  • Alwasat News
Atwasat

غوغل تدرس حجب المواقع الإخبارية في كندا ابتداءً من ديسمبر

القاهرة - بوابة الوسط السبت 07 أكتوبر 2023, 02:43 مساء
غوغل تدرس حجب المواقع الإخبارية في كندا ابتداءً من ديسمبر
صورة، ملتقطة في 15 يونيو 2023، تُظهر ظلال زائرين بجوار شعار شركة التكنولوجيا الأميركية العملاقة غوغل (أ ف ب)
alwasat radio

أفادت شركة غوغل العملاقة، الجمعة، باحتمال حجب المواقع الإخبارية على محرّك بحثها في كندا بدءاً من ديسمبر، رداً على قانون كندي جديد يُلزم الشركات الرقمية العملاقة بدفع أموال لوسائل الإعلام مقابل مشاركة محتواها.

وقد منعت «ميتا» (Meta)، الشركة الأم لـ«فيسبوك» و«إنستغرام»، مستخدميها من رؤية أو مشاركة روابط لمقالات إخبارية في كندا قبل دخول هذا القانون حيّز التنفيذ، الذي يجبر المنصّات على تعويض مقدّمي المحتوى.

من جهتها، حثّت شركة غوغل الحكومة الكندية، الجمعة، على إجراء تغييرات تشريعية ضرورية على هذا القانون، الذي يجب أن يدخل حيّز التنفيذ في ديسمبر المقبل، مشيرة إلى أنه غير قابل للتطبيق.

ومن المفترض أن يسمح هذا القانون، المعروف باسم «سي-18»، للشركات الرقمية العملاقة بإبرام اتفاقيات تجارية عادلة مع وسائل الإعلام بشأن المحتوى الذي يجرى بثّه على منصاتها تحت طائلة الاضطرار إلى اللجوء إلى التحكيم الفدرالي.

القانون يُخضع غوغل لمسؤولية مالية حال استخدام المواقع الإخبارية

وقالت «غوغل كندا»، في وثيقة مكوّنة من 12 صفحة، صدرت في وقت متأخر الجمعة: «يُخضع القانون غوغل لمسؤولية مالية غير محدودة محتملة لمجرّد تسهيل الوصول إلى المواقع الإخبارية، وتوجيه حركة المرور القيّمة إلى الناشرين».

-واشنطن تتهم «غوغل» بدفع 10 مليارات دولار سنويا للحفاظ على هيمنتها
-«غوغل» تطلق «بارد» المُنافس لـ«تشات جي بي تي» في نحو 50 بلداً
وأشارت المجموعة إلى أنه دون الاتفاق على تعديلات قبل دخول القانون حيّز التنفيذ في ديسمبر، قد تقرّر غوغل منع الوصول إلى المواقع الإخبارية في كندا.

وأفادت الوثيقة بأنّه «نتيجة ذلك، تظلّ مشكلة التوقيت قائمة، مما قد يضع غوغل في موقف يتعيّن عليها فيه تعليق الروابط إلى محتوى الأخبار في أثناء عملية الحصول على إعفاء».

وفي وقت سابق من اليوم، أبدت وزيرة التراث الكندي، باسكال سانت أونج، تفاؤلها بشأن قدرتها على إقناع غوغل بفوائد هذا القانون، الذي يواجه مقاومة كبيرة من عمالقة الرقمنة.

وقالت أمام مسؤولين في وكالات الأنباء مجتمعين في تورونتو: «لقد شاركت غوغل، وتعاونت طول العملية، بينما حجبت فيسبوك الأخبار في كندا على الرغم من أنّ القانون لم يدخل حيّز التنفيذ بعد».

ويستهدف القانون الكندي الجديد، المستوحى ممّا فعلته أستراليا في العام 2021، شركتي غوغل وميتا في الوقت الحالي، ويجب أن يسمح لشركات الإعلام بتلقّي ما يصل إلى 230 مليون دولار كندي (158 مليون يورو)، وفقا لأوتاوا.

وبالتالي، ترغب الحكومة الفدرالية في إبطاء تآكل الصحافة في كندا لمصلحة الشركات الرقمية العملاقة، التي انتقلت إليها عائدات الإعلانات في السنوات الأخيرة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مخطط «هاو» لوضع نيوكاسل بين أكبر أندية العالم

مخطط «هاو» لوضع نيوكاسل بين أكبر أندية العالم
احتجاز البعجة يقترب من يومه السابع: لا ملف قضائي.. وإدانات محلية وعربية.. ومطالبات بكشف مصيره

احتجاز البعجة يقترب من يومه السابع: لا ملف قضائي.. وإدانات محلية وعربية.. ...
إردوغان يحض «إسرائيل» والفلسطينيين على «التصرف بعقلانية»

إردوغان يحض «إسرائيل» والفلسطينيين على «التصرف بعقلانية»
مصر تحذر من «مخاطر وخيمة» للاعتداءات الإسرائيلية ضد المدن الفلسطينية

مصر تحذر من «مخاطر وخيمة» للاعتداءات الإسرائيلية ضد المدن الفلسطينية
جيش الاحتلال: حماس تسيطر فعليا على المستوطنات في غلاف غزة

جيش الاحتلال: حماس تسيطر فعليا على المستوطنات في غلاف غزة
الفنان العماني صالح العلوي لوحاته شعر وقوافيه ألوان

الفنان العماني صالح العلوي لوحاته شعر وقوافيه ألوان
دراسة تؤكد أثر حفلات الموسيقى الكلاسيكية في ضربات القلب والتنفّس

دراسة تؤكد أثر حفلات الموسيقى الكلاسيكية في ضربات القلب والتنفّس
أنشيلوتي يحسم الجدل حول رحيل مودريتش في يناير

أنشيلوتي يحسم الجدل حول رحيل مودريتش في يناير
حيوانات مهرّبة تسبب الفوضى على طائرة متجهة إلى تايوان

حيوانات مهرّبة تسبب الفوضى على طائرة متجهة إلى تايوان
الهلال بالمجموعة الأولى لكأس الكونفدرالية وأبوسليم في الثانية

الهلال بالمجموعة الأولى لكأس الكونفدرالية وأبوسليم في الثانية
غضب في تشيلي لاستبعادها من تنظيم كأس العالم 2030

غضب في تشيلي لاستبعادها من تنظيم كأس العالم 2030
روبوتات ميتا للمحادثة: شخصنة الذكاء الصناعي... الوهم الكبير

روبوتات ميتا للمحادثة: شخصنة الذكاء الصناعي... الوهم الكبير
الإيرانية نرجس محمدي المسجونة في طهران تفوز بجائزة نوبل للسلام

الإيرانية نرجس محمدي المسجونة في طهران تفوز بجائزة نوبل للسلام
جريدة «الوسط»: «6+6» تطيح بالتوافق بين «النواب» و«الدولة»

جريدة «الوسط»: «6+6» تطيح بالتوافق بين «النواب» و«الدولة»
«يونيسف»: 43.1 مليون عملية نزوح لأطفال جراء الكوارث المناخية بين 2016 و2021

«يونيسف»: 43.1 مليون عملية نزوح لأطفال جراء الكوارث المناخية بين 2016 و2021
«خائن يفغيني».. من أندريه تروشيف الذي كلفه بوتين لقيادة «فاغنر»؟

«خائن يفغيني».. من أندريه تروشيف الذي كلفه بوتين لقيادة «فاغنر»؟
الصربي «ميشو» يصل طرابلس لقيادة المنتخب الوطني لكرة القدم (فيديو)

الصربي «ميشو» يصل طرابلس لقيادة المنتخب الوطني لكرة القدم (فيديو)
كاريكاتير حليم - مصر تحتفل بالذكرى 50 لنصر أكتوبر

كاريكاتير حليم - مصر تحتفل بالذكرى 50 لنصر أكتوبر
 المزيد من علوم وتكنولوجيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
إيلون ماسك يخفي عناوين المقالات الصحفية المنشورة عبر «إكس»
إيلون ماسك يخفي عناوين المقالات الصحفية المنشورة عبر «إكس»
ارتفاع جبل مون بلان ينخفض 2.22 متر عن العام 2021
ارتفاع جبل مون بلان ينخفض 2.22 متر عن العام 2021
رحلة «حلوة ومرّة».. لعبة إلكترونية تعود بالزمن إلى بغداد في العصر العباسي
رحلة «حلوة ومرّة».. لعبة إلكترونية تعود بالزمن إلى بغداد في العصر...
روبوتات ميتا للمحادثة: شخصنة الذكاء الصناعي... الوهم الكبير
روبوتات ميتا للمحادثة: شخصنة الذكاء الصناعي... الوهم الكبير
إسبانيا تنضم إلى مجموعة الدول الناشطة في المجال الفضائي
إسبانيا تنضم إلى مجموعة الدول الناشطة في المجال الفضائي
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
من هو التونسي منجي باوندي أحد الفائزين بجائزة نوبل للكيمياء؟
من هو التونسي منجي باوندي أحد الفائزين بجائزة نوبل للكيمياء؟...
منح نوبل الكيمياء لـ3 علماء في الولايات المتحدة
منح نوبل الكيمياء لـ3 علماء في الولايات المتحدة...
بسبب الإشعاعات الضارة.. «آبل» تعدل هواتف «آيفون 12» في فرنسا
بسبب الإشعاعات الضارة.. «آبل» تعدل هواتف «آيفون 12» في فرنسا...
دراسة جديدة تقلب المعطيات بشأن مجرة درب التبانة
دراسة جديدة تقلب المعطيات بشأن مجرة درب التبانة...
«ميكروسوفت» تبحث استخدام الطاقة النووية لتشغيل مراكز بيانات الذكاء الصناعي
«ميكروسوفت» تبحث استخدام الطاقة النووية لتشغيل مراكز بيانات ......
المزيد
غوغل تدرس حجب المواقع الإخبارية في كندا ابتداءً من ديسمبر
غوغل تدرس حجب المواقع الإخبارية في كندا ابتداءً من ديسمبر...
عنصر غير معد يرجئ إطلاق صاروخ «فيغا» في اللحظة الأخيرة
عنصر غير معد يرجئ إطلاق صاروخ «فيغا» في اللحظة الأخيرة...
انخفاض «تاريخي» عالمي في الطاقة الكهرومائية بسبب الجفاف
انخفاض «تاريخي» عالمي في الطاقة الكهرومائية بسبب الجفاف...
إسبانيا تنضم إلى مجموعة الدول الناشطة في المجال الفضائي
إسبانيا تنضم إلى مجموعة الدول الناشطة في المجال الفضائي...
روبوتات ميتا للمحادثة: شخصنة الذكاء الصناعي... الوهم الكبير
روبوتات ميتا للمحادثة: شخصنة الذكاء الصناعي... الوهم الكبير...
المزيد