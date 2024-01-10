  • Alwasat News
Atwasat

ضربة قاسية تلقتها أميركا بعد فشل رحلتها الأخيرة إلى القمر

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 10 يناير 2024, 08:24 مساء
ضربة قاسية تلقتها أميركا بعد فشل رحلتها الأخيرة إلى القمر
رئيس وكالة الفضاء الأميركية بيل نلسون في واشنطن في سبتمبر 2023. (أ ف ب)
alwasat radio

تلقّت طموحات الولايات المتحدة في شأن استكشاف القمر ضربة قاسية،أمس الثلاثاء، بعد فشل مهمة إنزال مركبة على سطحه، والإعلان عن تأجيل رحلتين مأهولتين إليه.

أعلنت شركة «أستروبوتيك» الأميركية الناشئة  بداية أن «لا أمل» لمركبتها في الهبوط بسلاسة على سطح القمر لمركبتها «بيريغرين» التي كانت تواجه مشاكل خطيرة في رحلتها منذ إقلاع الصاروخ الذي حملها إلى الفضاء، الإثنين، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وكان من المُفترض أن تصبح «بيريغرين»، لو نجحت في مهمتها، أول مركبة فضائية أميركية تهبط على سطح القمر منذ أكثر من 50 عاماً، وما لبثت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) أن أعلنت بعد ساعات، الثلاثاء، أنها أخّرت نحو سنة المهمتين المقبلتين من برنامجها الكبير للعودة إلى القمر «أرتيميس». 

أُرجئت مهمة «أرتيميس 2» التي تحمل أربعة رواد فضاء يدورون بمركبتهم حول القمر من دون الهبوط على سطحه،  من نهاية 2024 إلى سبتمبر 2025، وعلّلت ناسا هذا التأجيل بضرورة إجراء عمليات تدقيق إضافية في مستلزمات الأمان، وخصوصاً في الدرع الحرارية للكبسولة التي ستحمل الطاقم.

أما «أرتيميس 3» التي يُفترض أن تكون أول مهمة تهبط برواد فضاء على سطح القمر منذ انتهاء برنامج «أبولو» عام 1972، فأرجئت من نهاية 2025 إلى سبتمبر 2026.

ويعود هذا التأجيل إلى تأخّر في إنجاز عنصرين أساسيين للمهمة، هما مركبة الهبوط على القمر التي أُسندت إلى شركة «سبايس إكس»، والبزات الفضائية التي عُهِد بها إلى شركة «أكسيوم سبايس».

فمركبة الهبوط التي تشكّل نسخة معدّلة من مركبة الفضاء «ستارشيب» من «سبايس إكس»، ليست جاهزة بعد، إذ أجريت رحلتان تجريبيتان لـ«ستارشيب» عام 2023، لكنها انفجرت في كليهما. ويُتوقع إجراء اختبار جديد في فبراير.

الصين تعلن إطلاق القمر الصناعي «أينشتاين» بنجاح
صاروخ جديد يحمل مركبة هبوط أميركية على القمر يستعد للإقلاع من فلوريدا
الصاروخ «فولكن سينتور» يتهيأ للإقلاع الإثنين بمركبة هبوط أميركية على القمر

ويُحتمَل أن تؤدي هذه التطورات السلبية إلى التشكيك في صوابية الاستراتيجية الجديدة لوكالة ناسا التي ترغب، من خلال تشجيعها قيام اقتصاد قمري، في الاعتماد على القطاع الخاص والحصول بواسطته تالياً على خدمات بتكلفة أقل من تلك المترتبة على توليها بنفسها مسؤولية تصنيع المركبات، ولكن من شأن هذه الخطة أن تجعل برامج الوكالة ومشاريعها مرهونة أكثر فأكثر بالشركاء الخارجيين.

ووقّعت الوكالة عقداً مع شركات عدة، من بينها «أستروبوتيك»، لإرسال تجهيزات علمية ومعدات تكنولوجية إلى القمر في إطار برنامج أُطلقت عليه تسمية «سي إل بي إس». ويتمثل الهدف في درس بيئة القمر تمهيداً لإرسال رواد فضاء إليه مجدداً. 

ومع أن هذه المهام الآلية تنقل حمولات لزبائن خاصين آخرين، يشكّل التمويل الذي توفّره ناسا عنصراً بالغ الأهمية فيها. وبلغت قيمة عقد وكالة الفضاء مع «أستروبوتيك» لنقل التجهيزات العلمية في هذه المهمة الأولى 108 ملايين دولار. وبالتالي، يشكّل فشلها أيضاً ضربة قاسية للوكالة الأميركية. 

لا أمل في الهبوط بسلاسة على سطح القمر
فـ«أستروبوتيك» التي كانت تأمل في أن تصبح أول شركة خاصة تتمكن من إنزال مركبتها على سطح القمر، كتبت صباح الثلاثاء أنْ «لا أمل يا للأسف في الهبوط بسلاسة على سطح القمر» لمركبتها بسبب ما وصفته بـ"تسرّب" للوقود. 

إلا أن الشركة أكدت مع ذلك عزمها على مواصلة تشغيل المركبة في الفضاء لأطول فترة ممكنة، بغية الاستمرار في جمع «بيانات قيّمة» يمكن الإفادة منها في محاولتها المقبلة لإنزال مركبة على سطح القمر.

وتحاول شركة أميركية أخرى هي «إنتويتيف ماشينز» وقّعت معها ناسا عقداً أيضاً ضمن برنامج «سي إل بي إس»إنزال مركبة على سطح القمر قريباً، من المقرر أن يحملها صاروخ «فالكون 9» تابع لشركة «سبايس إكس» منتصف فبراير المقبل على الأقل.

وتعكس كل هذه المهام الاهتمام المتجدد بالقمر الذي ترغب ناسا في إقامة وجود دائم عليه، بغية الاستعداد لأول رحلة يقوم بها طاقم إلى المريخ.

سباق محتدم بين الدول للوصول للقمر
لكنّ الولايات المتحدة ليست وحدها الطامحة قمرياً، إذ تعتزم الصين أيضاً إرسال طواقم بشرية إليه قبل 2030 وإقامة قاعدة عليه. 

وقال رئيس وكالة الفضاء الأميركية بيل نلسون، الثلاثاء، «لا أعتقد حقاً أن الصين ستهبط (على القمر) قبلنا»، رغم تأجيل مهمة «أرتيميس 3» إلى سنة 2026. 

ولم تنجح سوى أربع دول هي الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي السابق والصين والهند حتى اليوم في إنزال مركبات على سطح القمر. وتفرّدت الولايات المتحدة بإرسال رواد فضاء إليه.

وسبق لشركات إسرائيلية ويابانية أن حاولت إنزال مركبات على سطح القمر في السنوات الأخيرة، لكن تلك المهمات انتهت بحوادث تحطم.

ومن المقرر أيضاً أن تحاول وكالة الفضاء اليابانية (جاكسا) إنزال مركبة على سطح القمر بعد نحو أسبوعين.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الاعتذارات تهدد المنتخب الكويتي قبل مواجهة «فرسان المتوسط» وديًّا بالقاهرة

الاعتذارات تهدد المنتخب الكويتي قبل مواجهة «فرسان المتوسط» وديًّا بالقاهرة
تضاعفت إلى 2.5 تريليون دولار.. السعودية: ارتفاع بنسبة 90% لقيمة مواردها المعدنية

تضاعفت إلى 2.5 تريليون دولار.. السعودية: ارتفاع بنسبة 90% لقيمة مواردها المعدنية
«اقتصاد بلس»: بـ125 مليارا.. إيراد البلاد يُساوي إنفاقها في 2023

«اقتصاد بلس»: بـ125 مليارا.. إيراد البلاد يُساوي إنفاقها في 2023
«تحقيقات»: الخمس تختنق

«تحقيقات»: الخمس تختنق
وقفة احتجاجية لحاخامات يهود يطالبون بايدن بدعم وقف إطلاق النار في غزة

وقفة احتجاجية لحاخامات يهود يطالبون بايدن بدعم وقف إطلاق النار في غزة
أضرار تناول الجبن المعالج حراريا

أضرار تناول الجبن المعالج حراريا
التنظيمات السرية في الجيش الليبي (1952- 1969) (1)

التنظيمات السرية في الجيش الليبي (1952- 1969) (1)
هروب «فيتو» يدخل الإكوادور في «نزاع داخلي مسلح»

هروب «فيتو» يدخل الإكوادور في «نزاع داخلي مسلح»
الجزائر تدعو لاجتماع مجلس الأمن وبحث تهجير الفلسطينيين من غزة

الجزائر تدعو لاجتماع مجلس الأمن وبحث تهجير الفلسطينيين من غزة
شاهد في «هذا المساء»: جافيتو بعد نورلاند.. تغيير وجوه أم سياسات؟

شاهد في «هذا المساء»: جافيتو بعد نورلاند.. تغيير وجوه أم سياسات؟
شاهد في «هذا المساء»: جافيتو بعد نورلاند.. تغيير وجوه أم سياسات؟

شاهد في «هذا المساء»: جافيتو بعد نورلاند.. تغيير وجوه أم سياسات؟
منتخب «فرسان المتوسط» يواصل تدربياته في مصر استعدادا للكويت.. الجمعة

منتخب «فرسان المتوسط» يواصل تدربياته في مصر استعدادا للكويت.. الجمعة
«النواب» يقر قانون السحر والشعوذة ويعدل «العفو العام» ويدعو الكبير إلى إحاطة (فيديو)

«النواب» يقر قانون السحر والشعوذة ويعدل «العفو العام» ويدعو الكبير إلى إحاطة ...
كاريكاتير حليم - استشهاد الصحفي حمزة الدحدوح بقصف إسرائيلي في غزة

كاريكاتير حليم - استشهاد الصحفي حمزة الدحدوح بقصف إسرائيلي في غزة
«بوابة الوسط» تستعرض أحدث نتائج ومباريات دوري الدرجة الأولى الليبي

«بوابة الوسط» تستعرض أحدث نتائج ومباريات دوري الدرجة الأولى الليبي
جينيفر جافيتو تعلق على ترشيحها سفيرة أميركية لدى ليبيا

جينيفر جافيتو تعلق على ترشيحها سفيرة أميركية لدى ليبيا
جيش الاحتلال يعلن مقتل 9 من جنوده وضباطه في غزة خلال 24 ساعة

جيش الاحتلال يعلن مقتل 9 من جنوده وضباطه في غزة خلال 24 ساعة
«التعليم الفلسطينية»: استشهاد 4296 طالبا وإصابة 8059 آخرين جراء قصف 384 مدرسة منذ بدء العدوان الإسرائيلي

«التعليم الفلسطينية»: استشهاد 4296 طالبا وإصابة 8059 آخرين جراء قصف 384 مدرسة ...
 المزيد من علوم وتكنولوجيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
صاروخ جديد يحمل مركبة هبوط أميركية على القمر يستعد للإقلاع من فلوريدا
صاروخ جديد يحمل مركبة هبوط أميركية على القمر يستعد للإقلاع من ...
الصين تعلن إطلاق القمر الصناعي «أينشتاين» بنجاح
الصين تعلن إطلاق القمر الصناعي «أينشتاين» بنجاح
الاتحاد الأوروبي ينظر في استثمار مايكروسوفت في «أوبن أيه آي»
الاتحاد الأوروبي ينظر في استثمار مايكروسوفت في «أوبن أيه آي»
«ميتا» تشدد القيود على استخدام المراهقين شبكتَي «فيسبوك» و«إنستغرام»
«ميتا» تشدد القيود على استخدام المراهقين شبكتَي «فيسبوك» ...
«اتش بي اي» ستشتري «جونيبر» في مقابل 14 مليار دولار
«اتش بي اي» ستشتري «جونيبر» في مقابل 14 مليار دولار
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
يعود تاريخه إلى فجر الكون.. اكتشاف أقدم ثقب أسود
يعود تاريخه إلى فجر الكون.. اكتشاف أقدم ثقب أسود...
«بيتكوين» تتجاوز 45 ألف دولار للمرة الأولى منذ أبريل 2022
«بيتكوين» تتجاوز 45 ألف دولار للمرة الأولى منذ أبريل 2022...
الروبوتات «تكذب وتغش» تحت الضغط!
الروبوتات «تكذب وتغش» تحت الضغط!...
«غوغل» تبدأ أولى خطوات التخلي عن ملفات الارتباط على «كروم»
«غوغل» تبدأ أولى خطوات التخلي عن ملفات الارتباط على «كروم»...
دراسة: استخدام الذكاء الصناعي للتنبؤ بالحالة الصحية في المستقبل
دراسة: استخدام الذكاء الصناعي للتنبؤ بالحالة الصحية في ......
المزيد
الشاشات الذكية الشفافة.. أحدث ابتكارات الشركات المصنعة لأجهزة التلفزيون
الشاشات الذكية الشفافة.. أحدث ابتكارات الشركات المصنعة ......
ضربة قاسية تلقتها أميركا بعد فشل رحلتها الأخيرة إلى القمر
ضربة قاسية تلقتها أميركا بعد فشل رحلتها الأخيرة إلى القمر...
الذكاء الصناعي نجم معرض «لاس فيغاس» للإلكترونيات
الذكاء الصناعي نجم معرض «لاس فيغاس» للإلكترونيات...
«اتش بي اي» ستشتري «جونيبر» في مقابل 14 مليار دولار
«اتش بي اي» ستشتري «جونيبر» في مقابل 14 مليار دولار...
«ميتا» تشدد القيود على استخدام المراهقين شبكتَي «فيسبوك» و«إنستغرام»
«ميتا» تشدد القيود على استخدام المراهقين شبكتَي «فيسبوك» ......
المزيد