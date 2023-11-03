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وفاة رائد الفضاء الأميركي توماس ماتينغلي عن 87 عاماً

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 03 نوفمبر 2023, 12:09 مساء
وفاة رائد الفضاء الأميركي توماس ماتينغلي عن 87 عاماً
صورة غير مؤرخة وفّرتها وكالة الفضاء الاميركية (ناسا) لرائد الفضاء توماس ماتينغلي. (أ ف ب)
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توفي الثلاثاء عن 87 عاماً رائد الفضاء في وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) توماس ماتينغلي الذي ساعد في إعادة طاقم مركبة أبولو 13 التي تعرضت إلى حادث، من خلال جهود بذلها وهو موجود في خلية التحكم الأرضية، على ما أعلنت ناسا الخميس.

وقال رئيس ناسا بيل نيلسون «فيما كان مقرراً آنذاك أن يقود توماس ماتينغلي، المعروف أيضاً باسم كين ماتينغلي، المركبة في رحلة أبولو 13، جرى التراجع عن هذا القرار قبل 72 ساعة من عملية الإطلاق، بسبب مخالطته شخصا مصابا بالحصبة الألمانية»، وفقا لوكالة «فرانس برس».

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وفي أبريل 1970، وخلال مهمة أبولو 13، تسبب انفجار بشل المركبة الفضائية وهي في طريقها إلى القمر، فتوجه ماتينغلي الذي لم يصب بالحصبة في نهاية المطاف، إلى مركز مراقبة المهمة واتخذ إجراءات رمت إلى توفير الطاقة حتى تتمكن المركبة من الدخول إلى الغلاف الجوي، مما أنقذ حياة رواد الفضاء جيمس لوفيل وجاك سويغيرت وفريد هايز الذين كانوا فيها.

شهرة بسبب فيلم «أبولو 13»
وحظيت المهمة بشهرة أيضاً بسبب فيلم «أبولو 13» الذي صدر عام 1995 ويؤدي فيه غاري سينيس دور ماتينغلي.

وبدأ رائد الفضاء حياته المهنية كطيار في الطيران البحري قبل أن يج اختياره ليصبح رائد فضاء في العام 1966، وفي وكالة ناسا، قاد مركبة مهمة «أبولو 16» ومهمّتين أخريين.

وقال نيلسون «إن مساهمات توماس أتاحت لنا تطوير عملية تعلّمنا إلى ما هو أبعد من الفضاء».

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