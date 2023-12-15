إرجاء أول رحلة للصاروخ الأميركي الجديد «فالكن سينتور» إلى 8 يناير

القاهرة - بوابة الوسط

أُرجئت أول رحلة للصاروخ الأميركي الجديد «فالكن سينتور» إلى الثامن من يناير، على ما أفاد، أمس الخميس، رئيس المجموعة الصناعية «يو ال ايه» التي يتوقع أن تساهم مهمتها في تحقيق الطموحات القمرية للولايات المتحدة.

وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة توري برونو في مقابلة مع وكالة «فرانس برس» خلال الأسبوع الفائت «إنّها نوعا ما، أول خطوة مهمة في حملة الولايات المتحدة وكل حلفائنا للعودة إلى القمر، مع رحلات مأهولة على المدى الطويل».

مشاكل سُجّلت في اللحظات الأخيرة

ويعود إرجاء إطلاق الصاروخ الذي كان مقرراً أساساً عشية عيد الميلاد، إلى مشاكل سُجّلت في اللحظات الأخيرة. لكن توري برونو أكد عبر منصة «اكس» أن تجربة عامة أجريت خلال الأيام الأخيرة على منصة الإطلاق سارت «بشكل جيد جداً».

- الولايات المتحدة تعود للهبوط على القمر بعد 50 عاما من التوقف

- الولايات المتحدة ستحاول العودة إلى القمر بنهاية يناير

- «بلو أوريجن» تعتزم إعادة إطلاق صاروخها الأسبوع المقبل بعد عام على حادثة تحطم

وأبرز ما سيحمله الصاروخ رماد عدد من المتوفين، من بينهم مؤلف مسلسل وسلسلة أفلام «ستار تريك» جين رودنبيري وزوجته وممثلون في العمل، بالشراكة مع شركة «سيليستيس».، ومركبة هبوط على سطح القمر من شركة «أستروبوتيك» الأميركية الناشئة التي قد تصبح أول شركة خاصة تنجح مركبة لها في الهبوط على سطح القمر، وأول مركبة فضائية تهبط على سطح القمر منذ انتهاء برنامج «أبولو».

ويُفترض أن يقلع صاروخ مهمة «سيرت-1» (Cert-1) من كيب كانافيرال في فلوريدا، وأجريت اختبارات عامة في الموقع خلال الأيام الأخيرة، وتبين وجود بعض المشاكل «المعهودة» في الأنظمة الأرضية خلال الاختبار الأول، على ما قال برونو عبر موقع «اكس». وأجرت الفرق عملية اختبار أخرى بعد بضعة أيام.

ومع أن العملية كانت ناجحة إلا أن التأخيرات أدت إلى تأجيل موعد إطلاق الصاروخ إلى الثامن من يناير.

ويُفترض أن يحلّ «فالكن سينتور» مكان «أتلاس في» و«ديلتا 4»، وسيكون قادراً على حمل ما يصل إلى 27,2 طناً إلى مدار منخفض، وهو وزن مماثل لما يستطيع صاروخ «فالكون 9» من شركة «سبايس اكس» حمله.