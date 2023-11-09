  • Alwasat News
Atwasat

تأجيل رحلة الملياردير الياباني مايزاوا حول القمر إلى ما بعد 2023

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 09 نوفمبر 2023, 02:26 مساء
تأجيل رحلة الملياردير الياباني مايزاوا حول القمر إلى ما بعد 2023
الملياردير الياباني يوساكو مايزاوا يلقي التحية في بايكونور بكازاخستان قبل انطلاقه في رحلة سياحية إلى الفضاء الخارجي ليصل إلى محطة الفضاء الدولية، 8 ديسمبر 2021. (أ ف ب)
alwasat radio

أعلن الملياردير الياباني يوساكو مايزاوا الخميس أن رحلته حول القمر المقررة العام 2023 على متن صاروخ «ستارشيب» الذي طورته «سبايس إكس»، أرجئت إلى العام المقبل على أقرب تقدير، وكتب على حسابه بمنصة «إكس» «لقد خططنا لمهمتنا المدارية (ديرمون) في العام 2023، ولكن يبدو أنها ستحدث بعد ذلك بقليل»، مضيفا «لسنا متأكدين من موعد الرحلة ولكننا سنبقيكم على اطلاع عند توافر معلومات إضافية».

ومن المقرر أن يسافر طاقم هذه الرحلة السياحية، التي أُعلن عنها العام 2018، عبر صاروخ «ستارشيب» التابع لشركة «سبايس إكس»، وهو الأكبر على الإطلاق، حسب وكالة «فرانس برس».

ويأتي هذا التأجيل بسبب تطورات جارية حاليا، بحسب بيان نُشر على موقع المهمة، مضيفا « قدمت لنا الرحلة الأولى لهذه المركبة في إبريل الكثير من العبر التي تسهم بشكل مباشر في زيادة احتمال نجاح رحلات «ستارشيب» المستقبلية».

وتعمدت فرق «سبايس إكس» في 20 أبريل، تفجير الصاروخ في سماء ولاية تكساس، بعد أربع دقائق من إقلاعه بصورة خاطئة بسبب عطل في المحرك، وتسببت كرة النار في سحابة من الغبار فوق إحدى المناطق.

اختيار مرافقين فنانين في الرحلة
وتقلع الرحلة التجريبية الثانية لمركبة «ستارشيب» في منتصف نوفمبر، إذا ما صدرت التراخيص اللازمة لهذه الغاية، بحسب موقع شركة «سبايس إكس» المملوكة لإيلون ماسك.

واشترى مايزاوا جميع المقاعد على متن هذا الصاروخ، ثم نظم عملية اختيار لمجموعة فنانين لمرافقته، وبعدما استجاب نحو مليون شخص لهذه الدعوة، أعلن الياباني في ديسمبر 2022 أسماء ثمانية أشخاص اختيروا لمرافقته في الرحلة، هم منسق الأغاني والمنتج الأميركي ستيف أوكي، و«اليوتيوبر» تيم دود، والفنان ييمي اي دي، والمصوران ريانون آدم وكريم إيليا والمخرج بريندان هول والممثل ديف جوشي وفنان البوب الكوري توب.

-نميرة سليم تحمل لقب أول رائدة فضاء باكستانية
-انطلاق الصاروخ الأميركي الجديد «فولكن سينتور» ديسمبر المقبل

ويُتوقع أن تستمر الرحلة حول القمر للأرض لمدة 6 أيام على الأقل، بحسب معلومات نشرها موقع «ديرمون».

وسبق أن أجرى مايزاوا، مؤسس أحد أكبر مواقع تسوق الأزياء عبر الإنترنت في اليابان، رحلة فضائية في العام 2021، انضم خلالها إلى محطة الفضاء الدولية على متن صاروخ سويوز الروسي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الهلال السعودي يستبعد نيمار في «ميركاتو» الشتاء ويستبدله بظهير أيسر

الهلال السعودي يستبعد نيمار في «ميركاتو» الشتاء ويستبدله بظهير أيسر
«في التسعين»: آلية دخول الجمهور للملاعب الليبية ومخاوف من الشغب

«في التسعين»: آلية دخول الجمهور للملاعب الليبية ومخاوف من الشغب
«تحقيقات»: السيارات الموردة من الخارج.. خطر داهم وصامت

«تحقيقات»: السيارات الموردة من الخارج.. خطر داهم وصامت
كاريكاتير حليم - غزة في انتظار الجيوش العربية

كاريكاتير حليم - غزة في انتظار الجيوش العربية
خلال دقائق.. لوحة «امرأة الساعة» تحقق لبيكاسو رقماً قياسياً

خلال دقائق.. لوحة «امرأة الساعة» تحقق لبيكاسو رقماً قياسياً
الذهب يقترب من أدنى مستوى في 3 أسابيع مع ترقب لتصريحات رئيس الفدرالي الأميركي

الذهب يقترب من أدنى مستوى في 3 أسابيع مع ترقب لتصريحات رئيس الفدرالي الأميركي
رابطة الدوري الإنجليزي تتجه لحظر انتقال اللاعبين للدوري السعودي

رابطة الدوري الإنجليزي تتجه لحظر انتقال اللاعبين للدوري السعودي
تقارير سعودية تكشف المشادة الساخنة بين بنزيما وسانتو مدرب الاتحاد السعودي

تقارير سعودية تكشف المشادة الساخنة بين بنزيما وسانتو مدرب الاتحاد السعودي
«وشوم الحيوانات» خطر يهدد شباب الإكوادور

«وشوم الحيوانات» خطر يهدد شباب الإكوادور
بسبب نضالها ضد الاحتلال.. القضاء الفرنسي يعطي الضوء الأخضر لطرد ناشطة فلسطينية

بسبب نضالها ضد الاحتلال.. القضاء الفرنسي يعطي الضوء الأخضر لطرد ناشطة فلسطينية
الأمم المتحدة: ظاهرة «إل نينيو» المناخية ستستمر حتى الربيع

الأمم المتحدة: ظاهرة «إل نينيو» المناخية ستستمر حتى الربيع
شاهد.. قائمة المنتخب الليبي تشعل خلاف الرأي داخل استديو «في التسعين»

شاهد.. قائمة المنتخب الليبي تشعل خلاف الرأي داخل استديو «في التسعين»
خبير اقتصادي: الدولار ارتفع في السوق الموازية بعد تقليص «المركزي» المعروض من النقد الأجنبي

خبير اقتصادي: الدولار ارتفع في السوق الموازية بعد تقليص «المركزي» المعروض من ...
حبس مسؤول الاعتمادات المستندية ونائبه في المصرف الليبي الخارجي بتهمة الإضرار بالمال العام

حبس مسؤول الاعتمادات المستندية ونائبه في المصرف الليبي الخارجي بتهمة الإضرار ...
تحقيق استقصائي: «الكلبتوقراطية» تنتعش في ليبيا بالفساد والجريمة المنظمة

تحقيق استقصائي: «الكلبتوقراطية» تنتعش في ليبيا بالفساد والجريمة المنظمة
الشاعر الليبي إبراهيم المسماري «في انتظار القافلة».. ديوان شعر جديد

الشاعر الليبي إبراهيم المسماري «في انتظار القافلة».. ديوان شعر جديد
صولة يستعيد ذكريات ليبيا في نهائي أمم أفريقيا 82 مع العيساوي ورمزي

صولة يستعيد ذكريات ليبيا في نهائي أمم أفريقيا 82 مع العيساوي ورمزي
شاهد.. كيف تلقى طبيب فلسطيني نبأ استشهاد أفراد أسرته في غزة؟

شاهد.. كيف تلقى طبيب فلسطيني نبأ استشهاد أفراد أسرته في غزة؟
 المزيد من علوم وتكنولوجيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
«ميتا» تمنع المعلنين السياسيين من استخدام أدواتها للذكاء الصناعي
«ميتا» تمنع المعلنين السياسيين من استخدام أدواتها للذكاء الصناعي
حلقات كوكب زحل العملاقة تختفي بحلول العام 2025
حلقات كوكب زحل العملاقة تختفي بحلول العام 2025
الشركة المطورة لـ«تشات جي بي تي» تعد بـ«قدرات خارقة» للجميع
الشركة المطورة لـ«تشات جي بي تي» تعد بـ«قدرات خارقة» للجميع
شركات تكنولوجيا كبرى تتعاون لمكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال
شركات تكنولوجيا كبرى تتعاون لمكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال
التلسكوب الفضائي الأوروبي «إقليدس» ينشر أولى صوره للكون
التلسكوب الفضائي الأوروبي «إقليدس» ينشر أولى صوره للكون
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
مخاطر الذكاء الصناعي بين الحقيقة والخيال
مخاطر الذكاء الصناعي بين الحقيقة والخيال...
موجات راديو عمرها 8 مليارات عام تصل إلى الأرض
موجات راديو عمرها 8 مليارات عام تصل إلى الأرض...
علماء فلك يرصدون تدفقاً فائق القوة لموجات راديوية من مجرة بعيدة جداً
علماء فلك يرصدون تدفقاً فائق القوة لموجات راديوية من مجرة ......
القمر أكبر من حجمه المتوقع بحوالي 40 مليون سنة
القمر أكبر من حجمه المتوقع بحوالي 40 مليون سنة...
معرض ألعاب الفيديو «باريس غايمز ويك» يستقبل زوّاره في فرنسا
معرض ألعاب الفيديو «باريس غايمز ويك» يستقبل زوّاره في فرنسا...
المزيد
اتفاق أوروبي على إنشاء «محافظ هوية رقمية» قابلة للتشغيل المتبادل
اتفاق أوروبي على إنشاء «محافظ هوية رقمية» قابلة للتشغيل ......
تأجيل رحلة الملياردير الياباني مايزاوا حول القمر إلى ما بعد 2023
تأجيل رحلة الملياردير الياباني مايزاوا حول القمر إلى ما بعد ......
اكتشاف أكسجين في الغلاف الخارجي لكوكب الزهرة
اكتشاف أكسجين في الغلاف الخارجي لكوكب الزهرة...
التلسكوب الفضائي الأوروبي «إقليدس» ينشر أولى صوره للكون
التلسكوب الفضائي الأوروبي «إقليدس» ينشر أولى صوره للكون...
شركات تكنولوجيا كبرى تتعاون لمكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال
شركات تكنولوجيا كبرى تتعاون لمكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال...
المزيد