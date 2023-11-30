الولايات المتحدة ستحاول العودة إلى القمر بنهاية يناير

القاهرة - بوابة الوسط

تحاول الولايات المتحدة الهبوط مرة أخرى على سطح القمر في 25 يناير بمركبة «بيريغرين» الغير مأهولة، بعد مرور أكثر من 50 عاما على آخر مهمة لها ضمن برنامج «أبولو»، على ما أفاد الأربعاء الرئيس التنفيذي لشركة «أستروبوتيك» الأميركية جون ثورنتون.

وستجهز «بيريغرين» بخمس أدوات علمية لوكالة الفضاء الأميركية «ناسا» تحضيرا لمهمات «أرتيميس» المأهولة في خطوة تهدف لدراسة بيئة القمر، حسب وكالة «فرانس برس».

وقرّرت «ناسا» قبل سنوات تكليف شركات أميركية إجراء تجارب وإرسال تقنيات علمية إلى القمر ضمن برنامج يحمل اسم «سي إل بي إس».

وقال رئيس «أستروبوتيك»، التي قد تصبح أول شركة خاصة تحقق هذا الإنجاز خلال مؤتمر صحفي «سنحاول إطلاق المركبة وجعلها تهبط على سطح القمر لقاء كلفة أقل مما تعيّن دفعه سابقا»، متابعا «حظيت نصف المهمات التي أرسلت إلى سطح القمر فقط بالنجاح، لذا مهمّتنا تنطوي على تحدٍّ هائل، أتوقّع أن ينتابني ذعر وحماسة في الوقت نفسه خلال مختلف مراحل المهمة».

عملية هبوط من دون تدخل بشري

ومن المقرر إطلاق المركبة في 24 ديسمبر من فلوريدا بصاروخ «فولكان سنتور» الجديد من تصنيع مجموعة «يو إل إيه» الصناعية.

وأوضح جون ثورنتون أن المسبار سيصل إلى مدار القمر بعد أيام، بينما ستتم محاولة الهبوط على سطح القمر في 25 يناير في انتظار أن تكون ظروف الإضاءة في الموقع المستهدف مواتية.



وستجرى عملية الهبوط بشكل مستقل من دون تدخل بشري، لكنّها ستكون خاضعة للمراقبة من مركز التحكم الخاص بالشركة.

وباتت الهند حديثا رابع دولة تنجح في إنزال مركبة على سطح القمر، بعد روسيا والولايات المتحدة والصين.

وبالإضافة إلى «أستروبوتيك»، وقعت ناسا عقودا مع شركات أخرى بينها «فاير فلاي أيروسبايس» و«درايبر» و«إنتويتيف ماشينز».

وترغب وكالة الفضاء الأميركية من خلال برنامج «أرتيميس» في إنشاء قاعدة على سطح القمر.