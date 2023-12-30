«غوغل» توافق على تسوية دعوى قضائية تتعلق بخصوصية المستهلك بـ5 مليارات دولار

القاهرة - بوابة الوسط

تسببت مزاعم بتتبع شركة «غوغل» بيانات مستخدمين ظنوا أنهم كانوا يتصفحون بشكل خاص في موافقة الشركة على تسوية دعوى قضائية جماعية تتعلق بخصوصية المستهلك، تطلب تعويضات بـ5 مليارات دولار على الأقل

وأكد القاضي في قرار المحكمة أن محامي «غوغل» توصل إلى اتفاق أولي على تسوية دعوى جماعية قدمت العام 2020، وتقول إن ملايين الأفراد يرجح أنهم تأثروا، حسب وكالة «فرانس برس».

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وطالب محامو المدعين بخمسة آلاف دولار على الأقل لكل مستخدم قالوا إن الشركة تتبعتهم في أثناء زيارتهم «غوغل أناليتيكس»، أو مدير الإعلانات، في وضع التصفح الخاص بدون تسجيل الدخول إلى حساب «غوغل» الخاص بهم، وهذا يصل إلى خمسة مليارات دولار على الأقل.

الغموض يحيط بقيمة التسوية

ولم ترد شركة «غوغل» ومحامو المستهلكين على الفور على طلب الإدلاء بتعليق، ولم يجر الإفصاح عن قيمة التسوية الأولية بين الطرفين.

وتقول الدعوى، التي قدمت أمام محكمة في كاليفورنيا، إن ممارسات «غوغل» انتهكت خصوصية المستخدمين من خلال خداعهم عمدا.

كما جاء في الدعوى أن «غوغل» وموظفيها جرى إعطاؤهم القدرة على معرفة تفاصيل حميمية عن حياة الأفراد واهتماماتهم واستخدامهم الإنترنت.

وأضافت: «لقد حوّلت (غوغل) نفسها إلى مصدر معلومات مفصلة وشاملة بدون أي مساءلة لدرجة لم يكن ليتصورها جورج أورويل».

ومن المتوقع التوصل إلى تسوية رسمية، للحصول على موافقة المحكمة، بحلول 24 فبراير 2024.