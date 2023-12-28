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اكتشاف «مبهر» لطائر مزدوج الجنس في كولومبيا

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 28 ديسمبر 2023, 08:20 مساء
اكتشاف «مبهر» لطائر مزدوج الجنس في كولومبيا
اكتشاف طائر من فصيلة التناجر نصف جسمه اليمين ذكر ونصف جسمه اليسار أنثى .(دويتش فيلة)
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اكتشف عالم الطيور الهاوي جون موريلو طائرًا استثنائيًا في فيلاماريا بكولومبيا، وأخبر بذلك عالم الطيور النيوزيلندي هاميش سبنسر من جامعة أوتاجو، الذي صادف أنه كان يقضي إجازته هناك.

وتعتبر هذه هي المرة الأولى على الإطلاق التي يجري فيها ملاحظة مثل هذا الطائر ثنائي الجنس في بيئته الطبيعية، إذ إنه عادة ما تنتشر طيور التناجر التي تتغذى على الثمار على نطاق واسع من جنوب المكسيك وحتى جنوب البرازيل، ويبلغ طولها الأقصى بين 13 و14 سنتمترا، ويتميز الذكور منها باللون الأزرق والأخضر، في حين لدى الأنثى ريش أخضر عشبي، وفقا لموقع «دويتش فيلة».

 ويحدث مثل هذا التشوه الجيني، على سبيل المثال، عندما تنقسم البويضة بشكل غير صحيح ثم يجري تخصيبها بواسطة اثنين من الحيوانات المنوية، وجرى اكتشاف هذه الظاهرة النادرة أيضا في عصافير الحمار الوحشي والقشريات والفراشات والحشرات الأخرى.

الاكتشاف الأسبق كان قبل 100عام
ويعد هذا الطائر المثال الثاني فقط لطائر من فصيلة (Honeycreeper) ثنائي الجنس الموصوف في الأدبيات العلمية، واكتُشف الطائر الأول من هذا الصنف قبل أكثر من مئة عام، وكان نصفه أزرق ونصفه أخضر ولكن على الجانبين المعاكسين.

ويوضح عالم الطيور هاميش سبنسر في مجلة علم الطيور الميداني: «يمكن للعديد من مراقبي الطيور أن يقضوا حياتهم بأكملها دون أن يروا (جيناندرومورف) ثنائي الجانب في أي نوع من الطيور، هذه الظاهرة نادرة للغاية في الطيور، ولا أعرف أي أمثلة من نيوزيلندا على الإطلاق».

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ولحسن الحظ، قام عالم الطيور الهاوي جون موريللو بإعداد وحدة تغذية كان الطائر النادر للغاية يتردد عليها بانتظام لمدة عامين تقريبًا بين أكتوبر 2021 ويونيو 2023، حيث يزور وحدة التغذية بانتظام لمدة أربعة إلى ستة أسابيع، ثم يختفي لمدة ثمانية أسابيع تقريبًا.

طائر فريد ولكنه وحيد
هذا الطائر الفريد ثنائي الجنس، يختلف في أسلوب عيشه على غيره من الطيور، فهو يعيش في عزلة كبيرة. ويوضح جون موريللو ذلك قائلا: «كان الجيناندرومورف ينتظر عادة حتى تترك الطيور الأخرى مواقع التغذية قبل أن يأتي للتغذية بنفسه، وبشكل عام، كان يتجنب التفاعل مع غيره من الطيور، وكان الآخرون أيضًا يتجنبونه. لذلك يبدو أنه كان من غير المرجح أن تكوم فرصة للتكاثر».

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