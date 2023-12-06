العام 2023 سيكون «الأكثر حرّاً» في التاريخ

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مرصد «كوبرنيكوس» الأوروبي الأربعاء أنّ العام 2023 سيكون «الأكثر حرّاً» في التاريخ المسجّل بعد أن كان نوفمبر الماضي استثنائياً إذ أصبح سادس شهر على التوالي يحطّم أرقام حرّ قياسية.

وقالت نائبة رئيس قسم المناخ في المرصد سامانثا بورغيس إنّ «العام 2023 بات يضمّ ستّة أشهر وفصلين قياسيِّين. إنّ شهر نوفمبر الاستثنائي هذا، يضمّ خصوصاً يومين كانت فيهما درجات الحرارة أعلى بدرجتين مئويتين بالمقارنة مع حقبة ما قبل الثورة الصناعية، ما يعني أنّ 2023 هو العام الأكثر حرّاً على الإطلاق في التاريخ المسجّل».

وجاء هذا الإعلان ليضع ضغوطاً إضافية على المفاوضات الجارية في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ «كوب 28» المنعقد في دبي.