تحليل عينات أسماك في فوكوشيما بعد تصريف مياه المفاعل النووي في البحر

القاهرة - بوابة الوسط

جمعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الخميس، عينات من الأسماك من إحدى الأسواق في مقاطعة فوكوشيما اليابانية، في إطار جولة تفقدية للبيئة المحلية بعد بدء تصريف مياه المفاعل النووي المتضرر إلى البحر.

وعلقتا الصين وروسيا استيراد ثمار البحر اليابانية بسبب إلقاء مياه من موقع فوكوشيما دايشي (شمال شرق اليابان) الذي دمره تسونامي في 2011، في المحيط الهادئ، حسب وكالة «فرانس برس».

وهذه العملية التي بدأت في نهاية أغسطس آمنة للبيئة وصحة الإنسان، حسبما تؤكد اليابان وكذلك الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تشرف على التدابير.

وجرت تنقية هذه المياه التي تجمعت من الأمطار أو المياه الجوفية أو استخدمت لتبريد مفاعلات المحطة التي ذابت في 2011 من الجزء الأكبر من العناصر المشعة باستثناء التريتيوم، الذي لا يشكل خطورة إلا إذا وجد بنسب عالية، ولهذا تقوم اليابان بتخفيف هذه المياه المعالجة بمياه البحر قبل تصريفها في المحيط، وتصريف كميات محدودة جدًا في كل مرة في عملية يتوقع أن تستمر حتى خمسينات القرن الجاري، وتراقب الوكالة الدولية للطاقة الذرية هذه العملية باستمرار لكنها أطلقت هذا الأسبوع أيضًا مهمة لجمع وتحليل العينات البحرية من المنطقة، بالتعاون مع مختبرات من ثلاث دول، بما في ذلك الصين، للتحقق من مطابقة البيانات اليابانية.

توقع بزيادة طفيفة في مستويات التريتيوم

وقال العالم في فريق الوكالة الدولية للطاقة الذرية بول ماكجينيتي للصحفيين الخميس «نتوقع أن نرى زيادة طفيفة في مستويات التريتيوم في مياه البحر التي تم أخذ عينات منها بالقرب من موقع التسرب. ويفترض ألا نجد مستويات مشابهة لتلك التي قمنا بقياسها العام الماضي».

وتدعو الوكالة التابعة للأمم المتحدة عددا من الدول للمشاركة في مهمة مراقبة البيئة البحرية التي تقوم بها بانتظام في فوكوشيما منذ 2014. ولكن هذه هي المرة الأولى التي تشارك فيها الصين في الزيارة.

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وأكد ماكجينيتي أن اختيار ضم الصين وكوريا الجنوبية وكندا هذا العام لم ينجم عن أسباب سياسية. وأعرب الباحث عن أمله في أن تساعد مشاركة علماء صينيين في تحسين الشفافية بشأن فوكوشيما، مشككا في إمكانية أن تؤدي إلى حل سريع للنزاع التجاري الصيني الياباني.