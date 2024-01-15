الذكاء الصناعي يتابع صحة المرأة في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية

القاهرة - بوابة الوسط

خصص معرض الإلكترونيات الاستهلاكية في مدينة لاس فيغاس الأميركية هذا العام عددا من أجنحته لصحة المرأة حصريا، واحتل جهاز يتيح كشف سرطان الرحم مِن بُعد صدارة الاهتمام بالإضافة إلى سوار يتوقع الهبات الساخنة بمساعدة الذكاء الصناعي.

واتخذت شركة «إيه آي دوت» الكورية الجنوبية من أحد أجنحة المعرض في نسخة 2024 التي يبلغ عددها الإجمالي 3500 مساحة لعرض جهاز يحمل اسم «سيرفيراي إيه آي»، يتيح كشف سرطان الرحم مِن بُعد بمساعدة الذكاء الصناعي، حسب وكالة «فرانس برس».

وكشف تقرير لمنظمة الصحة العالمية أن سرطان عنق الرحم يعد رابع أكثر أنواع السرطان انتشارا لدى النساء، مشيرا إلى أن 570 ألف إصابة جديدة بهذا المرض ونحو 311 ألف حالة وفاة من جرائه سجلت في مختلف أنحاء العالم 2018.

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وأكدت المنظمة أنه أحد أسهل أشكال السرطان التي يمكن الوقاية منها وعلاجها إذا اكتُشفَت الإصابة به مبكرا وعولج بفاعلية، ويختلف الأمر كثيرا إذا جرى التشخيص متأخرا، إذ غالبا ما يؤدي إلى الوفاة.

اختبار بصري نتيجته فورية

وتسعى شركة «إيه آي دوت» إلى إتاحة زيادة فحوص الكشف المبكر في كل أنحاء العالم بفضل جهازها الذي يعتمد على تقنية الاختبار البصري بحمض الأسيتيك التي توصف بأنها «أبسط وأسرع وأرخص» من الفحوص الخلوية المعتادة، على غرار «اللطاخة».

وأوضحت الشركة أنه «اختبار بصري يجريه متخصص بالعين المجردة»، مؤكدة أن النتيجة فورية بينما تتطلب الاختبارات الخلوية تحاليل مخبرية تستغرق أياما عدة، وربما قد تصل إلى أسابيع.

ويتميز كذلك «سيرفيراي إيه آي» الذي ابتُكر بالتعاون مع أطباء أمراض نسائية ومع مستشفيي أنام وبوندانغ في كوريا الجنوبية، بأنه يتيح التطبيب مِن بُعد، ويمكن تطبيق هذا الحل في الدول النامية التي غالبا ما تكون البنى التحتية الطبية فيها بوضع مزر.

وقالت كارولينا ميلانيسي من شركة «كرييتيف ستراتيجيز» لوكالة «فرانس برس» إنها رأت في معرض لاس فيغاس في الأعوام الأخيرة زيادة محدودة في الابتكارات المتعلقة بصحة الأطفال والنساء إلا أن غالبية الابتكارات المعروضة بنسبة تصل لـ70% تتعلق بالرجال.

وتوقعت مديرة أبحاث التسويق في الشركة المنظمة للمعرض جيسيكا بوث، في تصريح للصحفيين أن « تبلغ قيمة صناعة الصحة الرقمية للنساء 1.2 تريليون دولار بحلول سنة 2027»، معتقدة أن «هذا القطاع مهيأ لصناعة التكنولوجيا».

وتعتبر شركة «أميرة هيلث» الأميركية من المؤسسات الرائدة في هذا المجال، وهي تركز في أبحاثها على انقطاع الطمث، وهي مرحلة في حياة المرأة تسبب لها أحيانا إزعاجا كبيرا على غرار الهبات الساخنة.

وصمم الفريق المؤسس نظام «تيرا» الذي يتنبأ بالهبات الساخنة ويمنعها وقائيا أثناء الليل، مما يجنب المرأة الاستيقاظ مرارا في الليلة الواحدة.

ويعمل «تيرا» من خلال سوار معصم مزود بأجهزة استشعار ويجرى تحليل البيانات البيومترية بواسطة برنامج ذكاء الصناعي يُحدد إيقاعات الجسم الطبيعية ويتمكن من توقع حدوث الهبات الساخنة.

طرح الجهاز مارس المقبل

وفي الليل، في الثواني التي تلي رصد الهبة الساخنة المقبلة، يتم تنشيط غطاء فراش مبرد يتولى خفض الحرارة بدرجات عدة على الفور تقريبا، حسبما شرحت «أميرة هيلث»، التي أشارت إلى أن هذه النوبات التي تكون في بعض الأحيان متكررة جدا وواضحة، تصبح أقل وأقصر.

ويُتوقع أن يُطرح الجهاز في السوق اعتبارا من مارس المقبل، ويباع بسعر 525 دولارا.

أما خاتم «إيفي» من شركة «موفانو هيلي»، فيهدف هو الآخر إلى تأمين الراحة اليومية من خلال تمكينها، بفضل الذكاء الصناعي مرة أخرى، من تحديد الظروف البيولوجية التي توفر نوعية الحياة الأفضل، ومن ثم مساعدة مالكتها على إعادة إنتاجها قدر الإمكان.

وأوضحت مديرة التسويق تيلا بوتشر لوكالة «فرانس برس» أن «إيفي» ليس خاتما كاملا، كي يتيح للإصبع الانتفاخ أثناء الحيض على سبيل المثال.

وأشارت إلى أن «تطبيقا يوفر إمكان تتبع البيانات المتعلقة بالنوم، ووقت النشاط، والسعرات الحرارية المحروقة، والحالة المزاجية، وما إلى ذلك، وهي عناصر تسمح للذكاء الصناعي بتحديد حزمة من البيانات الصحية الأنسب للياقة البدنية».

وتتوافر من «إيفي» المقاوم للماء حتى عمق متر واحد، ثلاثة أشكال وأحجام من «5 إلى 11» ويبلغ سعره 269 دولارا.