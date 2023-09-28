ميتا تعوض تأخرها في مجال الذكاء الصناعي بإطلاق حزمة أدوات جديدة

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت شبكة ميتا، أمس الأربعاء، عن روبوتات دردشة قابلة للتكيّف مع متطلبات المستخدمين، وأجهزة جديدة تعمل بالواقعين المعزز والافتراضي، في إطار سعيها لتعويض تأخرها في السباق على تقنيات الذكاء الصناعي، وإعادة إطلاق مشاريعها في عالم «ميتافيرس» الموازي.

وقدّم رئيس الشبكة مارك زاكربرغ، برنامج الدردشة العام «ميتا إيه آي» إضافة إلى شخصيتي «بيكا» و«ماكس»، وهما من بين 28 شخصية افتراضية مصممة للتفاعل مع المستخدمين، بحسب وكالة «فرانس برس».

وأقرّ مارك بأن روبوتات الدردشة الجديدة التابعة لميتا «لا تزال في بداياتها وقدراتها لا تزال محدودة للغاية»، موضحاً أنها لا تستطيع حالياً الوصول إلى الإنترنت في الوقت الفعلي.

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وهذه الشخصيات سيكون لها ملفات شخصية على «فيسبوك» و«إنستغرام»، كما يُتوقع أن تصبح مزوّدة بأصوات بحلول العام المقبل، وبعضها سيجسدها مشاهير، من أمثال باريس هيلتون «المحققة أمبر»، أو نجم يوتيوب مستر بيست بشخصية «زاك».

وحصل هذا التقديم في النسخة الحضورية الأولى من حدث «كونيكت» السنوي الذي تنظمه ميتا للمطورين، منذ العام 2019، قبل جائحة كوفيد.

وقد كانت خطوات ميتا منتظرة على صعيد الذكاء الصناعي التوليدي، الذي يتيح إنتاج جميع أنواع المحتوى، بما في ذلك النصوص والصور والأصوات والرموز، عن طريق استعلامات بسيطة باللغة اليومية.

ولم يكن عملاق وسائل التواصل الاجتماعي قد أطلق بعد روبوتاً للدردشة، بينما ينخرط جيرانه ومنافسوه، على رأسهم «أوبن إيه آي» و«غوغل» و«مايكروسوفت»، في سباق محموم لنشر هذه التكنولوجيا، بدءاً من واجهات المحادثة مثل «تشات جي بي تي»، إلى إنشاء أدوات مدمجة في خدماتهم، كمحركات البحث عبر الإنترنت والبريد الإلكتروني والأدوات المكتبية.

خطوات ميتا حذرة تجاه الذكاء الصناعي

تتحرك ميتا بحذر في نشر الذكاء الصناعي التوليدي لأن هذه الأنظمة الجديدة تثير مخاوف كثيرة، لناحية المعلومات الخاطئة أو سرية البيانات، وهي مشكلات تعرفها الشركة الأم ل«فيسبوك» جيداً.

وقال كريس كوكس، كبير مسؤولي المنتجات في المجموعة، لمجموعة من الصحفيين «لدينا عقود من الخبرة في الإشراف على المحتوى في هذه المرحلة، وأنظمة الذكاء الصناعي المدربة جيداً».

سلطت الشركة الضوء على برنامجها الآلي لإنشاء الصور، «إيمو»، الذي سيسمح للمستخدمين بإنشاء الصور بسهولة على منصاتها المختلفة وخدمات المراسلة، كما يشغل الذكاء الصناعي التوليدي أيضاً مساحة متزايدة في عالم «ميتافيرس»، الذي يمزج بين الواقعين الافتراضي المعزز.

وعرضت ميتا خلال الحدث نظارات ذكية جديدة أنجزتها بالتعاون مع ماركة «راي بان»، وستطرحها هذا الخريف بسعر يبدأ بـ300 دولار، وقدمت كذلك تفاصيل تقنية عن «كويست 3»، وهي خوذة جديدة بالواقع المختلط (الافتراضي والمعزز) قدمتها في يونيو الماضي، وستباع بسعر 500 دولار، ويبدأ تسليمها اعتباراً من 10 أكتوبر.

«كويست 3» ستتمتع بأفضل قيمة مقابل المال

وقال مدير التكنولوجيا في شركة ميتا أندرو بوسورث، وسط ضحك الجمهور في مينلو بارك، مقر المجموعة في سيليكون فالي، إن «كويست 3» ستتمتع بأفضل قيمة «مقابل المال في السوق لفترة لا بأس بها».

وقد رأى المطوّرون والمحللون والصحفيون في هذا الأمر انتقاداً لشركة آبل، التي قدمت أول خوذة رأس للواقع المختلط في يونيو، تحمل اسم «فيجن برو» التي سيبدأ سعرها بـ3500 دولار في بداية العام المقبل.

ومن خلال أجهزتها الجديدة التي تسمح بتجارب افتراضية من دون انقطاع عن الواقع، تأمل ميتا في تشجيع المزيد من المطورين على إنشاء تطبيقات في عالم الميتافيرس، والمزيد من المستهلكين على اكتشاف هذا العالم الموازي.

وقال كوكس «نحن لا نركز على الإيرادات في هذه المرحلة، وقبل كل شيء، نريد بناء منظومة دينامية».

في نهاية العام 2021، أثناء جائحة كورونا، تحوّل اسم الشركة الأم لـ«فيسبوك» إلى «ميتا» من منطلق الدور المحوري لعالم ميتافيرس، الذي وصفه مارك بأنه مستقبل الإنترنت، بعد الويب والهاتف المحمول.

لكن المجموعة العملاقة مرت بعام صعب في 2022، إذ شهدت أول انخفاض في إيراداتها الإعلانية منذ الاكتتاب العام الأولي في العام 2012، وخسر فيسبوك مستخدمين، قبل أن يستعيدهم.

وعمدت الشركة، التي لم تعتمد سابقاً أي خطة اجتماعية منذ تأسيسها قبل 20 عاماً، إلى الاستغناء عن أكثر من 20 ألف موظف لديها بين نوفمبر ومارس الماضيين.

وخسرت «ريالتي لابز»، الفرع المسؤول عن تطوير الأجهزة والتطبيقات الخاصة بميتافيروس، 13,7 مليار دولار في عام 2022، وتتوقع ميتا تكبد فاتورة باهظة أيضاً في 2024.