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وكالة الفضاء اليابانية تؤكد أن هبوط مركبتها على سطح القمر اتسم بدقة عالية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 25 يناير 2024, 05:42 مساء
وكالة الفضاء اليابانية تؤكد أن هبوط مركبتها على سطح القمر اتسم بدقة عالية
صورة نشرتها في 25 يناير 2024 وكالة الفضاء اليابانية (جاكسا) لسطح القمر التقطها وبثها المسبار «سورا-كيو» بعد هبوط مركبة «سليم» التي تحمله على سطح القمر في 20 يناير 2024. (أ ف ب)
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أعلنت وكالة الفضاء اليابانية (جاكسا)، اليوم الخميس، أن النقطة التي هبطت فيها مركبتها الفضائية الصغيرة «سليم» (Slim) على سطح القمر  السبت الفائت تبعد نحو 55 متراً من هدفها، أي أن العملية أُنجِزَت بدرجة عالية جداً من الدقة.

ويعني ذلك أن الوكالة نجحت في تحقيق الهدف المتمثل في إنزال هذه المركبة ضمن شعاع يبلغ مئة متر من هدفها، بينما تهبط المركبات القمرية عادةً على بُعد كيلومترات عدة من النقطة المقررة، وفقا لوكالة «فرانس برس».

خامس دولة تنجح في الهبوط على سطح القمر
كذلك نشرت جاكسا الخميس الصور الأولى لهذه العملية التي تُعدّ إنجازا غير مسبوق لليابان، إذ أصبحت خامس دولة تنجح مركبة تابعة لها في الهبوط على سطح القمر بعد الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي والصين والهند.

لكنّ تطوراً خطيراً شابَ هذا الإنجاز الياباني إذ أن «سليم»، وهي الأحرف الإنكليزية الأولى لعبارة تعني «مركبة الهبوط الذكية لاستكشاف القمر»، واجهت مشكلة في ألواحها الشمسية، مما اضطر جاكسا إلى إيقاف إمدادات الطاقة عنها بعد أقل من ثلاث ساعات من هبوطها، من أجل توفير الطاقة في بطارياتها لإعادة تشغيلها لاحقاً.

اليابان خامس دولة تنجح في الهبوط على سطح القمر
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وأوضحت جاكسا أن ألواح «سليم» الشمسية يمكن أن تنتج الطاقة مجدداً عندما تتغير زاوية الشمس عند موقع الهبوط، أي عندما «يضرب ضوء الشمس القمر من جهة الغرب»، إذ إن «خلايا سليم الشمسية موجهة نحو الغرب».

وهبطت «سليم» في حفرة صغيرة قطرها أقل من 300 متر، تسمى شيولي، وتمكنت من أن تُطلق طبيعياً العربتين المصغرتين اللتين تحملهما. ويُفترض أن تجري هاتان العربتان تحليلات للصخور المتأتية من البنية الداخلية للقمر المعروفة بالوشاح القمري الذي لا تتوافر بعد معطيات كثيرة عنه.

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