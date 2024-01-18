المملكة المتحدة تصدر أول دليل دولي لسلامة الذكاء الصناعي

القاهرة - بوابة الوسط

نشرت «هيئة المعايير الوطنية (BSI )»، في المملكة المتحدة، معياراً دولياً يُعتبر الأول من نوعه حول سبل التعامل الآمن مع الذكاء الصناعي، قدمت فيها توجيهات بشأن الطرق التي تسمح للشركات بتطوير ونشر أدوات الذكاء الصناعي بشكل مسؤول داخل تلك الشركات وكذلك في أي منتج يقدم للمستهلكين.

وتحدد الإرشادات طرق إنشاء نظام لإدارة الذكاء الصناعي، وتنفيذه وصيانته والمواظبة على تحسينه، مع صب التركيز على التدابير الاحترازية، وفق بيان هيئة المعايير الوطنية الذي نقلته عنها «إندبندنت»

ويأتي إصدار الإرشادات في خضم وجود حال من الجدل المستمر بشأن الحاجة إلى صوغ معايير تنظيمية تحكم هذه التكنولوجيا السريعة التطور، والتي برز نجمها بشكل متزايد خلال العام الماضي عقب إصدار أدوات الذكاء الصناعي التوليدية من قبيل روبوت الدردشة «تشات جي بي تي» وإتاحتها أمام الجميع.

عقدت المملكة المتحدة القمة العالمية الأولى لسلامة الذكاء الصناعي في نوفمبر الماضي، وفيها التقى زعماء العالم والمسؤولون في شركات التكنولوجيا الكبرى من مختلف أنحاء العالم لبحث سبل التطوير الآمن والمسؤول للذكاء الصناعي، فضلاً عن التهديدات المحتملة الطويلة الأمد التي ربما تطرحها هذه التكنولوجيا.

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ومن بين تلك التهديدات استخدام الذكاء الصناعي بغرض إنشاء برمجيات خبيثة لشن هجمات سيبرانية، وحتى طرحه تهديداً وجودياً محتملاً ضد الإنسانية، في حال فقد البشر السيطرة على هذه التكنولوجيا.

وبخصوص هذا المعيار الدولي الجديد، قالت سوزان تايلور مارتن الرئيسة التنفيذية لـ«هيئة المعايير البريطانية» إن «الذكاء الصناعي تكنولوجيا تحويلية. ولكي يكون قوة عظمى تعود بالخير والنفع، فإن الثقة عنصر بالغ الأهمية».

يعد نشر أول معيار دولي لنظام إدارة الذكاء الصناعي في رأي مارتي «خطوة مهمة في تمكين المؤسسات من التعامل مع هذه التكنولوجيا بشكل مسؤول، ما يوفر بدوره الفرصة لتسخير الذكاء الصناعي في تسريع التقدم نحو مستقبل أفضل وعالم مستدام».

وتؤكد مارتي أن «هيئة المعايير البريطانية فخورة بكونها في المقدمة لضمان الدمج الآمن والموثوق للذكاء الصناعي في المجتمع».

وتنص التوجيهات على إنشاء تقييمات للمخاطر مصممة خصيصاً لسياقات محددة، إلى جانب تنفيذ ضوابط إضافية لمنتجات وخدمات الذكاء الصناعي، سواء اُستخدمت داخل المؤسسة أو مع العملاء.

وقال سكوت ستيدمان المدير العام لقسم المعايير في الهيئة إن المؤسسات في المملكة المتحدة تستخدم تكنولوجيات الذكاء الصناعي على نطاق واسع على الرغم من عدم وجود إطار تنظيمي راسخ يحكمها.

وأضاف «في وقت تبحث الحكومة البريطانية في سبل صوغ قوانين تنظم هذه التكنولوجيا بأقصى قدر من الفاعلية، يطالب الناس أينما كانوا بوضع مبادئ توجيهية وحواجز حماية تقيهم مخاطرها».

تضمين الاستخدام الآمن والمسؤول للذكاء الصناعي

وأوضح «في هذا الفضاء السريع التطور، يسر هيئة المعايير البريطانية أن تعلن عن نشر أحدث معايير الإدارة الدولية لهذه الصناعة بشأن استخدام تكنولوجيات الذكاء الصناعي، والتي ترمي إلى مساعدة الشركات على تضمين الاستخدام الآمن والمسؤول للذكاء الصناعي في منتجاتها وخدماتها».

وفق ستيدمان، «التشخيص الطبي، والسيارات ذاتية القيادة، والمساعدون الرقميون ليست سوى أمثلة قليلة على المنتجات التي تحصل فعلاً على الاستفادة من الذكاء الصناعي»

وشدد ستيدمان على أنه «لا بد من وجود الثقة لدى المستهلكين والصناعة على حد سواء من أننا، في غمرة السباق إلى تطوير هذه التكنولوجيات الجديدة، لا نعمل على تضمينها أي بيانات تنطوي على أشكال من التحيز والتمييز أو نقاط خفية متعلقة بالسلامة أو انتهاك للخصوصية».

وختم «المبادئ التوجيهية الخاصة برؤساء شركات تكنولوجيا الذكاء الصناعي التي يتضمنها المعيار الجديد للذكاء الصناعي، تهدف إلى تحقيق التوازن بين الابتكار وأفضل الممارسات من طريق التركيز على المخاطر الرئيسة والمسؤوليات والتدابير الاحترازية».