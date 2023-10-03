العثور على «ثلاثية الفصوص» عمرها 465 مليون عام في التشيك

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

عثر علماء الحفريات في جمهورية التشيك على بقايا متحجرة من سلالة نادرة من ثلاثية الفصوص، يصل عمرها إلى 465 مليون عام على الأقل.

وتعد ثلاثية الفصوص من بين الحفريات الأكثر شهرة، وشكلت عنصرا مهما في النظام البيئي البحري خلال معظم تاريخها الممتد لقرابة 270 مليون عام في العصر الكامبري المبكرة حتى نهاية العصر البرمي.

وجرى اكتشاف أكثر من 20 ألف نوع من سلالة ثلاثية الفصوص حتى الآن، وتتباين أنماط حياتها بين الاختباء في الطبيعة، والعوالق في المياه، كما نقل موقع «ساينس نيوز».

على الرغم من وجود عديد العينات الأحفورية، كان لا بد من الاستدلال على العادات الغذائية لهذه الحيوانات بشكل غير مباشر، لأنه لم يجر الإبلاغ سابقًا عن عينات معروفة تحتوي على محتويات أمعاء داخلية.

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بحث العادات الغذائية لثلاثية الفصوص

وفي البحث الجديد، قام عالم الحفريات بجامعة أوبسالا السويدية، بير أهلبرغ، وزملاؤه بفحص عينة كاملة من ثلاثية الفصوص النادرة من سلالة «بوهيموليكاس إنكولا»، وجدوا أنها تحتفظ بمحتوى أمعاء محفوظ.

ويبلغ عمر العينة 465 مليون سنة إذ تعود إلى الفترة الأوردوفيشية وجاءت من تكوين شاركا في حوض براغ، جمهورية التشيك.

وتمتلئ أمعاء الحفرية المكتظة بإحكام بالأصداف المجزأة التي تنتمي إلى كائنات بحرية بما في ذلك الصدفيات والهيوليثات وذوات الصدفتين وشوكيات الجلد.

ويحمل هذا الاكتشاف أهمية كبيرة لأن تلك السلالة عاشت خلال العصر الأوردوفيشي، ويوفر حتى الآن المصدر الأكثر تفصيلا للمعلومات بشأن العادات الغذائية لثلاثية الفصوص، ونموذج الإطعام لها.