مركبة تبعد 24 مليار كم عن الأرض ترسل رسائل عشوائية

القاهرة - بوابة الوسط

أرسلت مركبة «فوياجر 1»، التابعة لوكالة «ناسا»، مؤخرا بيانات عشوائية من مسافة 24 مليار كم في الفضاء إلى الأرض، بشكل غريب.

وتقول التقارير إن مهندسي وكالة «ناسا»، «يشعرون بالحيرة من هذا الخلل ويعملون على إصلاحه»، وفقا لموقع «ذي صن» البريطاني.

أبعد جسم من صنع الإنسان عن الأرض

وتعد «فوياجر 1» (Voyager 1) أبعد جسم من صنع الإنسان عن الأرض، كما أنها أول مركبة فضائية تعبر الغلاف الشمسي، وهي حاليا تقع على بعد نحو 24 مليار كم (15 مليار ميل) من الأرض وكانت نشطة لمدة 4.5 عقود.

وهي الآن ترسل رسائل غريبة تتمثل في بيانات ثنائية تتكون من 1 و0 فقط، بسبب خلل من نوع ما.

وتصف البيانات الثنائية خطا معينا من التيار في دائرة كهربائية يكون في وضع التشغيل (1) أو في وضع إيقاف التشغيل (0).

ولمحاولة معالجة المشكلة، أرسل العلماء أوامر إلى اليها. ولكن نظرا لأن «فوياجر 1» بعيدة جدا عن الأرض، فإن إرسال الرسائل تستغرق نحو 22 ساعة. وهذا يعني أن الأمر سيستغرق 45 ساعة لمعرفة ما إذا كانت محاولات العلماء لاستعادة أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالمسبار قد نجحت أم لا.

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وهذه ليست المرة الأولى التي تقوم فيها «فوياجر 1» بتسليم بيانات عشوائية وغريبة، فقد أرسل العام الماضي 2022 بيانات خاطئة حول موقعه واتجاهه في الفضاء، تتعارض مع ما تعرفه «ناسا» عن موقعه.

وتمكن المهندسون في وكالة ناسا آنذاك من اكتشاف المشكلة وحلها. لكن الأمر استغرق عدة أشهر.

رحلة «فوياجر 1» من كيب كانافيرال إلى الفضاء السحيق

وأطلقت المركبة من كيب كانافيرال مع «فوياجر 2» في العام 1977 كجزء من برنامج فوياجر التابع لناسا لاستكشاف كوكب المشتري وزحل، وكان من المفترض أن تستمر المهمة لمدة خمس سنوات فقط، لكن الأدوات بقيت في الفضاء السحيق لمدة 45 عامًا تقريبًا.

منذ إطلاق المسبارين، قطعا مسافة مذهلة تبلغ 14.46 مليار ميل من الأرض، وهو أبعد من أي جسم من صنع الإنسان.

وفي العام الماضي، أعلنت وكالة ناسا أن البرنامج يقترب من نهايته، حيث دخلت المركبتان الفضائيتان مرحلتهما النهائية.

وبحلول عام 2025، من المتوقع أن تنفد الطاقة من المركبتين، اللتين تعملان عبر مولدات كهروحرارية تعمل بالنظائر المشعة.

وفي غضون ذلك، قامت وكالة الفضاء بإلغاء الميزات اللازمة للحفاظ على تشغيل الآلات حتى ذلك الحين.