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«نتفليكس» تنشر للمرة الأولى أرقامًا تفصيلية عن نسب المشاهدة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 13 ديسمبر 2023, 12:31 مساء
«نتفليكس» تنشر للمرة الأولى أرقامًا تفصيلية عن نسب المشاهدة
شعار «نتفليكس» في كاليفورنيا 14 سبتمبر 2022. (أ ف ب)
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حقق الموسم الأول للمسلسل الأميركي «ذي نايت إيجنت» أكثر من 812 مليون ساعة مشاهدة في كل أنحاء العالم بين يناير ويونيو، وأعلنت «نتفليكس» الثلاثاء أن المسلسل كان الأكثر مشاهدة عبر منصاتها في الربع الأول من 2023، بحسب أرقام مشاهدة تفصيلية تنشرها الشركة للمرة الأولى منذ تأسيسها.

وأعلنت مجموعة «نتفليكس» العملاقة في مجال البث التدفقي من خلال وثيقة تجمع بيانات من البرامج التي جرت مشاهدتها لأكثر من 50 ألف ساعة، أي 18 ألف عرض مختلف تمثل مجتمعة 99% من جمهور «نتفليكس»، قائمة الأعمال الأكثر مشاهدة، حسب وكالة «فرانس برس».

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ومن بين المحتويات الناجحة الأخرى، «وينزداي» و«يو» و«كوين شارلوت: إيه بريدجيرتون ستوري». وقد ضمت قائمة الأعمال الأكثر مشاهدة إنتاجات كثيرة بغير اللغة الإنجليزية، إذ حققت 30% من المشاهدات، خصوصًا الأعمال باللغتين الكورية والإسبانية.

التزام بتقديم المعلومات كل ستة أشهر
والتزمت «نتفليكس» نشر هذه المعلومات كل ستة أشهر، وهو تغيير كبير في منظور الشركة التي تفضل عادةً الاحتفاظ بهذه البيانات لنفسها.

وتنشر مع ذلك الشركة باستمرار منذ العام 2021 تصنيفات مختلفة بما يشمل قائمة بالمحتويات «الأكثر شعبية» بناءً على أداء البرامج خلال أول 91 يومًا لها على المنصة. لكن هذا التقرير الجديد يذهب إلى أبعد من ذلك.

وتعرضت المنصة لضغوط هذا العام لزيادة شفافيتها، في حين اهتزت هوليوود بسبب الإضرابات التي نظمتها نقابتا كتّاب السيناريو والممثلين والتي طالبت بشكل خاص بحصة أكبر من الأرباح الناتجة عن الطفرة في خدمات البث التدفقي.

وقالت الشركة في بيان «هذه خطوة كبيرة إلى الأمام بالنسبة إلى «نتفليكس» وإلى صناعتنا».

وفي حديث للصحفيين، نفى الرئيس التنفيذي المشارك لـ«نتفليكس» تيد ساراندوس أن تكون المبادرة مدفوعة بالمناقشات مع النقابات في القطاع. وقال إن سياسة «نتفليكس» المتمثلة في عدم كشف بيانات المشاهدة كانت تهدف إلى تفادي تقديم معلومات من شأنها أن تساعد المنافسين المحتملين، لكنها «أوجدت جوًا من عدم الثقة بمرور الوقت».

وقالت الشركة في بيانها «نعتقد أن معلومات المشاهدة (الواردة) في هذا التقرير ستمنح صناع المحتوى وصناعتنا رؤية أكثر دقة لجمهورنا وما يثير اهتمامهم».

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