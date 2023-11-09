تأجيل رحلة الملياردير الياباني مايزاوا حول القمر إلى ما بعد 2023

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الملياردير الياباني يوساكو مايزاوا الخميس أن رحلته حول القمر المقررة العام 2023 على متن صاروخ «ستارشيب» الذي طورته «سبايس إكس»، أرجئت إلى العام المقبل على أقرب تقدير، وكتب على حسابه بمنصة «إكس» «لقد خططنا لمهمتنا المدارية (ديرمون) في العام 2023، ولكن يبدو أنها ستحدث بعد ذلك بقليل»، مضيفا «لسنا متأكدين من موعد الرحلة ولكننا سنبقيكم على اطلاع عند توافر معلومات إضافية».

ومن المقرر أن يسافر طاقم هذه الرحلة السياحية، التي أُعلن عنها العام 2018، عبر صاروخ «ستارشيب» التابع لشركة «سبايس إكس»، وهو الأكبر على الإطلاق، حسب وكالة «فرانس برس».

ويأتي هذا التأجيل بسبب تطورات جارية حاليا، بحسب بيان نُشر على موقع المهمة، مضيفا « قدمت لنا الرحلة الأولى لهذه المركبة في إبريل الكثير من العبر التي تسهم بشكل مباشر في زيادة احتمال نجاح رحلات «ستارشيب» المستقبلية».

وتعمدت فرق «سبايس إكس» في 20 أبريل، تفجير الصاروخ في سماء ولاية تكساس، بعد أربع دقائق من إقلاعه بصورة خاطئة بسبب عطل في المحرك، وتسببت كرة النار في سحابة من الغبار فوق إحدى المناطق.

اختيار مرافقين فنانين في الرحلة

وتقلع الرحلة التجريبية الثانية لمركبة «ستارشيب» في منتصف نوفمبر، إذا ما صدرت التراخيص اللازمة لهذه الغاية، بحسب موقع شركة «سبايس إكس» المملوكة لإيلون ماسك.

واشترى مايزاوا جميع المقاعد على متن هذا الصاروخ، ثم نظم عملية اختيار لمجموعة فنانين لمرافقته، وبعدما استجاب نحو مليون شخص لهذه الدعوة، أعلن الياباني في ديسمبر 2022 أسماء ثمانية أشخاص اختيروا لمرافقته في الرحلة، هم منسق الأغاني والمنتج الأميركي ستيف أوكي، و«اليوتيوبر» تيم دود، والفنان ييمي اي دي، والمصوران ريانون آدم وكريم إيليا والمخرج بريندان هول والممثل ديف جوشي وفنان البوب الكوري توب.

ويُتوقع أن تستمر الرحلة حول القمر للأرض لمدة 6 أيام على الأقل، بحسب معلومات نشرها موقع «ديرمون».

وسبق أن أجرى مايزاوا، مؤسس أحد أكبر مواقع تسوق الأزياء عبر الإنترنت في اليابان، رحلة فضائية في العام 2021، انضم خلالها إلى محطة الفضاء الدولية على متن صاروخ سويوز الروسي.