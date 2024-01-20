  • Alwasat News
Atwasat

سفينة علمية تستكشف مياه انتركتيكا لتحسين فهم الاحترار المناخي

القاهرة - بوابة الوسط السبت 20 يناير 2024, 06:27 مساء
سفينة علمية تستكشف مياه انتركتيكا لتحسين فهم الاحترار المناخي
السفينة العلمية «ارك سيمون بوليفار» في مياه المنطقة القطبية الجنوبية 19 يناير 2024. (أ ف ب)
alwasat radio

جمعت سفينة علمية كولومبية عينات من تحت الماء بالمناطق النائية في القارة القطبية الجنوبية في محاولة لوضع نماذج بيانية للنظم البيئية في القطب الجنوبي لتعزيز فهم الاحترار المناخي.

وفي محاولة لاستكشاف المناطق النائية في القارة القطبية الجنوبية، تحمل السفينة الكولومبية «سيمون بوليفار» 39 عالما يشاركون في المهمة ومن بينهم باحث في جامعة الإكوادور المركزية بابلو أروخو الذي قال لوكالة «فرانس برس» إن «القارة القطبية الجنوبية هي ثلاجة الكوكب».

وتتقدم «سيمون بوليفار» بين كتل هائلة من الجليد، إضافة إلى حيوانات بحرية بينها طيور بطريق وحيتان، وهي مرتبطة بأحد عشر مشروعاً كولومبياً وتسعة مشاريع أخرى تعتمد على التعاون الدولي.

دراسة: التركيزات المتزايدة من ثاني أكسيد الكربون تهدد مساعي حصر الاحترار
دراسة غير حكومية تحذر: الغطاء الجليدي في العالم بخطر
الاحترار المناخي يهدد بزوال أكبر نهر جليدي في إيطاليا بعد أقل من قرن

ويضيف بابلو أروخو «نريد أن نرى كيف يؤثر تغير المناخ على ثلاجة العالم وعلى الكمية الإجمالية للعناصر الغذائية الموجودة في مياه هذه المنطقة».

وعلى متن السفينة، يقود هذا العالم الإكوادوري مشروعاً يهدف إلى وضع نماذج بيانية للنظم البيئية في القطب الجنوبي استناداً إلى تقنيات التعلم الآلي، وهو فرع من الذكاء الصناعي يركز على دراسة الخوارزميات الإحصائية.

تأثير التغيرات في البحر على تغير المناخ
ويدرس الباحثون من خلال مقاطعة هذه النماذج البيانية مع صور الأقمار الصناعية، ديناميات تدفقات الغازات المسببة لمفعول الدفيئة على النظم البيئية في القارة القطبية الجنوبية.

ويوضح ألكسيس غراتز، من المديرية العامة الكولومبية للشؤون البحرية، أن «فريق كولومبي يُغرق على متن السفينة، زجاجات عدة بهدف أخذ عينات من المحيط وإجراء التحليلات عليها لاحقاً».

ونُصبت محطة أرصاد جوية محمولة على مسافة غير بعيدة، في جزيرة غرينتش، حيث تتمركز البعثة العلمية الإكوادورية، لتسجيل تذبذبات الضغط الجوي في المنطقة.

وتقول الباحثة في المديرية العامة الكولومبية للشؤون البحرية ماريتزا مورينو إن «هذه التدابير يتم اتخاذها لمساعدتنا في معرفة المزيد عن التغيرات في مستويات سطح البحر كمؤشر مهم لتطور تغير المناخ».

وتجري بعثة تركية دراسة عن مستويات تركيز الهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات في التربة، وهي مكونات طبيعية للفحم والنفط.

ويقول الأستاذ في جامعة إسطنبول التقنية بوراك كاراتشيك «سأجري تحاليل على هذه العينات بحثاً عن الملوثات العضوية الثابتة ولدراسة التأثيرات على البشر هنا في هذه البيئة».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير حليم - داء التشبث بالمنصب

كاريكاتير حليم - داء التشبث بالمنصب
تقرير أممي: العنف العرقي يقتل 15 ألفا في مدينة سودانية واحدة

تقرير أممي: العنف العرقي يقتل 15 ألفا في مدينة سودانية واحدة
الأهلي بنغازي يحقق انتصاره الأول في بطولة دبي لكرة السلة

الأهلي بنغازي يحقق انتصاره الأول في بطولة دبي لكرة السلة
أسبوع من الضربات الأميركية على اليمن.. وجماعة الحوثي لاتزال تشكل تهديدا في البحر الأحمر

أسبوع من الضربات الأميركية على اليمن.. وجماعة الحوثي لاتزال تشكل تهديدا في البحر...
للمرة الأولى.. إسرائيل تنضم لقائمة «أسوأ سجاني الصحفيين»

للمرة الأولى.. إسرائيل تنضم لقائمة «أسوأ سجاني الصحفيين»
الأمير هاري يتخلى عن ملاحقة الدار الناشرة لـ«دايلي مايل»

الأمير هاري يتخلى عن ملاحقة الدار الناشرة لـ«دايلي مايل»
تحديد طبيعة إصابة محمد صلاح ومدة غيابه عن الملاعب

تحديد طبيعة إصابة محمد صلاح ومدة غيابه عن الملاعب
الفنان التشكيلي (بتروس فان شندل) سيد الشموع

الفنان التشكيلي (بتروس فان شندل) سيد الشموع
كريم بنزيما يعود إلى الاتحاد السعودي بعد تأخّره 17 يومًا

كريم بنزيما يعود إلى الاتحاد السعودي بعد تأخّره 17 يومًا
حذرت من تفشي الأمراض.. الأمم المتحدة: 20 ألف طفل وُلدوا بالجحيم في غزة

حذرت من تفشي الأمراض.. الأمم المتحدة: 20 ألف طفل وُلدوا بالجحيم في غزة
سيناتورة أميركية تدعو لربط المساعدات لـ«إسرائيل» بسعيها نحو السلام

سيناتورة أميركية تدعو لربط المساعدات لـ«إسرائيل» بسعيها نحو السلام
«كاف» يعاقب عمروش بالإيقاف والغرامة لتصريحاته ضد الاتحاد المغربي

«كاف» يعاقب عمروش بالإيقاف والغرامة لتصريحاته ضد الاتحاد المغربي
«فيفا» يعلن جدول مباريات كأس العالم 2026 الشهر المقبل

«فيفا» يعلن جدول مباريات كأس العالم 2026 الشهر المقبل
الأميران أندرو وهاري لا يمكنهما الحلول محل الملك تشارلز في حال العجز عن أداء مهامه

الأميران أندرو وهاري لا يمكنهما الحلول محل الملك تشارلز في حال العجز عن أداء ...
كاب فيردي يتأهل لدور الـ16 من كأس الأمم الأفريقية بثلاثية في شباك موزمبيق (فيديو)

كاب فيردي يتأهل لدور الـ16 من كأس الأمم الأفريقية بثلاثية في شباك موزمبيق ...
«ميتا» تدخل السباق إلى الذكاء الصناعي

«ميتا» تدخل السباق إلى الذكاء الصناعي
الأهلي طرابلس يفوز على بيروت اللبناني في أول مبارياته ببطولة دبي الدولية للسلة

الأهلي طرابلس يفوز على بيروت اللبناني في أول مبارياته ببطولة دبي الدولية للسلة
نهاية سعيدة لمغامرة أرنولد شوارزينغر مع الجمارك الألمانية بسبب ساعة

نهاية سعيدة لمغامرة أرنولد شوارزينغر مع الجمارك الألمانية بسبب ساعة
 المزيد من علوم وتكنولوجيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
المملكة المتحدة تصدر أول دليل دولي لسلامة الذكاء الصناعي
المملكة المتحدة تصدر أول دليل دولي لسلامة الذكاء الصناعي
فقدان أثر مركبة الهبوط الأميركية الخاصة على القمر بعد دخولها الغلاف الجوي للأرض
فقدان أثر مركبة الهبوط الأميركية الخاصة على القمر بعد دخولها ...
اكتشاف نوع جديد من «عمالقة البحر» في صحراء الوادي الجديد
اكتشاف نوع جديد من «عمالقة البحر» في صحراء الوادي الجديد
«ميتا» تدخل السباق إلى الذكاء الصناعي
«ميتا» تدخل السباق إلى الذكاء الصناعي
مركبة «سليم» اليابانية هبطت «على ما يبدو على سطح القمر»
مركبة «سليم» اليابانية هبطت «على ما يبدو على سطح القمر»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
اكتشاف نوع جديد من «عمالقة البحر» في صحراء الوادي الجديد
اكتشاف نوع جديد من «عمالقة البحر» في صحراء الوادي الجديد...
«بيتكوين» تتجاوز 45 ألف دولار للمرة الأولى منذ أبريل 2022
«بيتكوين» تتجاوز 45 ألف دولار للمرة الأولى منذ أبريل 2022...
الروبوتات «تكذب وتغش» تحت الضغط!
الروبوتات «تكذب وتغش» تحت الضغط!...
«غوغل» تبدأ أولى خطوات التخلي عن ملفات الارتباط على «كروم»
«غوغل» تبدأ أولى خطوات التخلي عن ملفات الارتباط على «كروم»...
الشاشات الذكية الشفافة.. أحدث ابتكارات الشركات المصنعة لأجهزة التلفزيون
الشاشات الذكية الشفافة.. أحدث ابتكارات الشركات المصنعة ......
المزيد
اليابان خامس دولة تنجح في الهبوط على سطح القمر
اليابان خامس دولة تنجح في الهبوط على سطح القمر...
سفينة علمية تستكشف مياه انتركتيكا لتحسين فهم الاحترار المناخي
سفينة علمية تستكشف مياه انتركتيكا لتحسين فهم الاحترار ......
سويدي وإيطالي وتركي وإسباني في رحلة خاصة إلى محطة الفضاء الدولية
سويدي وإيطالي وتركي وإسباني في رحلة خاصة إلى محطة الفضاء ......
مركبة «سليم» اليابانية هبطت «على ما يبدو على سطح القمر»
مركبة «سليم» اليابانية هبطت «على ما يبدو على سطح القمر»...
«ميتا» تدخل السباق إلى الذكاء الصناعي
«ميتا» تدخل السباق إلى الذكاء الصناعي...
المزيد