«تشات جي بي تي» يساعد في علاج الاكتئاب أفضل من الأطباء

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

وجدت دراسة حديثة أن استخدام تطبيق «تشات جي بي تي» المعزز بتقنية الذكاء الصناعي يمكن أن يساعد في علاج مرضى الاكتئاب، كما أنه «أفضل من الأطباء البشريين في اتباع معايير العلاج».

ولاحظت الدراسة وفق ما نقلت شبكة «سكاي نيوز» البريطانية، أن التكنولوجيا التي يعتمد عليها روبوت الدردشة تحسن عملية صنع القرار في مرحلة الرعاية الأولية، لأنها قادرة على اتباع معايير العلاج المعترف بها دون أي تحيز على أساس الجنس أو الطبقة الاجتماعية التي تكون في بعض الأحيان عاملاً بين البشر.

لكن هناك حاجة لمزيد الأبحاث والتقييم بشأن المخاطر المحتملة أو المشاكل الأخلاقية التي قد تنتج عن استخدام تقنيات الذكاء الصناعي في علاج مرضى الاكتئاب.

الذكاء الصناعي وعلاج الاكتئاب

خلال الدراسة قدم الفريق البحثي لنسختين من تطبيق الدردشة «تشات جي بي تي»، هي 3.5 و4، أوصافا مختلفة لمرضى افتراضيين تظهر عليهم أعراض الاكتئاب أثناء الاستشارات الأولية.

وكان هناك ثماني شخصيات متميزة، تختلف حسب الجنس والحالة الاجتماعية والاقتصادية ودرجة الاكتئاب. شملت الأعراض الحزن ومشاكل النوم وفقدان الشهية في الأسابيع الثلاثة التي سبقت الموعد، بالإضافة إلى تشخيص الاكتئاب الخفيف إلى المتوسط.

علماء يبحثون استخدام تقنية «تشات جي بي تي» في دفع الاكتشافات العلمية

«تشات جي بي تي» أصبح قادرا على استخراج المعلومات في «الوقت الفعلي» لها

جرى إدخال المعلومات الخاصة بكل مريض افتراضي في «تشات جي بي تي» عشر مرات وجرت مقارنة إجاباته مع 1249 طبيب رعاية أولية فرنسيا، 73% منهم من النساء.

بالنسبة للاكتئاب الخفيف، أوصى «تشات جي بي تي 3.5» بالعلاج النفسي في 95% من الحالات و«تشات جي بي تي 4» في 97.5% من الحالات.

ومع ذلك، أوصى أطباء الرعاية الأولية بذلك في 4.3% فقط من الحالات، واختاروا الأدوية في 48% من الحالات، أو العلاج النفسي بالإضافة إلى الأدوية الموصوفة في 32.5% من الحالات.

بالنسبة لحالات الاكتئاب الشديدة، أوصى 44.5% من الأطباء بالعلاج النفسي بالإضافة إلى الأدوية الموصوفة، في حين أوصت نسختا روبوت الدردشة بهذه الطريقة في 72% و100% من الحالات على التوالي.