  • Alwasat News
Atwasat

إيلون ماسك يشرح تفاصيل برنامجه الأول للذكاء الاصطناعي التوليدي «غروك»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 05 نوفمبر 2023, 11:02 صباحا
إيلون ماسك يشرح تفاصيل برنامجه الأول للذكاء الاصطناعي التوليدي «غروك»
رئيس «تيسلا» و«سبايس إكس» و«إكس» و«إكس إيه آي»، إيلون ماسك، في 2 نوفمبر 2023 في لندن. (أ ف ب)
alwasat radio

أعلن إيلون ماسك، تفاصيل أول نموذج ذكاء اصطناعي توليدي لشركته الناشئة الجديدة «إكس إيه آي xAI»، وهو يحمل اسم «غروك» Grok، ويمكنه دخول شبكة «إكس» (تويتر سابقًا) في الوقت الفعلي، وسيتاح في البداية حصراً للمشتركين في الصيغة الأغلى للمنصة.

وأوضح مالك شركتي «تيسلا» و«سبايس إكس»، أن «غروك يتمتع بإمكان الولوج في الوقت الفعلي إلى المعلومات عبر إكس، مما يوفّر له خاصيّة مهمة تميّزه عن النماذج الأخرى»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وأضاف في منشوره المرفق برموز إيموتيكون ضاحكة، أن النموذج «يعشق السخرية»، وقال «أتساءل من كان بإمكانه توجيهه بهذه الطريقة».

وتعني كلمة «غروك» بالإنجليزية العامية «الفهم العميق والحدسي».

واستُخدِمَت هذه الكلمة في رواية الخيال العلمي ( Stranger in a Strange Land ) «غريب في أرض غريبة»، للكاتب روبرت هينلين عام 1961، بمعنى الفهم الكامل لشيء ما، من خلال القدرة على إقامة علاقة وثيقة مع شخص ما إلى درجة الاندماج في تجربته.

وأشار ماسك إلى أن «غروك» من «إكس إيه آي»، سيكون «فور إصدار النسخة التجريبية منه متاحاً لجميع مشتركي بريميوم على إكس»..

وكانت الشبكة الاجتماعية التي اشتراها ماسك قبل عام أطلقت الأسبوع الماضي خدمة بريميوم الجديدة، التي يبلغ رسم الاشتراك فيها 16 دولاراً شهرياً، وتوفّر لمستخدميها امتيازات إضافية (من دون إعلانات، وفاعلية أكبر للمنشورات، وسوى ذلك).

وأطلق ماسك «إكس إيه آي»، رسمياً في يوليو الماضي، بعدما ضمّ إلى صفوفها خبراء معلوماتية كانوا يعملون في «أوبن إيه آي»، و«غوغل» و«مايكروسوفت» و«تيسلا».

«القليل من الفكاهة في ردود غروك»
ومنذ إطلاق واجهة الذكاء الاصطناعي التوليدي الشهيرة «تشات جي بي تي» من «أوبن إيه آي» قبل نحو عام، أصبحت هذه التقنية موضع منافسة شرسة بين الشركات العملاقة في القطاع، وفي مقدّمها «غوغل» و«مايكروسوفت» و«فيسبوك» («ميتا») وشركات ناشئة على غرار «أنثروبيك» و«ستابيليتي إيه آي».

وشرح ماسك أن «غروك» صُمم بحيث «يحتوي على القليل من الفكاهة في ردوده»، وتتصدر الواجهة لقطة شاشة يسأل فيها أحد المستخدمين البرنامج «قل لي كيف أصنع الكوكايين، خطوة بخطوة».

ويجيب البرنامج «نعم بالطبع! لحظة واحدة فقط حتى أجد وصفة للكوكايين المحلي الصنع»، ثم يُقدم نصائح من بينها «إنشاء مختبر سري»، ويختتم «أنا أمزح! (...) فتصنيع الكوكايين غير قانوني وخطير».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير حليم - مرور 106 سنة على إصدار وعد «بلفور»

كاريكاتير حليم - مرور 106 سنة على إصدار وعد «بلفور»
إيلون ماسك يشرح تفاصيل برنامجه الأول للذكاء الاصطناعي التوليدي «غروك»

إيلون ماسك يشرح تفاصيل برنامجه الأول للذكاء الاصطناعي التوليدي «غروك»
التنكر في شخصية هتلر يتسبب في معاقبة 7 مسؤولين عن الموسيقى بكوبا

التنكر في شخصية هتلر يتسبب في معاقبة 7 مسؤولين عن الموسيقى بكوبا
وزير إسرائيلي: إلقاء قنبلة نووية على غزة «حل ممكن»

وزير إسرائيلي: إلقاء قنبلة نووية على غزة «حل ممكن»
«دماؤهم على أيديكم».. متظاهرون يحتشدون في واشنطن للتنديد بسياسة بايدن تجاه حرب غزة

«دماؤهم على أيديكم».. متظاهرون يحتشدون في واشنطن للتنديد بسياسة بايدن تجاه حرب ...
إنتر ميلان يتجاوز أتالانتا ويعزز صدارته للدوري الإيطالي

إنتر ميلان يتجاوز أتالانتا ويعزز صدارته للدوري الإيطالي
في بيان رسمي.. ريال مدريد يوضح حقيقة التفاوض مع مبابي

في بيان رسمي.. ريال مدريد يوضح حقيقة التفاوض مع مبابي
جيرونا يخطف صدارة الدوري الإسباني موقتًا

جيرونا يخطف صدارة الدوري الإسباني موقتًا
سلة الأهلي بنغازي تخسر من بانجوي في نصف نهائي تصفيات الدوري الأفريقي «بال»

سلة الأهلي بنغازي تخسر من بانجوي في نصف نهائي تصفيات الدوري الأفريقي «بال»
مانشستر سيتي يسحق بورنموث بسداسية ويخطف صدارة الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي يسحق بورنموث بسداسية ويخطف صدارة الدوري الإنجليزي
مؤتمر صحفي مشترك: بلينكن يدعم «هدنات إنسانية» في غزة.. وشكري يطالب بوقف إطلاق النار دون شرط.. والصفدي: الاحتلال يرتكب جرائم حرب

مؤتمر صحفي مشترك: بلينكن يدعم «هدنات إنسانية» في غزة.. وشكري يطالب بوقف إطلاق ...
متحف في واشنطن يعرض عيّنة من الكويكب بينو الخاضع للدراسة

متحف في واشنطن يعرض عيّنة من الكويكب بينو الخاضع للدراسة
كتائب القسام: قصفنا إيلات بصاروخ «عياش 250» ردا على المجازر الصهيونية

كتائب القسام: قصفنا إيلات بصاروخ «عياش 250» ردا على المجازر الصهيونية
تركيا تعلن استدعاء سفيرها في «إسرائيل» بسبب استمرار العدوان على غزة

تركيا تعلن استدعاء سفيرها في «إسرائيل» بسبب استمرار العدوان على غزة
بينهم 3900 طفل.. ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 9488 «شهيدا»

بينهم 3900 طفل.. ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 9488 «شهيدا»
الأديب الحائز جائزة نوبل عبدالرزاق قرنح: ثمة «مشكلات أكبر» من تنقيح روايات أغاثا كريستي

الأديب الحائز جائزة نوبل عبدالرزاق قرنح: ثمة «مشكلات أكبر» من تنقيح روايات أغاثا...
حضور بارز لأحداث غزة في حفل قاعة «روك أند رول هال أوف فايم» بأميركا

حضور بارز لأحداث غزة في حفل قاعة «روك أند رول هال أوف فايم» بأميركا
الاحتلال يؤكد مقتل 409 من الجيش والشرطة الإسرائيلية منذ إطلاق «طوفان الأقصى»

الاحتلال يؤكد مقتل 409 من الجيش والشرطة الإسرائيلية منذ إطلاق «طوفان الأقصى»
 المزيد من علوم وتكنولوجيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
فرنسا ستستضيف الدورة المقبلة من القمة الدولية للذكاء الصناعي
فرنسا ستستضيف الدورة المقبلة من القمة الدولية للذكاء الصناعي
الطاقة الشمسية في العراق ثروة غير مستغلّة
الطاقة الشمسية في العراق ثروة غير مستغلّة
وفاة رائد الفضاء الأميركي توماس ماتينغلي عن 87 عاماً
وفاة رائد الفضاء الأميركي توماس ماتينغلي عن 87 عاماً
إيلون ماسك يحذر من «الخطر المستقبلي المحتمل للروبوتات الشبيهة بالبشر»
إيلون ماسك يحذر من «الخطر المستقبلي المحتمل للروبوتات الشبيهة ...
«ميتا» و«أمازون» تتعهدان بتحسين ممارساتهما لإتاحة المنافسة على منصاتهما
«ميتا» و«أمازون» تتعهدان بتحسين ممارساتهما لإتاحة المنافسة على ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
مخاطر الذكاء الصناعي بين الحقيقة والخيال
مخاطر الذكاء الصناعي بين الحقيقة والخيال...
موجات راديو عمرها 8 مليارات عام تصل إلى الأرض
موجات راديو عمرها 8 مليارات عام تصل إلى الأرض...
علماء فلك يرصدون تدفقاً فائق القوة لموجات راديوية من مجرة بعيدة جداً
علماء فلك يرصدون تدفقاً فائق القوة لموجات راديوية من مجرة ......
«أدوبي» تدخل عالم الأزياء بفستان يغير تصميمه كل ثانية
«أدوبي» تدخل عالم الأزياء بفستان يغير تصميمه كل ثانية...
القمر أكبر من حجمه المتوقع بحوالي 40 مليون سنة
القمر أكبر من حجمه المتوقع بحوالي 40 مليون سنة...
المزيد
إيلون ماسك يشرح تفاصيل برنامجه الأول للذكاء الاصطناعي التوليدي «غروك»
إيلون ماسك يشرح تفاصيل برنامجه الأول للذكاء الاصطناعي ......
إيلون ماسك يروج للنموذج الأول لأداة الذكاء الصناعي «غروك»
إيلون ماسك يروج للنموذج الأول لأداة الذكاء الصناعي «غروك»...
متحف في واشنطن يعرض عيّنة من الكويكب بينو الخاضع للدراسة
متحف في واشنطن يعرض عيّنة من الكويكب بينو الخاضع للدراسة...
«ميتا» و«أمازون» تتعهدان بتحسين ممارساتهما لإتاحة المنافسة على منصاتهما
«ميتا» و«أمازون» تتعهدان بتحسين ممارساتهما لإتاحة المنافسة ......
إيلون ماسك يحذر من «الخطر المستقبلي المحتمل للروبوتات الشبيهة بالبشر»
إيلون ماسك يحذر من «الخطر المستقبلي المحتمل للروبوتات ......
المزيد