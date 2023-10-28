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ابتكار يتيح لمحبي الرسوم المتحركة اليابانية التحكم بـ«غرندايزر»

القاهرة - بوابة الوسط السبت 28 أكتوبر 2023, 11:35 صباحا
ابتكار يتيح لمحبي الرسوم المتحركة اليابانية التحكم بـ«غرندايزر»
الروبوت العملاق «أرتشاكس» المصنوع من قِبل «تسوبامي إنداستريز» اليابانية في معرض اليابان للسيارات بطوكيو، 25 أكتوبر 2023 (أ ف ب)
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بات حلم التحكم بـ«غرندايزر» أو غيره من الروبوتات العملاقة المنبثقة من عالم الرسوم المتحركة اليابانية واقعاً للياباني «ريو يوشيدا»، الذي صنع «وحشاً» يمكن التحكم فيه من الداخل.

يحمل هذا الروبوت العملاق، البالغ طوله 4.5 متر ووزنه 3.5 طن، اسم «أرتشاكس»، ويمكن تحريكه بسرعة 10 كيلومترات في الساعة من قِبل شخص يجلس في قمرة قيادة مجهزة بأحدث التقنيات. ويحرّك هذا الشخص كما يشاء الروبوت ذا المفاصل الـ26، بما في ذلك يداه الضخمتان، عبر عصيَي تحكّم ودوّاستين وشاشة تعمل باللمس، حسب وكالة «فرانس برس».

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وأوضح يوشيدا، الرئيس الشاب لشركة «تسوبامي إنداستريز» الناشئة: «أريد أن تتحقق أحلام الناس. كنّا نحلم عندما كنا أطفالاً بالدخول في روبوت والتحكم فيه كما الحال في أفلام الخيال العلمي». وأضاف رجل الأعمال البالغ 25 عاما لـ«فرانس برس» في ممرات معرض التنقل الياباني عن آلته البالغة قيمتها ثلاثة ملايين دولار: «إنها آلة تتيح للناس أن يدخلوا قليلاً إلى هذا العالم الخيال العلمي».

أهداف عملية تتخطي الترفيه
أما عن وجهة استخدام هذه الآلات، فلفت ريو يوشيدا إلى أن الخيارات تتراوح بين الاستعمال لغايات الترفيه مثل معارك الروبوتات أو لأهداف عملية مثل مهمات إزالة الأنقاض بعد الكوارث أو أعمال البناء.

لكن هدفه لا يقتصر على تطوير الروبوتات فحسب، بل يريد بشكل خاص إنشاء نظام يدمج بين الآلة والشخص الذي يتحكم في حركتها.

وبيّن يوشيدا: «الفكرة ليست أن يدخل الشخص إلى داخل الروبوت، ويصبح المتحكم به فقط، بل أن يصبح هو الروبوت، كما لو أنه أصبح شخصياً عملاقاً».

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