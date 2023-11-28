«بايت دانس» مالكة «تيك توك» تستغني عن مئات الوظائف في قسم ألعاب الفيديو

القاهرة - بوابة الوسط

تشهد شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة «بايت دانس»، مالكة تطبيق «تيك توك»، تراجعا في تحقيق النجاح التجاري الذي كانت تأمله، في ظل منافسة شديدة مع شركة «تنسنت» الرائدة في هذا القطاع، لذلك قررت إلغاء مئات الوظائف في وحدة الألعاب التابعة لها.

وأفاد مصدر مطلع وكالة «فرانس برس»، الإثنين، بأن «نيوفيرس»، وهي شركة ناشرة ألعاب الفيديو وتابعة لـ«بايت دانس» ومقرها بكين، تجري حالياً عملية تسريح للعمال ستطول مئات الأشخاص.

وقال ناطق باسم «بايت دانس» في بيان: «نحن نراجع أعمالنا بانتظام، ونجري تعديلات، للتركيز على مجالات النمو الإستراتيجي الطويل المدى. وبعد المراجعة الأخيرة، اتخذنا القرار الصعب بإعادة هيكلة قسم الألعاب لدينا».

محاولة فاشلة لتحدي «تنسنت»

يأتي هذا القرار على الرغم من الاستثمارات الكبيرة التي وظفتها «بايت دانس» في «نيوفيرس» خلال السنوات الماضية، في محاولة للحاق بـ«تنسنت» الرائدة في القطاع.

وقال مصدر لوكالة «فرانس برس» إنه على الرغم من أن القسم سيشهد تقليصاً كبيراً في الحجم، فإن التخفيضات الحالية لا تمثل إغلاقاً كاملاً لهذا القسم، موضحا أن تخفيض أعداد الموظفين يهدف إلى مساعدة «بايت دانس» في التركيز على الأعمال الأساسية وترشيق بنيتها التنظيمية، ولافتا إلى أن ألعابا لم تطلق بعد من المقرر إغلاقها في ديسمبر.

وبيّن المصدر أن الألعاب التي تضم لاعبين نشطين، بما في ذلك لعبة الحركة الشهيرة «Crystal of Atlan»، ستستمر في عملياتها في ظل سعي الشركة إلى تنويع الأصول.

وفشلت «نيوفيرس»، التي أطلقت العام 2019 في محاولة لتحدي «تنسنت»، والتى تعد شركة تكنولوجيا عملاقة مقرها الصين، أن تكون أكبر لاعب من حيث الإيرادات في قطاع ألعاب الفيديو العالمي، على الرغم من هيمنتها على السوق الآسيوية، واستثمارها في إستوديوهات للألعاب بجميع أنحاء العالم.