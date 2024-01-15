  • Alwasat News
Atwasat

الذكاء الصناعي يتابع صحة المرأة في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 15 يناير 2024, 10:30 صباحا
الذكاء الصناعي يتابع صحة المرأة في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية
صورة لنماذج من خاتم «إيفي» الذكي من شركة «موفانو هيلث» في معرض لاس فيغاس للإلكترونيات الاستهلاكية بولاية نيفادا الأميركية، 7 يناير 2024. (أ ف ب)
alwasat radio

خصص معرض الإلكترونيات الاستهلاكية في مدينة لاس فيغاس الأميركية هذا العام عددا من أجنحته لصحة المرأة حصريا، واحتل جهاز يتيح كشف سرطان الرحم مِن بُعد صدارة الاهتمام بالإضافة إلى سوار يتوقع الهبات الساخنة بمساعدة الذكاء الصناعي.

واتخذت شركة «إيه آي دوت» الكورية الجنوبية من أحد أجنحة المعرض في نسخة 2024 التي يبلغ عددها الإجمالي 3500 مساحة لعرض جهاز يحمل اسم «سيرفيراي إيه آي»، يتيح كشف سرطان الرحم مِن بُعد بمساعدة الذكاء الصناعي، حسب وكالة «فرانس برس».

وكشف تقرير لمنظمة الصحة العالمية أن سرطان عنق الرحم يعد رابع أكثر أنواع السرطان انتشارا لدى النساء، مشيرا إلى أن 570 ألف إصابة جديدة بهذا المرض ونحو 311 ألف حالة وفاة من جرائه سجلت في مختلف أنحاء العالم 2018.

ابتكار حزام ذكي يحل محل عصا المكفوفين
الذكاء الصناعي يتنبأ بالأزمات القلبية قبل حدوثها بعشر سنوات

وأكدت المنظمة أنه أحد أسهل أشكال السرطان التي يمكن الوقاية منها وعلاجها إذا اكتُشفَت الإصابة به مبكرا وعولج بفاعلية، ويختلف الأمر كثيرا إذا جرى التشخيص متأخرا، إذ غالبا ما يؤدي إلى الوفاة.

اختبار بصري نتيجته فورية
وتسعى شركة «إيه آي دوت» إلى إتاحة زيادة فحوص الكشف المبكر في كل أنحاء العالم بفضل جهازها الذي يعتمد على تقنية الاختبار البصري بحمض الأسيتيك التي توصف بأنها «أبسط وأسرع وأرخص» من الفحوص الخلوية المعتادة، على غرار «اللطاخة».

وأوضحت الشركة أنه «اختبار بصري يجريه متخصص بالعين المجردة»، مؤكدة أن النتيجة فورية بينما تتطلب الاختبارات الخلوية تحاليل مخبرية تستغرق أياما عدة، وربما قد تصل إلى أسابيع.

ويتميز كذلك «سيرفيراي إيه آي» الذي ابتُكر بالتعاون مع أطباء أمراض نسائية ومع مستشفيي أنام وبوندانغ في كوريا الجنوبية، بأنه يتيح التطبيب مِن بُعد، ويمكن تطبيق هذا الحل في الدول النامية التي غالبا ما تكون البنى التحتية الطبية فيها بوضع مزر.

وقالت كارولينا ميلانيسي من شركة «كرييتيف ستراتيجيز» لوكالة «فرانس برس» إنها رأت في معرض لاس فيغاس في الأعوام الأخيرة زيادة محدودة في الابتكارات المتعلقة بصحة الأطفال والنساء إلا أن غالبية الابتكارات المعروضة بنسبة تصل لـ70% تتعلق بالرجال.

وتوقعت مديرة أبحاث التسويق في الشركة المنظمة للمعرض جيسيكا بوث، في تصريح للصحفيين أن « تبلغ قيمة صناعة الصحة الرقمية للنساء 1.2 تريليون دولار بحلول سنة 2027»، معتقدة أن «هذا القطاع مهيأ لصناعة التكنولوجيا».

وتعتبر شركة «أميرة هيلث» الأميركية من المؤسسات الرائدة في هذا المجال، وهي تركز في أبحاثها على انقطاع الطمث، وهي مرحلة في حياة المرأة تسبب لها أحيانا إزعاجا كبيرا على غرار الهبات الساخنة.

وصمم الفريق المؤسس نظام «تيرا» الذي يتنبأ بالهبات الساخنة ويمنعها وقائيا أثناء الليل، مما يجنب المرأة الاستيقاظ مرارا في الليلة الواحدة.

ويعمل «تيرا» من خلال سوار معصم مزود بأجهزة استشعار ويجرى تحليل البيانات البيومترية بواسطة برنامج ذكاء الصناعي يُحدد إيقاعات الجسم الطبيعية ويتمكن من توقع حدوث الهبات الساخنة.

طرح الجهاز مارس المقبل
وفي الليل، في الثواني التي تلي رصد الهبة الساخنة المقبلة، يتم تنشيط غطاء فراش مبرد يتولى خفض الحرارة بدرجات عدة على الفور تقريبا، حسبما شرحت «أميرة هيلث»، التي أشارت إلى أن هذه النوبات التي تكون في بعض الأحيان متكررة جدا وواضحة، تصبح أقل وأقصر.

ويُتوقع أن يُطرح الجهاز في السوق اعتبارا من مارس المقبل، ويباع بسعر 525 دولارا.

أما خاتم «إيفي» من شركة «موفانو هيلي»، فيهدف هو الآخر إلى تأمين الراحة اليومية من خلال تمكينها، بفضل الذكاء الصناعي مرة أخرى، من تحديد الظروف البيولوجية التي توفر نوعية الحياة الأفضل، ومن ثم مساعدة مالكتها على إعادة إنتاجها قدر الإمكان.

وأوضحت مديرة التسويق تيلا بوتشر لوكالة «فرانس برس» أن «إيفي» ليس خاتما كاملا، كي يتيح للإصبع الانتفاخ أثناء الحيض على سبيل المثال.

وأشارت إلى أن «تطبيقا يوفر إمكان تتبع البيانات المتعلقة بالنوم، ووقت النشاط، والسعرات الحرارية المحروقة، والحالة المزاجية، وما إلى ذلك، وهي عناصر تسمح للذكاء الصناعي بتحديد حزمة من البيانات الصحية الأنسب للياقة البدنية».

وتتوافر من «إيفي» المقاوم للماء حتى عمق متر واحد، ثلاثة أشكال وأحجام من «5 إلى 11» ويبلغ سعره 269 دولارا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

(فيديو) ريال مدريد بطلًا لكأس السوبر الإسباني على حساب برشلونة

(فيديو) ريال مدريد بطلًا لكأس السوبر الإسباني على حساب برشلونة
شاهد: عمليات كتائب القسام في اليوم الـ100 لمعركة «طوفان الأقصى»

شاهد: عمليات كتائب القسام في اليوم الـ100 لمعركة «طوفان الأقصى»
«الأورومتوسطي»: بعد 100 يوم.. مئة ألف فلسطيني بين شهيد ومفقود وجريح بغزة

«الأورومتوسطي»: بعد 100 يوم.. مئة ألف فلسطيني بين شهيد ومفقود وجريح بغزة
ثلاثة أرقام قياسية في «هاتريك» فينيسيوس بالسوبر الإسباني

ثلاثة أرقام قياسية في «هاتريك» فينيسيوس بالسوبر الإسباني
اجتماعات «دافوس» تناقش «صيغة سلام» أوكرانية

اجتماعات «دافوس» تناقش «صيغة سلام» أوكرانية
منتخب مصر يفلت من الهزيمة ويكتفي بالتعادل مع موزمبيق بكأس أمم أفريقيا

منتخب مصر يفلت من الهزيمة ويكتفي بالتعادل مع موزمبيق بكأس أمم أفريقيا
ابن مارادونا: والدي مات مقتولا

ابن مارادونا: والدي مات مقتولا
المنتخب الوطني لكرة اليد يصل مصر للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية

المنتخب الوطني لكرة اليد يصل مصر للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية
مئات التونسيين يتظاهرون في ذكرى الثورة وسط ترقب للانتخابات الرئاسية العام الجاري

مئات التونسيين يتظاهرون في ذكرى الثورة وسط ترقب للانتخابات الرئاسية العام الجاري
«واشنطن بوست» تستبعد نجاح الحرب الأميركية – البريطانية في ردع الحوثيين

«واشنطن بوست» تستبعد نجاح الحرب الأميركية – البريطانية في ردع الحوثيين
كاريكاتير حليم - بلينكن ناقش التطبيع مع «إسرائيل» خلال زيارته الأخيرة

كاريكاتير حليم - بلينكن ناقش التطبيع مع «إسرائيل» خلال زيارته الأخيرة
العثور على مدن أثرية كانت مأهولة منذ 2000 عام في الأمازون

العثور على مدن أثرية كانت مأهولة منذ 2000 عام في الأمازون
بمشاركة عربية ودولية.. انطلاق مهرجان رالي فزان الصحراوي السياحي في نسخته الثانية عشر (صور)

بمشاركة عربية ودولية.. انطلاق مهرجان رالي فزان الصحراوي السياحي في نسخته الثانية...
الرياض تستقبل «كلاسيكو الأرض» بين الريال والبارسا في نهائي السوبر الإسباني.. الأحد

الرياض تستقبل «كلاسيكو الأرض» بين الريال والبارسا في نهائي السوبر الإسباني.. ...
العلماء يحذرون من أطعمة تحوي مواد دقيقة تسبب السرطان!

العلماء يحذرون من أطعمة تحوي مواد دقيقة تسبب السرطان!
في «يوم التحرك العالمي».. مسيرات حاشدة تضامنًا مع غزة (صور)

في «يوم التحرك العالمي».. مسيرات حاشدة تضامنًا مع غزة (صور)
ناميبيا تنتقد دعم ألمانيا الجرائم الإسرائيلية.. وتذكر بمذبحتها المنسية

ناميبيا تنتقد دعم ألمانيا الجرائم الإسرائيلية.. وتذكر بمذبحتها المنسية
«قامت القيامة».. يمنيون يروون أحداث ليلة القصف الغربي لمدينة الحُديدة

«قامت القيامة».. يمنيون يروون أحداث ليلة القصف الغربي لمدينة الحُديدة
 المزيد من علوم وتكنولوجيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
إيطاليا تفرض ضوابط على نشاط المؤثرين عبر الشبكات الاجتماعية
إيطاليا تفرض ضوابط على نشاط المؤثرين عبر الشبكات الاجتماعية
مركبة الهبوط الأميركية الخاصة على القمر تُواصِل التقدّم وجمع البيانات
مركبة الهبوط الأميركية الخاصة على القمر تُواصِل التقدّم وجمع ...
الذكاء الصناعي يغزو عالم التجميل
الذكاء الصناعي يغزو عالم التجميل
الدراسات المناخية توفر «رياح تجديد» لمختبر غوستاف إيفل للهواء في مئوية وفاته
الدراسات المناخية توفر «رياح تجديد» لمختبر غوستاف إيفل للهواء في ...
مجموعات إسرائيلية تحذف المحتوى الداعم للفلسطينيين على منصات التواصل الاجتماعي
مجموعات إسرائيلية تحذف المحتوى الداعم للفلسطينيين على منصات ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«بيتكوين» تتجاوز 45 ألف دولار للمرة الأولى منذ أبريل 2022
«بيتكوين» تتجاوز 45 ألف دولار للمرة الأولى منذ أبريل 2022...
الروبوتات «تكذب وتغش» تحت الضغط!
الروبوتات «تكذب وتغش» تحت الضغط!...
«غوغل» تبدأ أولى خطوات التخلي عن ملفات الارتباط على «كروم»
«غوغل» تبدأ أولى خطوات التخلي عن ملفات الارتباط على «كروم»...
الشاشات الذكية الشفافة.. أحدث ابتكارات الشركات المصنعة لأجهزة التلفزيون
الشاشات الذكية الشفافة.. أحدث ابتكارات الشركات المصنعة ......
دراسة: استخدام الذكاء الصناعي للتنبؤ بالحالة الصحية في المستقبل
دراسة: استخدام الذكاء الصناعي للتنبؤ بالحالة الصحية في ......
المزيد
الذكاء الصناعي يتابع صحة المرأة في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية
الذكاء الصناعي يتابع صحة المرأة في معرض الإلكترونيات ......
ابتكار جديد يتيح التحكم في الأجهزة باستخدام اللسان
ابتكار جديد يتيح التحكم في الأجهزة باستخدام اللسان...
مركبة الهبوط الأميركية على القمر تتجه نحو الأرض بعد تسرب وقود
مركبة الهبوط الأميركية على القمر تتجه نحو الأرض بعد تسرب ......
مجموعات إسرائيلية تحذف المحتوى الداعم للفلسطينيين على منصات التواصل الاجتماعي
مجموعات إسرائيلية تحذف المحتوى الداعم للفلسطينيين على منصات ......
الدراسات المناخية توفر «رياح تجديد» لمختبر غوستاف إيفل للهواء في مئوية وفاته
الدراسات المناخية توفر «رياح تجديد» لمختبر غوستاف إيفل ......
المزيد