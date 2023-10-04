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«ميتا» تخطط لطرح اشتراكات مدفوعة على «فيسبوك» و«إنستغرام» في أوروبا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 04 أكتوبر 2023, 12:49 مساء
«ميتا» تخطط لطرح اشتراكات مدفوعة على «فيسبوك» و«إنستغرام» في أوروبا
شعار شركة «ميتا». (أرشيفية: الإنترنت)
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تخطط مجموعة «ميتا» لطرح اشتراكات مدفوعة للأوروبيين لاستخدام شبكتَي «إنستغرام» و«فيسبوك» دون إعلانات، امتثالا للتشريعات الأوروبية الخاصة بالبيانات الشخصية والإعلانات المستهدفة لمستخدمي تطبيقات التواصل.

وقالت جريدة «وول ستريت جورنال» إن «ميتا» تعمل على طرح صيغ عدة للاشتراكات، فيمكن للمشتركين دفع نحو عشرة يوروهات شهريا لحساباتهم على «إنستغرام» أو «فيسبوك» على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم، و13 يورو لتطبيقات الهاتف المحمول على الهواتف الذكية، وسيتكلف كل حساب إضافي نحو ستة يوروهات في فاتورتهم الشهرية، حسب وكالة «فرنس برس».

أموال الإعلانات
وبنت «ميتا» و«غوغل» إمبراطوريتهما على استهداف المليارات من المستخدمين بإعلانات موجهة بدقة وشخصية باستخدام البيانات الشخصية التي تجمعها الشركات عنهم، في حين يسعى الاتحاد الأوروبي لوقف تتبع مستخدمي الإنترنت دون موافقتهم.

وفي سبيل ذلك، أقر الاتحاد القواعد الأوروبية لحماية البيانات للعام 2016، ثم قانون الأسواق الرقمية الذي دخل حيز التنفيذ خلال صيف هذا العام، ولدى المنصات الرقمية المعنية مهلة حتى مارس العام 2024 للامتثال لهذه الالتزامات الجديدة.

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وقدمت «ميتا» اقتراح الاشتراكات إلى الهيئات الناظمة الأوروبية في سبتمبر، بحسب مصدر سري، ولم ترد المفوضية الأوروبية رسميا.

وقال ناطق باسم المجموعة لوكالة «فرانس برس» إن «ميتا تؤمن بقيمة الخدمات المجانية الممولة من الإعلانات الشخصية»، مضيفا «ومع ذلك، فإننا نواصل استكشاف الفرص للامتثال للتغيرات على صعيد المتطلبات التنظيمية، ليس لدينا أي شيء آخر لنشاركه في هذا الوقت».

وبات نموذج الاشتراكات منتشرا على نطاق واسع في التطبيقات الإلكترونية، من منصة «إكس» («تويتر» سابقا) إلى منصات البث مثل «نتفليكس»، مع صيغ أرخص أو مجانية مع إعلانات، وأخرى أكثر تكلفة أو مدفوعة من دون إعلانات وبفوائد إضافية.

طرح دفع رسوم مناسبة في حال عدم استخدام البيانات
وفي يوليو الماضي، أصدرت محكمة العدل الأوروبية حكما يؤكد أن مجموعة «ميتا» ليس لها الحق في مشاركة المعلومات الشخصية حول مستخدميها بين منصاتها.

وقررت المحكمة في الرابع من يوليو أن المستخدمين «يجب أن يكونوا أحرارا في الرفض بشكل فردي لإعطاء موافقتهم على معالجة معينة للبيانات التي لا تُصنف ضرورية لتنفيذ العقد، من دون إلزامهم الامتناع تماما عن استخدام الخدمة».

وبالتالي، يجب أن يُعرض على هؤلاء المستخدمين، حينما يكون ذلك مناسبا مقابل رسوم مناسبة، خيار بديل معادل غير مصحوب بمعالجة البيانات من هذا القبيل.

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