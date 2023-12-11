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«تيك توك» تستثمر 1.5 مليار دولار لمعاودة نشاط متجرها الإلكتروني في إندونيسيا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 11 ديسمبر 2023, 12:46 مساء
«تيك توك» تستثمر 1.5 مليار دولار لمعاودة نشاط متجرها الإلكتروني في إندونيسيا
شعار «تيك توك» على جهاز هاتف ذكي. (أ ف ب)
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تعاود «تيك توك» تشغيل متجرها الإلكتروني في إندونيسيا بموجب صفقة باستثمار 1.5 مليار دولار مع «غوتو» مالكة منصة التسوق المحلية الشهيرة «توكوبيديا».

وأوضحت الشركتان في بيان نقلت عنه وكالة «فرانس برس» أن الاتفاق بينهما يقضي «بدمج أعمال (توكوبيديا) و«تيك توك شوب» إندونيسيا في إطار كيان «بي تي توكوبيديا» القائم حالياً».

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وحظرت جاكرتا في سبتمبر الماضي المبيعات على وسائل التواصل الاجتماعي بغية حماية الشركات الصغيرة التي تراجع نشاطها لصالح شركات التجارة الإلكترونية العملاقة، مما أجبر «تيك توك» على إغلاق متجرها عبر الإنترنت في أكتوبر.

وستكون لـ«تيك توك» حصة مسيطرة في هذا الكيان الذي سيتولى تشغيل وظائف التسوق في تطبيق الشبكة.

وأشار البيان إلى أن «تيك توك» التزمت استثمار أكثر من 1,5 مليار دولار أميركي في الكيان الموسع.

وأضاف أن «تيك توك» و«غوتو» و«توكوبيديا» ستُحدث تحولاً في قطاع التجارة الإلكترونية في إندونيسيا، مما يوفر ملايين فرص العمل الجديدة على مدى السنوات الخمس المقبلة.

وكانت «توكوبيديا» ومنصات مثلها، من بينها «لازادا» و«شوبي»، هيمنت على سوق التجارة الإلكترونية في إندونيسيا لسنوات، لكن متجر «تيك توك شوب» اكتسب حصة كبيرة من السوق منذ إطلاقه العام 2021.

وتُعد إندونيسيا ثاني أكبر سوق في العالم لـ«تيك توك» بعد الولايات المتحدة، إذ يبلغ عدد المستخدمين فيها 125 مليونا، بحسب المنصة.

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