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«إكس» تطلق اشتراكات شهرية تصل لـ16 دولاراً

القاهرة - بوابة الوسط السبت 28 أكتوبر 2023, 10:48 صباحا
«إكس» تطلق اشتراكات شهرية تصل لـ16 دولاراً
صورة تجمع شعاري منصة تويتر بحلتها القديمة (العصفور الأزرق) والجديدة تحت مسمى «إكس» (أ ف ب)
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أطلقت منصة «إكس» (تويتر سابقاً)، الجمعة، اشتراكات جديدة، بعد عام تماماً من شراء الملياردير الأميركي إيلون ماسك الشبكة الاجتماعية التي تعاني حاليا صعوبات مالية.

وبات في إمكان المستخدمين الاختيار من بين ثلاث خطط: الخطة الأساسية (Basic)، والقياسية (Premium)، المعروفة سابقا بخدمة «بلو»، والخطة المميزة (Premium)، بـ3 دولارات و8 دولارات و16 دولاراً شهرياً على التوالي. وبالإضافة إلى المزايا المضمنة في خطة Premium، سيستفيد مشتركوها من أفضل عرض لرسائلهم، بما يمنحها فرصة أكبر للقراءة وتوليد التفاعلات. كما أنهم لن يشاهدوا أي إعلانات عبر المنصة، حسب وكالة «فرانس برس».

ويتضمن الخيار الأرخص أدوات التحرير الأساسية، بما يشمل القدرة على تصحيح رسالة أو نشر مقاطع فيديو أطول، وطريقة المصادقة الثنائية، من دون الوصول إلى الأدوات الخاصة بصنّاع المحتوى الذي يتيح الحصول على عائدات مالية وعلامة توثيق الحساب الزرقاء الشهيرة.

توثيق الحسابات لجميع المستخدمين
أُطلق الاشتراك بخدمة «بلو» بشكل فوضوي في الأشهر التي أعقبت استحواذ رئيس شركة تيسلا على تويتر مقابل 44 مليار دولار، وكان الهدف منه العمل على تنويع مصادر الدخل، وإتاحة توثيق الحسابات لجميع المستخدمين المهتمين بذلك.

وأصبحت علامة التوثيق الزرقاء -بعدما كانت في السابق مجانية ومحصورة في فئات محددة من المستخدمين الذين يتمتعون بحدّ معيّن من الشهرة- خاصية مدفوعة، ولكنها متاحة للجميع.

وأصبح استخدام المنصة أكثر إرباكا بين هذه الطريقة والتراجع الحاد في ضبط المحتوى، مع تزايد الحسابات المزيفة التي يشتري أصحابها علامة التوثيق الزرقاء، ويستغلونها في نشر معلومات كاذبة أو شائعات.

تراجع الإعلانات إلي النصف
واختار معلنون كثر الانسحاب من «إكس»، لتنخفض قيمة المنصة إلى 20 مليار دولار. كما تراجعت إيرادات الإعلانات بمقدار النصف، بحسب ماسك.

وقد تصبح الشبكة مدفوعة للجميع. ففي نيوزيلندا والفلبين، بات على المستخدمين الجدد دفع دولار واحد كل عام، حتى يتمكنوا من استخدام التطبيق. وبررت الشبكة هذه الخطوة بالسعي إلى لجم الحسابات الآلية التي يمكن استخدامها في تضخيم الرسائل السياسية بشكل مصطنع، على سبيل المثال.

ويأمل الملياردير تحويل المنصة إلى تطبيق متعدد الاستخدامات على نموذج «ويت شات» الصيني، الذي يعمل كخدمة مراسلة وخدمة للدفع عبر الإنترنت.

منصة «إكس» تفرض اشتراكات مدفوعة في نيوزيلندا والفلبين
ماسك يعلن مستويين جديدين من الاشتراكات المميزة في «إكس»

وبدأ ماسك باختبار إضافة أداة لإجراء مكالمات صوتية ومرئية مباشرة من «إكس».

وكتب، الجمعة، كلمة «الحرية» على صفحته الشخصية، معيداً نشر رسالته التي كتبها قبل عام بعيد الاستحواذ «الطائر حر»، في إشارة إلى عصفور تويتر الأزرق، وهو شعار لم يعد مستخدماً الآن.

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