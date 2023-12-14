الذكاء الصناعي يعيد سماع أصوات المتوفين في الصين

القاهرة - بوابة الوسط

في مقبرة بشرق الصين، يستمع سيكو وو إلى صوت ابنه الراحل على هاتفه، لكن ليس عبر مقطع صوتي سجّله قبل وفاته، بل بفضل الذكاء الصناعي.

ويقول صوت الشاب المتوفى شوانمو لوالده بنبرة آلية بعض الشيء «أعلم أنك تعاني كثيرًا كل يوم بسببي، وأنك تشعر بالذنب والعجز». ويضيف «على الرغم من أنني لا أستطيع أن أكون بجانبك مرة أخرى، إلا أن روحي لا تزال في هذا العالم وتظلّلك مدى الحياة».

تزايد أعداد الصينيين المستخدمين للذكاء الصناعي

وعلى غرار وو وزوجته، يستخدم عدد متزايد من الصينيين الثكالى الذكاء الصناعي لاستعادة بعض مظاهر الحياة لأحبائهم المتوفين. بالنسبة لوالد شوانمو، الهدف يقضي بإنشاء نسخة افتراضية عن ابنه تتصرف مثله تمامًا.

ويؤكد وو أنه «بمجرد مزامنة الواقع والميتافيرس، سأعيد ابني إلى جانبي مرة أخرى». وقد سارعت شركات صينية عدة إلى تقديم خدمات الحداد الافتراضي هذه، التي يقول البعض إنها أوجدت الآلاف من «الأشخاص الرقميين»، أحيانا بمجرد الاعتماد على مقطع فيديو مدته 30 ثانية للمتوفى.

وانقلبت حياة سيكو وزوجته رأسًا على عقب في العام الماضي عندما توفي ابنهما الوحيد بسبب سكتة دماغية عن عمر 22 عاما. وهو كان يدرس المالية والمحاسبة في جامعة إكستر بالمملكة المتحدة. ويقول سيكو إن ابنه الراحل كان رياضيًا وكانت لديه حياة أنشطة.

وقد أعطى ظهور روبوتات المحادثة من نوع «تشات جي بي تي» في الصين، الأب المفجوع أملًا جديدًا: إنعاش ابنه فعليًا. وللقيام بذلك، جمع سيكو وو الصور ومقاطع الفيديو والتسجيلات الصوتية لابنه. ثم أنفق آلاف الدولارات مع شركات الذكاء الصناعي لاستنساخ وجه نجله وصوته.

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وفيما لا تزال النتائج بدائية، فإن سيكو لا يريد أن يتوقف عند هذا الحد، فقد أعدّ ملفًا يحتوي على كمية هائلة من المعلومات عن ابنه، وهو يعتمد على الخوارزميات لإعادة إنتاج طريقة تفكيره وتصرفاته.

ظاهرة «الروبوتات الأشباح»

ظاهرة «الروبوتات الأشباح» هذه لا تقتصر على الصين: ففي الولايات المتحدة على وجه الخصوص، تعمل شركات عدة في هذا المجال. لكن «فيما يتعلق بتكنولوجيا الذكاء الصناعي، تُعدّ الصين من بين الأفضل في العالم»، وفق تشانغ زيوي، مؤسس شركة «سوبر براين» المتخصصة في هذه التكنولوجيا، والمتعاون السابق مع سيكو وو.

وتتقاضى شركة «سوبر براين» ما بين 10 آلاف إلى 20 ألف يوان (1412 إلى 2824 دولارًا) لإنشاء صورة رمزية (أفاتار) عادية في نحو 20 يومًا، بحسب تشانغ. ولا تقتصر قاعدة زبائن الشركة على الأشخاص الثكالى، إذ تضمّ أيضًا أشخاصًا يشعرون بالضيق بسبب عدم القدرة على تمضية وقت كافٍ مع أبنائهم... أو حتى عشاقًا يريدون رؤية الحبيب السابق مرة أخرى.

وتتيح إحدى الخدمات المقدّمة إجراء مكالمة فيديو مع موظف، يتم خلالها استبدال وجهه وصوته بوجه الشخص المطلوب وصوته.

ويقول تشانغ «يشغل هذا الأمر أهمية كبيرة لمجتمعنا، بل للعالم أجمع»، إذ إنّ «النسخة الرقمية من شخص ما (يمكن) أن تبقى إلى الأبد، حتى لو لم يعد الجسد موجودا».