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30 نوعاً جديداً من الكائنات تظهر بسبب تغير المناخ

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 23 نوفمبر 2023, 09:28 صباحا
30 نوعاً جديداً من الكائنات تظهر بسبب تغير المناخ
ظهور العنكبوت الدبور (مزرعة باث سيتي) (الشرق الأوسط)
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أظهر مسح مزرعة «باث سيتي» كيف يؤدي الطقس الأكثر دفئا إلى ظهور العنكبوت الدبور والعثة السمورية، إذ إن الصراصير التي تغرد في المروج هي من الوافدين الجدد، وكذلك العناكب الدبابير الأنيقة والعثة السمورية الملونة، وتعتبر مزرعة المدينة في «باث سيتي» الجورجية أحدث منظمة للحفاظ على البيئة وتسلط الضوء على الكائنات التي لم يكن يُسمع عنها في المنطقة قبل حالة الطوارئ المناخية.

وسجل  المتطوعين سجلوا 1250 نوعا في مزرعة «باث سيتي» التي تبلغ مساحتها 37 فدانا على مدى السنوات الثماني الماضية، وقد تفاجأ الخبراء وقلقوا من العثور على نحو 30 نوعا انتقلت إلى هناك أو وجدت هناك في فصل الشتاء حيث كانوا في السابق لا يزورونها إلا في فصل الصيف. وقال عالم البيئة والقيِّم مايك ويليامز، الذي قاد عملية تسجيل الحياة البرية، إن الحشرات والعناكب تعد من الأنواع المهمة التي تساعد علماء البيئة على فهم تأثير تغير المناخ على العالم الطبيعي، وأضاف: «العناكب هي مثال تقليدي لأنها بسبب عمرها القصير وقدرتها على الحركة تتفاعل مع التغيرات في الطقس»حسب جريدة (الغارديان).

الحشرات تسمع صوت تغير المناخ !
وجرى تسجيل وجود العنكبوت الدبور في المزرعة للمرة الأولى على الإطلاق منذ ثلاث سنوات، وهو الآن شائع بشكل متزايد في المنطقة. يقول ويليامز: «في أوائل التسعينات، لم نر قط سوى العنكبوت الدبور على الساحل الجنوبي لإنجلترا، في دورست. كان ذلك في أقصى شمال نطاقهم لأن الطقس كان باردا جدا بالنسبة له. ولم أكن لأتخيل آنذاك أنهم سوف يُعثر عليه في يوم من الأيام في أقصى الشمال مثل مدينة باث بقدر ما نعيش مع حقائق تغير المناخ». وكان يجري العثور على عثة جيرسي السمورية في جزر القنال الإنجليزي، ولكنها صارت منظرا شائعا بشكل متزايد في جميع أنحاء جنوب إنجلترا، بما في ذلك في المزرعة.

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ومن بين القادمين الآخرين إلى البلاد عنكبوت الشبك الأخضر، ونحلة اللبلاب، وذبابة الدبابير الأصغر حجما. وقال ويليامز «إنه واقع يبهرني ويحزنني». وأضاف أن «دراساتنا حول الحياة البرية أظهرت أن تغير المناخ ليس شيئا سيحدث في المستقبل البعيد. معظم الصراصير التي تسمعون صريرها في المروج كانت في (باث) فقط لمدة 20 عاما أو نحو ذلك - إنها صراصير الأحراش وجراد الورد طويل القرون. الأول صوته مرتفع للغاية وواسع الانتشار. وأنا أقول للناس في مجالي الذين يتجولون في أرجاء المزرعة إنهم يستمعون إلى صوت تغير المناخ عندما نسمع أصوات الحشرات».

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