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روسيا تطلق محطة فضاء جديدة بحلول العام 2027

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام الأحد 29 أكتوبر 2023, 02:14 مساء
روسيا تطلق محطة فضاء جديدة بحلول العام 2027
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارته إلى شركة للصواريخ في كوروليوف خارج العاصمة موسكو. (الإنترنت)
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أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عزم بلاده إطلاق محطة فضاء جديدة بحلول العام 2027، وذلك في إطار تعهدات وكالة الفضاء الروسية (روسكوزموس) ببناء موقعها في الفضاء بشكل مستقل، بعد خروجها من محطة الفضاء الدولية.

وخلال زيارة أجراها إلى شركة للصواريخ في كوروليوف خارج العاصمة موسكو، قال بوتين: «مع نفاد موارد محطة الفضاء الدولية، لا نحتاج إلى جزء واحد فقط، بل نحتاج إلى تشغيل المحطة بأكملها»، حسب شبكة «سكاي نيوز» البريطانية.

وأكد إطلاق المرحلة الأولى من المحطة الفضائية بحلول العام 2027. وكانت محطة الفضاء الدولية رمزا للدبلوماسية والتعاون الدوليين منذ إطلاقها في العام 1998، لكن روسيا أعلنت انسحابها من المشروع بعد عزلها إلى حد كبير عن الغرب بعد الحرب في أوكرانيا. في حين ستظل روسيا مشاركة في محطة الفضاء الدولية حتى العام 2028.

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برنامج روسي للهبوط على القمر
كما أكد الرئيس الروسي التزام موسكو ببرنامج الهبوط على القمر، على الرغم من فشل مهمة «لونا 25» التي انطلقت بداية هذا العام. وقال: «الأخطاء تظل أخطاء. الأمر يتعلق باستكشاف الفضاء، والجميع يدرك ذلك. إنها تجربة يمكن الاستفادة منها في المستقبل».

وأوضح رئيس «روسكوزموس»، يوري بوريسوف: «يتعين على روسيا تشغيل محطتها بسرعة، وإلا فإنها تخاطر بالتخلف عن منافسيها، بما في ذلك المشروع المشترك بين وكالات الفضاء الأميركية والأوروبية والكندية واليابانية».

وأضاف: «محطة الفضاء الدولية أصبحت قديمة، وسوف تنتهي في وقت ما نحو العام 2030. إذا لم نبدأ العمل على نطاق واسع لإنشاء محطة مدارية روسية في العام 2024، فمن المحتمل جدا أن نفقد قدرتنا بسبب هذه الفجوة الزمنية».

مع ذلك، تحرص الشركات أيضا على بناء محطاتها الخاصة، مع استمرار انخفاض تكلفة الوصول إلى الفضاء.

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