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إسبانيا تنضم إلى مجموعة الدول الناشطة في المجال الفضائي

القاهرة - بوابة الوسط السبت 07 أكتوبر 2023, 10:19 صباحا
إسبانيا تنضم إلى مجموعة الدول الناشطة في المجال الفضائي
إطلاق صاروخ «ميورا-1» الإسباني في ميدانو ديل لورو بإسبانيا، في السابع من أكتوبر (أ ف ب)
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أطلقت شركة «بي إل دي سبايس» الإسبانية، السبت، بنجاح صاروخها الصغير «ميورا-1» من جنوب إسبانيا، في خطوة أولى نحو ابتكار صاروخ صغير سيجعل إسبانيا تنضم إلى مجموعة الدول الناشطة في المجال الفضائي.

وتمّت عملية إطلاق الصاروخ، التي بثها موقع «بي إل دي سبايس»، عند الـ2.19 (00.19 بتوقيت غرينتش) من قاعدة عسكرية في محافظة ولبة. وأكدت الشركة، في بيان، أن العملية تمت بنجاح، وحققت كل أهدافها التقنية، وفق وكالة «فرانس برس» .

ووصل الصاروخ إلى ارتفاع 46 كيلومتراً فوق خليج قادس، بحسب «بي إل دي سبايس»ز وكما كان مخططاً، أنهى الصاروخ رحلته بعد خمس دقائق في المحيط الأطلسي، حيث أرسلت الشركة فريقاً، لاستعادته.

إطلاق «ميورا-1» بعد مرات من التأجيل
أطلق «ميورا-1»، وهو صاروخ يبلغ ارتفاعه 12 متراً، بعد إرجاء إطلاقه للمرة الأولى في 31 مايو بسبب رياح قوية، ثم مرة ثانية في 17 يونيو بسبب مشكلة في أحد أنابيب إمدادات الطاقة.

واحتراماً للقانون المتعلق بالوقاية من حرائق الغابات في ظل درجات حرارة مرتفعة وجفاف حاد، أعلنت «بي إل دي سبايس» أخيراً تأجيل هذه الرحلة دون المدارية الأولى في تاريخ إسبانيا إلى الخريف.

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ويُفترض أن يشكل إطلاق «ميورا-1» خطوة أولى في ابتكار «ميورا-5»، وهو صاروخ صغير يتألف من قسمين، ويبلغ ارتفاعه 35 متراً، ومصمم ليحمل بدءا من العام 2025 أقماراً اصطناعية تزن أقل من 500 كيلوغرام، ويضعها في مدارها، بحسب «بي إل دي سبايس».

وبموجب اتفاقية موقعة مع المركز الوطني الفرنسي للدراسات الفضائية، سينطلق هذا الصاروخ الصغير من مركز كورو الفضائي في غويانا الفرنسية، لا من ولبة. وذكرت «بي إل دي سبايس» أن 70% من المكونات التي ابتُكرت لـ«ميورا-1» ستُستخدم في «ميورا-5».

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