الفائز بنوبل الكيمياء منجي الباوندي: رسبت في أول امتحان جامعي

القاهرة - بوابة الوسط

روى أحد الفائزين بجائزة نوبل الكيمياء للعام 2023، العالم التونسي الأصل منجي الباوندي، حكاية المتاعب التي واجهها في مسيرته، ومنها أنه رسب في أول امتحان له في الجامعة، في حادثة كانت لـ«تدمره» لكنها علمته درسا في «المثابرة».



وقال الأستاذ في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، «كنت معتادا على عدم التحضير للامتحانات»، حسب حديثه في مؤتمر صحفي، نقلته وكالة «فرانس برس».



تجربة تحاكي تجارب كثيرين

وخلال امتحانه الأول في جامعة هارفارد، حيث بدأ دراساته العليا، عاش هذا الكيميائي تجربة تحاكي ما حدث للكثير من الطلاب حول العالم.



وقال «نظرتُ إلى السؤال الأول ولم أتمكن من الإجابة عليه. والأمر نفسه مع السؤال الثاني. وحاولتُ الإجابة على جميع الأسئلة، لكن في النهاية حصلتُ على درجة 20 من 100»، «وقد كانت أدنى درجة في الفصل».



أهمية التحضير الجيد للامتحانات

وقال الكيميائي البالغ 62 عاما، ضاحكا «قلتُ لنفسي (يا إلهي، هذه النهاية بالنسبة لي، ماذا أفعل هنا؟)». وأدرك بعدها أهمية التحضير الجيد للامتحانات.

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وأشار الباوندي إلى أن هذه التجربة كان يمكن أن «تدمره»، مضيفا «كان يمكن أن أقرر أن هذا (التخصص) ليس مناسبا لي، لكنني كنت أحب ما أفعله، لذلك تعلمتُ النجاح كطالب».



وفاز منجي الباوندي الأربعاء مع عالمَين آخرَين بجائزة نوبل في الكيمياء للعام 2023 عن بحوثهم حول جسيمات نانوية تسمى النقاط الكمومية، تُستخدم حاليا على نطاق واسع، حتى في أجهزة التلفزيون، ونصح طلاب اليوم بالحرص على «التفتح الذهني» والإبقاء على «الفضول» الذي يشكل «مفتاح العلم».