  • Alwasat News
Atwasat

إرجاء أول رحلة للصاروخ الأميركي الجديد «فالكن سينتور» إلى 8 يناير

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 15 ديسمبر 2023, 10:38 صباحا
إرجاء أول رحلة للصاروخ الأميركي الجديد «فالكن سينتور» إلى 8 يناير
صورة ملتقطة في 24 نوفمبر 2018 تظهر القمر بدرا. (أ ف ب)
alwasat radio

أُرجئت أول رحلة للصاروخ الأميركي الجديد «فالكن سينتور» إلى الثامن من يناير، على ما أفاد، أمس الخميس، رئيس المجموعة الصناعية «يو ال ايه» التي يتوقع أن تساهم مهمتها في تحقيق الطموحات القمرية للولايات المتحدة.

وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة توري برونو في مقابلة مع وكالة «فرانس برس» خلال الأسبوع الفائت «إنّها نوعا ما، أول خطوة مهمة في حملة الولايات المتحدة وكل حلفائنا للعودة إلى القمر، مع رحلات مأهولة على المدى الطويل».

مشاكل سُجّلت في اللحظات الأخيرة
ويعود إرجاء إطلاق الصاروخ الذي كان مقرراً أساساً عشية عيد الميلاد، إلى مشاكل سُجّلت في اللحظات الأخيرة. لكن توري برونو أكد عبر منصة «اكس» أن تجربة عامة أجريت خلال الأيام الأخيرة على منصة الإطلاق سارت «بشكل جيد جداً».

الولايات المتحدة تعود للهبوط على القمر بعد 50 عاما من التوقف
الولايات المتحدة ستحاول العودة إلى القمر بنهاية يناير
«بلو أوريجن» تعتزم إعادة إطلاق صاروخها الأسبوع المقبل بعد عام على حادثة تحطم

وأبرز ما سيحمله الصاروخ رماد عدد من المتوفين، من بينهم مؤلف مسلسل وسلسلة أفلام «ستار تريك» جين رودنبيري وزوجته وممثلون في العمل، بالشراكة مع شركة «سيليستيس».، ومركبة هبوط على سطح القمر من شركة «أستروبوتيك» الأميركية الناشئة التي قد تصبح أول شركة خاصة تنجح مركبة لها في الهبوط على سطح القمر، وأول مركبة فضائية تهبط على سطح القمر منذ انتهاء برنامج «أبولو».

ويُفترض أن يقلع صاروخ مهمة «سيرت-1» (Cert-1) من كيب كانافيرال في فلوريدا، وأجريت اختبارات عامة في الموقع خلال الأيام الأخيرة، وتبين وجود بعض المشاكل «المعهودة» في الأنظمة الأرضية خلال الاختبار الأول، على ما قال برونو عبر موقع «اكس». وأجرت الفرق عملية اختبار أخرى بعد بضعة أيام.

ومع أن العملية كانت ناجحة إلا أن التأخيرات أدت إلى تأجيل موعد إطلاق الصاروخ إلى الثامن من يناير.

ويُفترض أن يحلّ «فالكن سينتور» مكان «أتلاس في» و«ديلتا 4»، وسيكون قادراً على حمل ما يصل إلى 27,2 طناً إلى مدار منخفض، وهو وزن مماثل لما يستطيع صاروخ «فالكون 9» من شركة «سبايس اكس» حمله.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مسرحية في لندن تستند إلى مسلسل «سترينجر ثينغز» الناجح عبر نتفليكس

مسرحية في لندن تستند إلى مسلسل «سترينجر ثينغز» الناجح عبر نتفليكس
الإعلامية الليبية أمينة الرويمي عضو لجنة فنون وثقافة الطفل بكرسي الإلكسو في خدمة الطفولة

الإعلامية الليبية أمينة الرويمي عضو لجنة فنون وثقافة الطفل بكرسي الإلكسو في خدمة...
مواجهات مثيرة في الدوري.. وترقب لجولة «الكونفدرالية» الرابعة

مواجهات مثيرة في الدوري.. وترقب لجولة «الكونفدرالية» الرابعة
الأردن.. الأميرة سلمى تشارك في إنزال جوي لمواد طبية بغزة

الأردن.. الأميرة سلمى تشارك في إنزال جوي لمواد طبية بغزة
تكريم الروائية الليبية عائشة إبراهيم في مهرجان قابس الدولي للكتاب بتونس

تكريم الروائية الليبية عائشة إبراهيم في مهرجان قابس الدولي للكتاب بتونس
تعادل الأولمبي والسويحلي في الجولة السابعة من «دورينا»

تعادل الأولمبي والسويحلي في الجولة السابعة من «دورينا»
شاهد.. «في التسعين» يناقش لماذا شكل اتحاد الكرة عددًا من لجانه وتغاضى عن أخرى

شاهد.. «في التسعين» يناقش لماذا شكل اتحاد الكرة عددًا من لجانه وتغاضى عن أخرى
كلوب يكشف تفاصيل الإصابة المروعة لنجم ليفربول

كلوب يكشف تفاصيل الإصابة المروعة لنجم ليفربول
الذكاء الصناعي يعيد سماع أصوات المتوفين في الصين

الذكاء الصناعي يعيد سماع أصوات المتوفين في الصين
«فلوسنا»: مقابلة خاصة مع المحافظ السابق لمصرف ليبيا المركزي بالبيضاء علي الحبري

«فلوسنا»: مقابلة خاصة مع المحافظ السابق لمصرف ليبيا المركزي بالبيضاء علي الحبري
«في التسعين»: كيف وصف أبوبكر الحرك فوز الهلال وأبوسليم في «الكونفدرالية»

«في التسعين»: كيف وصف أبوبكر الحرك فوز الهلال وأبوسليم في «الكونفدرالية»
«في التسعين» يكشف وثائق مهمة وحصرية بين «فيفا» واتحاد الكرة

«في التسعين» يكشف وثائق مهمة وحصرية بين «فيفا» واتحاد الكرة
«في التسعين» يكشف تجاوزات اتحاد الكرة للوائح والقوانين

«في التسعين» يكشف تجاوزات اتحاد الكرة للوائح والقوانين
«تحقيقات»: غات.. مدينة خارج التغطية!

«تحقيقات»: غات.. مدينة خارج التغطية!
غدا.. الاتحاد والأهلي في «ديربي» عربي خالص بكأس العالم للأندية

غدا.. الاتحاد والأهلي في «ديربي» عربي خالص بكأس العالم للأندية
كاريكاتير حليم - الجيوش العربية!

كاريكاتير حليم - الجيوش العربية!
فضيحة فساد تهز اليابان وتطيح بـ4 وزراء من الحزب الحاكم

فضيحة فساد تهز اليابان وتطيح بـ4 وزراء من الحزب الحاكم
سيناتور أميركي يطالب بحجب 10 مليارات دولار من المساعدات العسكرية لـ«إسرائيل»

سيناتور أميركي يطالب بحجب 10 مليارات دولار من المساعدات العسكرية لـ«إسرائيل»
 المزيد من علوم وتكنولوجيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
التجارة عبر الـ«تيك توك» الحل السحري للهروب من البطالة في فيتنام
التجارة عبر الـ«تيك توك» الحل السحري للهروب من البطالة في فيتنام
«إبيك غيمز» تنتصر على «غوغل» قضائياً
«إبيك غيمز» تنتصر على «غوغل» قضائياً
نهاية معرض ألعاب الفيديو البارز «إي 3» بعد سنوات من التدهور
نهاية معرض ألعاب الفيديو البارز «إي 3» بعد سنوات من التدهور
كنيسة نوتردام الباريسية ستزود نظاما مضادا للحرائق لا مثيل له بفرنسا
كنيسة نوتردام الباريسية ستزود نظاما مضادا للحرائق لا مثيل له ...
«ميتا» تطلق «ثريدز» في أوروبا لمنافسة إيلون ماسك
«ميتا» تطلق «ثريدز» في أوروبا لمنافسة إيلون ماسك
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الأرض تستقبل رسالة من الفضاء من مسافة 10 ملايين ميل
الأرض تستقبل رسالة من الفضاء من مسافة 10 ملايين ميل...
«غوغل» تعتمد الذكاء الصناعي منذ 12 عاماً و«تشات جي بي تي» يساهم في تسريع عملها
«غوغل» تعتمد الذكاء الصناعي منذ 12 عاماً و«تشات جي بي تي» ......
العام 2023 سيكون «الأكثر حرارة» في التاريخ
العام 2023 سيكون «الأكثر حرارة» في التاريخ...
مخلفات طبق الفوندو في الصين تُستخدم في إنتاج وقود للطائرات
مخلفات طبق الفوندو في الصين تُستخدم في إنتاج وقود للطائرات...
علماء الفلك يكتشفون نظاماً من 6 كواكب خارج المجموعة الشمسية
علماء الفلك يكتشفون نظاماً من 6 كواكب خارج المجموعة الشمسية...
المزيد
إرجاء أول رحلة للصاروخ الأميركي الجديد «فالكن سينتور» إلى 8 يناير
إرجاء أول رحلة للصاروخ الأميركي الجديد «فالكن سينتور» إلى 8 ......
باعتباره أصلب مادة على وجه الأرض.. اكتشاف مادة قد تنافس الماس
باعتباره أصلب مادة على وجه الأرض.. اكتشاف مادة قد تنافس ......
الذكاء الصناعي يعيد سماع أصوات المتوفين في الصين
الذكاء الصناعي يعيد سماع أصوات المتوفين في الصين...
«ميتا» تطلق «ثريدز» في أوروبا لمنافسة إيلون ماسك
«ميتا» تطلق «ثريدز» في أوروبا لمنافسة إيلون ماسك...
كنيسة نوتردام الباريسية ستزود نظاما مضادا للحرائق لا مثيل له بفرنسا
كنيسة نوتردام الباريسية ستزود نظاما مضادا للحرائق لا مثيل له......
المزيد