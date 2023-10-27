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«روسكوسموس».. محطة فضاء دولية تقترب من نهاية وجودها

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 27 أكتوبر 2023, 04:48 مساء
«روسكوسموس».. محطة فضاء دولية تقترب من نهاية وجودها
صورة مؤرخة في 21 يوليو 2022 التقطتها محطة «ناسا» التلفزيونية لمحطة الفضاء الدولية. (أ ف ب)
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أعلنت وكالة الفضاء الروسية «روسكوسموس»، اليوم الجمعة، أن الجزء الخاص بها من محطة الفضاء الدولية متهالك لدرجة تجعل الأخيرة «تقترب من نهاية وجودها»، فيما تعول موسكو على بناء محطتها الخاصة على رغم الصعوبات التي يواجهها هذا القطاع.

وقال رئيس «روسكوسموس» يوري بوريسوف إن «80% من المعدات الروسية قد تجاوزت بالفعل كل مهل الضمان القصوى» التي تتيح إبقاءها في الخدمة في المختبر المداري الذي تؤدي موسكو دوراً رئيسياً في صيانته، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وأوضح   بوريسوف في مقابلة مع قناة «روسيا 24» التلفزيونية العامة أن «محطة الفضاء الدولية تقترب من نهاية وجودها».

 أولوية إنشاء محطة مدارية جديدة
وشكّلت المحطة التي بدأ تجميعها في العام 1998، نموذجاً للتعاون الدولي، خصوصاً بين الولايات المتحدة وروسيا، وكان من المقرر سحبها من الخدمة في عام 2024، لكن وكالة الفضاء الأميركية «ناسا» لفتت إلى إمكان استمرار عملها حتى عام 2030.

وحصلت مشكلات فنية كثيرة أخيراً في الجزء الروسي من محطة الفضاء الدولية، بما في ذلك ثلاثة حوادث تسرب، كتلك التي حدثت في وحدة «ناوكا» أوائل أكتوبر  ولم تعرّض الطاقم للخطر.

وأعلنت روسيا في يوليو 2022 أنها تعتزم الانسحاب من محطة الفضاء الدولية، حيث لرواد الفضاء التابعين لها وجود دائم، لذلك فإن إنشاء محطة مدارية روسية جديدة يُعتبر الأولوية الرئيسية بالنسبة لوكالة «روسكوسموس».

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وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الخميس، إن الجزء الأول من هذه المحطة الفضائية الروسية الجديدة يُتوقع أن يوضع في المدار عام 2027، واعداً بمواصلة غزو الفضاء رغم النكسات الأخيرة.

ويعاني قطاع الفضاء الروسي، الذي كان تاريخيا فخر البلاد، منذ سنوات مشكلات تمويل وفضائح فساد وإخفاقات، بينها فقدان المسبار القمري «لونا-25» في أغسطس.

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