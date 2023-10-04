من هو التونسي منجي باوندي أحد الفائزين بجائزة نوبل للكيمياء؟

القاهرة - بوابة الوسط

قررت الأكاديمية السويدية للعلوم منح جائزة نوبل في الكيمياء لثلاثة علماء أحدهم الأمريكي الفرنسي من أصل تونسي منجي باوندي.

هو كيميائي تونسي الأصل ولد في فرنسا عام 1961، اسمه الكامل منجي غابرييل باوندي، ويحمل كذلك الجنسية الأمريكية، بحسب وكالة «فرانس برس».

يعمل أستاذا في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا «إم آي تي»، أحد أهم المؤسسات البحثية في الولايات المتحدة والعالم. وهو أحد رواد أبحاث النقاط الكمية وأحد أكثر الكيميائيين الذين يُستشهَد بأبحاثهم في الدراسات العلمية حول العالم.

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هاجر منجي باوندي، ابن عالم الرياضيات محمد صلاح باوندي وهيلين باوندي (اسمها قبل الزواج بوبارد)، مع عائلته إلى الولايات المتحدة عندما كان طفلا، بعد أن أمضى سنواته الأولى في فرنسا ثم في تونس.

وفي الولايات المتحدة درس العلوم وحصل على الإجازة التطبيقية من جامعة هارفارد العام 1982 ودرجة الماجستير في الكيمياء من نفس الجامعة العام 1983 والدكتوراه في الكيمياء من جامعة شيكاغو عام 1988.

وأدت جهوده وأبحاثه إلى تطوير التقنيات الأولى لإنتاج أول نقاط كمية عالية الجودة والتحكم في حجم النقاط الكمية ولون فلورتها في عام 1993، وقد سمح له هذا الأداء بتعيينه أستاذاً مشاركاً في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في عام 1995، ثم أستاذاً جامعياً في نفس المؤسسة عام 1996.

منجي: مصدوم ولم أكن أعلم بالتسريبات

وقال منجي باوندي (62 عاما)، إنه «مصدوم» و«متشرف» لفوزه بالجائزة، مشيراً إلى أنه «لم أكن أعلم (بالتسريبات)، لقد أيقظتني الأكاديمية السويدية من نوم عميق»، وأكد أنه لم يكن يتوقع هذا الاتصال.

جائزة مشتركة

وسيتقاسم باوندي الجائزة مع كل من الأميركي لويس بروس والروسي الأميركي أليكسي.

ويعمل بروس، البالغ 80 عاما، أستاذا بجامعة كولومبيا في نيويورك، فيما يعمل أليكسي إكيموف، المولود في روسيا، في شركة «نانوكريستلز تكنولوجي»، ومقرها الولايات المتحدة.

وسيتقاسم الثلاثي مكافأة مالية تبلغ 11 مليون كرونة سويدية (حوالي مليون دولار)، وسيتسلمون الجائزة من الملك كارل السادس عشر غوستاف في حفل يقام في ستوكهولم في 10 ديسمبر، في يوم ذكرى وفاة العالم ألفريد نوبل الذي أنشأ الجوائز من خلال وصيته الأخيرة في آواخر القرن التاسع عشر.

وتحمل هذه الجائزة المالية أعلى قيمة اسمية (بالعملة السويدية) في تاريخ جوائز نوبل الممتد لأكثر من قرن.