حيوانات وحيد القرن رغم تراجع صيدها

وفي المرحلة التالية من برنامج التكاثر، سيحاول العلماء تخصيب جنين وحيد قرن أبيض شمالي في أم بديلة من النوع الجنوبي.

ويشكل برنامج التكاثر الذي أصبح ممكناً بفضل تخصيب بويضات في المختبر عن طريق حقن الحيوانات المنوية المجمدة، فرصةً أخيرة لتجنّب انقراض هذه الحيوانات المهيبة.

إنتاج حيوانات من نوع وحيد القرن الأبيض
ولم يعد بإمكان انثيي وحيد القرن الأبيض الشمالي المتبقيتين، وهما «ناجين» وابنتها «فاتو»، الإنجاب لأنّهما متقدمتان جداً في السن.

وتوفي آخر ذكر من وحيد القرن الأبيض الشمالي عام 2018 في محمية أول بيجيتا في كينيا، حيث تعيش «ناجين» و«فاتو» تحت المراقبة على مدار الساعة لحمايتهما من الصيد الجائر.

ويتمثل هدف فريق توماس هيلدبراندت راهناً في «إنتاج حيوانات من نوع وحيد القرن الأبيض الشمالي خلال العامين ونصف العام المقبلين».

وقد تستغرق العملية وقتاً أطول، بحسب هيلدبراندت، إذ يستمر الحمل لدى وحيد القرن ستة عشر شهراً.

وأشار هيلدبراندت إلى أن هذه التكنولوجيا قد تكون نموذجاً لأنواع أخرى مهددة بالانقراض من وحيد القرن، على غرار وحيد القرن السومطري في جنوب شرق آسيا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد.. «في التسعين» يناقش استئناف «دورينا» وصفقات الشتاء وزيادة عدد الأجانب

شاهد.. «في التسعين» يناقش استئناف «دورينا» وصفقات الشتاء وزيادة عدد الأجانب
«في التسعين»: معسكر فريق الأخضر في طرابلس

«في التسعين»: معسكر فريق الأخضر في طرابلس
«تغطية خاصة»: أزمة السيولة.. هل يكتب المحافظ نهاية حكومة الدبيبة؟

«تغطية خاصة»: أزمة السيولة.. هل يكتب المحافظ نهاية حكومة الدبيبة؟
«بودكاست ويڤ»: Podcast Wave: Kwifya X Mouka

«بودكاست ويڤ»: Podcast Wave: Kwifya X Mouka
كاريكاتير خيري - التعليم الخاص في ليبيا

كاريكاتير خيري - التعليم الخاص في ليبيا
سابالينكا تهزم غوف وتبلغ نهائي أستراليا للتنس

سابالينكا تهزم غوف وتبلغ نهائي أستراليا للتنس
وفاة الشاعر يونس بن نيران عن عمر ناهز 58 عامًا

وفاة الشاعر يونس بن نيران عن عمر ناهز 58 عامًا
الإذاعة الفرنسية ترجح ضلوع واشنطن ولندن في عرقلة محاكمة عبدالله السنوسي

الإذاعة الفرنسية ترجح ضلوع واشنطن ولندن في عرقلة محاكمة عبدالله السنوسي
«القسام» تعلن تفجير 9 آليات عسكرية إسرائيلية وقتل 25 جنديا للاحتلال في عدة كمائن

«القسام» تعلن تفجير 9 آليات عسكرية إسرائيلية وقتل 25 جنديا للاحتلال في عدة كمائن
«أوبن أيه آي» تلغي «بهدوء» الحظر المفروض على الاستخدام العسكري لأدوات الذكاء الصناعي

«أوبن أيه آي» تلغي «بهدوء» الحظر المفروض على الاستخدام العسكري لأدوات الذكاء ...
«أناتومي دون شوت» ينال 11 ترشيحاً لجوائز «سيزار» غداة حصوله على خمسة أوسكار

«أناتومي دون شوت» ينال 11 ترشيحاً لجوائز «سيزار» غداة حصوله على خمسة أوسكار
تكريم عشر ليبيات بجائزة المرأة الملهمة

تكريم عشر ليبيات بجائزة المرأة الملهمة
تونس تودّع كأس أمم أفريقيا وتأهل جنوب أفريقيا وناميبيا إلى دور الـ16

تونس تودّع كأس أمم أفريقيا وتأهل جنوب أفريقيا وناميبيا إلى دور الـ16
يشمل عدة تخصصات.. افتتاح المركز الليبي - التركي للمهن الفنية في طرابلس

يشمل عدة تخصصات.. افتتاح المركز الليبي - التركي للمهن الفنية في طرابلس
بحث جديد: استنشاق الأكسجين النقي لمدة 90 دقيقة قد يكون فعالا لعلاج العجز الجنسي

بحث جديد: استنشاق الأكسجين النقي لمدة 90 دقيقة قد يكون فعالا لعلاج العجز الجنسي
تقييم دولي: 1.8 مليار دولار احتياجات إعادة الإعمار جراء «دانيال»

تقييم دولي: 1.8 مليار دولار احتياجات إعادة الإعمار جراء «دانيال»
رسميًا.. الأهلي بنغازي يتأهل لربع نهائي دورة دبي الدولية لكرة السلة

رسميًا.. الأهلي بنغازي يتأهل لربع نهائي دورة دبي الدولية لكرة السلة
استبعاد مبخوت من تشكيلة منتخب الإمارات يثير الجدل.. وبينتو في مرمى الانتقادات

استبعاد مبخوت من تشكيلة منتخب الإمارات يثير الجدل.. وبينتو في مرمى الانتقادات
 المزيد من علوم وتكنولوجيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
ناسا تستعيد الاتصال بمروحيتها على المريخ بعد انقطاعه
ناسا تستعيد الاتصال بمروحيتها على المريخ بعد انقطاعه
ديدان الأرض تحد من ظاهرة الاحتباس الحراري
ديدان الأرض تحد من ظاهرة الاحتباس الحراري
طوكيو تتحدث عن إمكان إعادة تشغيل المسبار الياباني على القمر
طوكيو تتحدث عن إمكان إعادة تشغيل المسبار الياباني على القمر
الذكاء الصناعي يضع «أبل» أمام مفترق حاسم في الذكرى الـ40 لإطلاق «ماك»
الذكاء الصناعي يضع «أبل» أمام مفترق حاسم في الذكرى الـ40 لإطلاق ...
«نتفليكس» ترفع عدد مشتركيها إلى 260 مليونا
«نتفليكس» ترفع عدد مشتركيها إلى 260 مليونا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
اكتشاف نوع جديد من «عمالقة البحر» في صحراء الوادي الجديد
اكتشاف نوع جديد من «عمالقة البحر» في صحراء الوادي الجديد...
ابتكار أداة للذكاء الصناعي تقلد خط اليد
ابتكار أداة للذكاء الصناعي تقلد خط اليد...
«غوغل» تبدأ أولى خطوات التخلي عن ملفات الارتباط على «كروم»
«غوغل» تبدأ أولى خطوات التخلي عن ملفات الارتباط على «كروم»...
الشاشات الذكية الشفافة.. أحدث ابتكارات الشركات المصنعة لأجهزة التلفزيون
الشاشات الذكية الشفافة.. أحدث ابتكارات الشركات المصنعة ......
اكتشاف مجرة ​​غريبة لا تحتوي على نجوم على الإطلاق
اكتشاف مجرة ​​غريبة لا تحتوي على نجوم على الإطلاق...
المزيد
أول تلقيح صناعي لوحيد قرن أبيض جنوبي بارقة أمل لنوع آخر مهدد بالانقراض
أول تلقيح صناعي لوحيد قرن أبيض جنوبي بارقة أمل لنوع آخر مهدد......
لعبة «بوكيمون ويذ غَنز» باعت أكثر من 5 ملايين نسخة في ثلاثة أيام
لعبة «بوكيمون ويذ غَنز» باعت أكثر من 5 ملايين نسخة في ثلاثة ......
«أوبن أيه آي» تلغي «بهدوء» الحظر المفروض على الاستخدام العسكري لأدوات الذكاء الصناعي
«أوبن أيه آي» تلغي «بهدوء» الحظر المفروض على الاستخدام ......
«نتفليكس» ترفع عدد مشتركيها إلى 260 مليونا
«نتفليكس» ترفع عدد مشتركيها إلى 260 مليونا...
الذكاء الصناعي يضع «أبل» أمام مفترق حاسم في الذكرى الـ40 لإطلاق «ماك»
الذكاء الصناعي يضع «أبل» أمام مفترق حاسم في الذكرى الـ40 ......
المزيد