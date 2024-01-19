«ميتا» تدخل السباق إلى الذكاء الصناعي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن رئيس «ميتا» (فيسبوك وإنستغرام) مارك زاكربرغ أن مجموعته بدأت تعمل على الذكاء الصناعي الذي يوصف بـ«العام»، وهو عبارة عن نُظُم معلوماتية مجهزة بقدرات معرفية بشرية، على غرار «أوبن إيه آي»، مبتكرة «تشات حي بي تي».

وقال الملياردير في مقابلة نشرها، أمس الخميس، موقع «ذي فيرج» الأميركي المتخصص في التكنولوجيا «توصلنا إلى نتيجة مفادها أن بناء المنتجات التي نريد بناءها، يتطلب منا العمل نحو الذكاء الصناعي العام»، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وأضاف «أعتقد أن من المهم الإعلان عن ذلك لأن كثراً من أفضل الباحثين يرغبون في العمل على مشكلات أكثر طموحاً».

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ووُضِع الذكاء الصناعي العام في متناول الجميع بفضل شركة «أوبن إيه آي» الناشئة في كاليفورنيا، إذ فاجأت العالم في نهاية 2022 بإطلاق «تشات جي بي تي» الذي يُعدّ أشهر برامج الذكاء الصناعي التوليدي، ويستطيع إنتاج محتوى متنوع بناءً على طلب بسيط باللغة اليومية.

ألتمان: التكنولوجيا أكثر ذكاءً من البشر

وسبق لرئيس «أوبن إيه آي» سام ألتمان أن وصف الذكاء الصناعي العام بأنه التكنولوجيا التي ستُستَخدَم في برامج «أكثر ذكاءً من البشر عموماً»

ولا يزال المفهوم غامضاً، إذ أشار المسؤول عن الشؤون الدولية في «ميتا» نيك كليغ في دافوس الخميس إلى أن «لا إجماع في شأن معنى الذكاء الصناعي العام بالضبط»، وأضاف «إذا طلبتم من مجموعة علماء كمبيوتر تعريفه، ستحصلون من كلّ منهم على تعريف مختلف».

وأثار بروز الذكاء الصناعي التوليدي خلال العام المنصرم منافسة شرسة بين عمالقة التكنولوجيا.

وسارعت «ميكروسوفت» (المستثمر الرئيسي في «أوبن إيه آي») و«غوغل» و«ميتا» إلى توفير أدوات عدة وتسعى إلى جذب أفضل المهندسين.