سفينة علمية تستكشف مياه انتركتيكا لتحسين فهم الاحترار المناخي

القاهرة - بوابة الوسط

جمعت سفينة علمية كولومبية عينات من تحت الماء بالمناطق النائية في القارة القطبية الجنوبية في محاولة لوضع نماذج بيانية للنظم البيئية في القطب الجنوبي لتعزيز فهم الاحترار المناخي.

وفي محاولة لاستكشاف المناطق النائية في القارة القطبية الجنوبية، تحمل السفينة الكولومبية «سيمون بوليفار» 39 عالما يشاركون في المهمة ومن بينهم باحث في جامعة الإكوادور المركزية بابلو أروخو الذي قال لوكالة «فرانس برس» إن «القارة القطبية الجنوبية هي ثلاجة الكوكب».

وتتقدم «سيمون بوليفار» بين كتل هائلة من الجليد، إضافة إلى حيوانات بحرية بينها طيور بطريق وحيتان، وهي مرتبطة بأحد عشر مشروعاً كولومبياً وتسعة مشاريع أخرى تعتمد على التعاون الدولي.

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ويضيف بابلو أروخو «نريد أن نرى كيف يؤثر تغير المناخ على ثلاجة العالم وعلى الكمية الإجمالية للعناصر الغذائية الموجودة في مياه هذه المنطقة».

وعلى متن السفينة، يقود هذا العالم الإكوادوري مشروعاً يهدف إلى وضع نماذج بيانية للنظم البيئية في القطب الجنوبي استناداً إلى تقنيات التعلم الآلي، وهو فرع من الذكاء الصناعي يركز على دراسة الخوارزميات الإحصائية.

تأثير التغيرات في البحر على تغير المناخ

ويدرس الباحثون من خلال مقاطعة هذه النماذج البيانية مع صور الأقمار الصناعية، ديناميات تدفقات الغازات المسببة لمفعول الدفيئة على النظم البيئية في القارة القطبية الجنوبية.

ويوضح ألكسيس غراتز، من المديرية العامة الكولومبية للشؤون البحرية، أن «فريق كولومبي يُغرق على متن السفينة، زجاجات عدة بهدف أخذ عينات من المحيط وإجراء التحليلات عليها لاحقاً».

ونُصبت محطة أرصاد جوية محمولة على مسافة غير بعيدة، في جزيرة غرينتش، حيث تتمركز البعثة العلمية الإكوادورية، لتسجيل تذبذبات الضغط الجوي في المنطقة.

وتقول الباحثة في المديرية العامة الكولومبية للشؤون البحرية ماريتزا مورينو إن «هذه التدابير يتم اتخاذها لمساعدتنا في معرفة المزيد عن التغيرات في مستويات سطح البحر كمؤشر مهم لتطور تغير المناخ».

وتجري بعثة تركية دراسة عن مستويات تركيز الهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات في التربة، وهي مكونات طبيعية للفحم والنفط.

ويقول الأستاذ في جامعة إسطنبول التقنية بوراك كاراتشيك «سأجري تحاليل على هذه العينات بحثاً عن الملوثات العضوية الثابتة ولدراسة التأثيرات على البشر هنا في هذه البيئة».