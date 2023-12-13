إلغاء معرض «إي 3» الأميركي البارز لألعاب الفيديو بعد سنوات من الترنح

القاهرة - بوابة الوسط

صرح رئيس جمعية برامج الترفيه ستانلي بيار لويس إلى جريدة «واشنطن بوست» بإنهاء معرض ألعاب الفيديو الأميركي الرئيسي «إي 3» قائلا إنه «كان القرار الصحيح نظرا إلى الفرص الجديدة المتاحة للصناعة للتواصل مع المتابعين والشركاء».

وأكدت الجمعية لوكالة «فرانس برس» الثلاثاء أن المعرض لن يعود بأي نسخة جديدة، في تأكيد لنهاية حدث شهد تدهوراً خلال السنوات الأخيرة.

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فقد سجل هذا المعرض تراجعاً مطرداً في الأداء، ودفع فاتورة باهظة جراء جائحة «كوفيد-19» التي أدت إلى إلغاء نسخة 2020.

وعاد العرض بنسق افتراضي في العام التالي قبل أن يعلّق دورته التالية ثم يلغي نسخة 2023 التي كان من المقرر عقدها مبدئياً في الفترة من 13 إلى 16 يونيو.

وعانى معرض «إي 3» نفور الشركات المصنعة الكبرى لوحدات التحكم وناشري ألعاب الفيديو الذين باتوا يفضلون غالباً تنظيم أحداثهم الخاصة وعدم إضعاف قدرتهم على الجذب بفعل تشاركهم معرضاً واحداً مع علامات تجارية أخرى.

الأحداث المتنافسة أضعفت مكانة معرض

واختار كل من «إكس بوكس» و«سوني» و«نينتندو» وحتى شركة «يوبيسوفت» الفرنسية، عدم الذهاب إلى «إي 3» بنسخته المقبلة حتى قبل إعلان إلغائها.

وما فاقم الوضع أيضاً أنّ الأحداث المتنافسة أضعفت مكانة معرض «إي 3» بشكل أكبر، خصوصاً مهرجان الألعاب الصيفية الذي يقام في لوس أنجليس أيضاً مثل «إي 3».

وقد صمدت معارض أخرى بشكل أفضل، مثل «أسبوع الألعاب في باريس» أو «غيمزكوم» في كولونيا (ألمانيا) أو معرض الألعاب في طوكيو، والتي سجلت هذا العام مستويات ارتياد قريبة من تلك المسجلة قبل الجائحة.