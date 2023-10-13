«ناسا» تستعد لإطلاق مهمة فضائية إلى كويكب «سايكي» ذي التركيبة المعدنية

القاهرة - بوابة الوسط

تستعد وكالة الفضاء الأميركية (ناسا)، اليوم الجمعة، لإطلاق مهمة إلى كويكب «سايكي» البعيد ذي التركيبة المعدنية الذي لم تجرِ دراسته حتى اليوم، فيما يعتقد العلماء أنه قد يشكّل نواة جرم فلكي قديم.

ومن المقرر إطلاق مسبار «سايكي» من مركز كينيدي الفضائي في فلوريدا، على صاروخ «فالكون هيفي» من ابتكار شركة «سبايس اكس»، وفقا لوكالة «فرانس برس».

لكن يُتوقّع أن يكون الطقس متقلّباً، مع احتمال بنسبة 40% فقط أن يكون مناسباً لعملية الإقلاع، وفي حال لم تُطلق المهمة اليوم، من المقرر معاودة المحاولة السبت.

على شكل حبة بطاطا

وقالت المسؤولة عن فريق الخبراء العلميين في المهمة ليندي إلكينز-تانتون في مؤتمر صحفي «سبق للبشر أن زاروا كواكب تركيبتها صخرية أو جليدية أو غازية، لكنها المرة الأولى التي سنزور فيها كويكبًا ذا سطح معدني».

وبسبب الضوء المنعكس من سطحه، يُدرك العلماء أن «سايكي» كثيف جداً وأنّ تركيبته معدنية مع بعض المواد الأخرى، كالصخور ربما، وقالت إلكينز-تانتون «نجهل شكل سايكي»، مضيفة «كثيراً ما أمزح قائلة إنه على شكل حبة بطاطا، لأن البطاطا تأتي بأشكال مختلفة، لذا فأنا لست مخطئة».

ويعتقد العلماء أن «سايكي» الذي يبلغ طوله أكثر من مئتي كيلومتر، قد يكون نواة لجرم سماوي قديم تمزق سطحه بسبب اصطدام الكويكبات، وتتمتع الأرض على غرار المريخ والزهرة وعطارد، بنواة معدنية، وقالت إلكينز-تانتون «نحن لن نرى هذه النواة مطلقاً لأنها حارة وعميقة جداً»، مضيفةً «ستكون مهمتنا إلى «سايكي» تاليًا الوسيلة الوحيدة لرؤية نواة».

براكين وشقوق وحفر

تشكّل الكويكب قبل نحو 4,5 مليارات سنة، عند ولادة النظام الشمسي الذي ينتمي إليه كوكب الأرض، وقد يكون شهد ثورات بركانية بقيت آثار لها على شكل تدفقات حمم بركانية قديمة، ويُرجّح أن يكون انكماش الكويكب تسبب في تشكّل شقوق ضخمة كلّما انخفضت حرارته.

ويتطلع العلماء أيضا إلى رؤية كيف تبدو الحفر على جرم سماوي معدني، إذ قد تكون المادة التي أُطلقت جراء تأثير الكويكبات ظلت جامدة في الهواء وشكلت نوعاً من النقاط.

رحلة طويلة قد تستغرق ست سنوات

وستكون الرحلة للوصول إلى «سايكي» طويلة، إذ يقع هذا الكويكب في الجزء الخارجي من حزام الكويكبات، بين مداري المريخ والمشتري، وسيقطع مسبار ناسا حوالى 3,5 ملايين كيلومتر للوصول إليه، مع توقعات أن يصل إلى الكويكب في صيف 2029.

وسيبقى المسبار في المدار حول سايكي لمدة تزيد قليلاً عن عامين، بهدف دراسة الكويكب مع التنقّل ضمن ارتفاعات عدة، ويستخدم ثلاث أدوات علمية تتمثل في أجهزة تصوير متعددة الأطياف لتصوير الكويكب وأجهزة قياس الطيف لتحديد تركيبته وأجهزة قياس مغناطيسية لقياس حقله المغناطيسي.

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وسيستخدم المسبار للتحرك دافعات تعمل بتأثير «هول»، وهي الأولى من نوعها في مهمة تتنقل بين الكواكب، وستستخدم هذه المحركات تيارًا كهربائيًا توفره الألواح الشمسية للمسبار للحصول على أيونات الغاز الخامل (غاز الزينون) التي ستصبح سريعة لاحقاً عقب المرور عبر حقل كهربائي.

وأشار ديفيد أوه، المهندس في «ناسا»، إلى أن هذه العناصر ستكون سرعتها عالية جداً، «أسرع بخمس مرات من الوقود الذي يخرج من صاروخ تقليدي»، وهو ما سيولّد قوة الدفع اللازمة، وأضاف «هذا هو الأمر الذي سمعنا عنه في (أفلام) ستار وورز وستار ريك، لكننا اليوم نحوّل المستقبل إلى حقيقة».

وستختبر مهمة سايكي أيضاً نظام اتصال باستخدام أشعة الليزر، يُفترض أن يتيح نقل كميات من البيانات أكبر مما يُنقل عبر الاتصالات اللاسلكية.