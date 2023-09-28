  • Alwasat News
Atwasat

ميتا تعوض تأخرها في مجال الذكاء الصناعي بإطلاق حزمة أدوات جديدة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 28 سبتمبر 2023, 05:40 مساء
ميتا تعوض تأخرها في مجال الذكاء الصناعي بإطلاق حزمة أدوات جديدة
رئيس ميتا مارك زاكربرغ يقدم خاصية جديدة للذكاء الصناعي، استُخدمت على صورة تظهره خلال الطفولة، في 27 سبتمبر في مقر الشبكة في مينلو بارك بولاية كاليفورنيا الأميركية. (أ ف ب)
alwasat radio

كشفت شبكة ميتا، أمس الأربعاء، عن روبوتات دردشة قابلة للتكيّف مع متطلبات المستخدمين، وأجهزة جديدة تعمل بالواقعين المعزز والافتراضي، في إطار سعيها لتعويض تأخرها في السباق على تقنيات الذكاء الصناعي، وإعادة إطلاق مشاريعها في عالم «ميتافيرس» الموازي.

وقدّم رئيس الشبكة مارك زاكربرغ، برنامج الدردشة العام «ميتا إيه آي» إضافة إلى شخصيتي «بيكا» و«ماكس»، وهما من بين 28 شخصية افتراضية مصممة للتفاعل مع المستخدمين، بحسب وكالة «فرانس برس».

وأقرّ مارك بأن روبوتات الدردشة الجديدة التابعة لميتا «لا تزال في بداياتها وقدراتها لا تزال محدودة للغاية»، موضحاً أنها لا تستطيع حالياً الوصول إلى الإنترنت في الوقت الفعلي.

القضاء النرويجي يرد طلب «ميتا» تعليق غرامة مرتبطة بحماية البيانات
رئيس «ميتا»: أنظمة الذكاء الصناعي «ليست ذكية على الإطلاق»
«ميتا» تطلق نسخة جديدة من تطبيق «ثريدز»

وهذه الشخصيات سيكون لها ملفات شخصية على «فيسبوك» و«إنستغرام»، كما يُتوقع أن تصبح مزوّدة بأصوات بحلول العام المقبل، وبعضها سيجسدها مشاهير، من أمثال باريس هيلتون «المحققة أمبر»، أو نجم يوتيوب مستر بيست بشخصية «زاك».

وحصل هذا التقديم في النسخة الحضورية الأولى من حدث «كونيكت» السنوي الذي تنظمه ميتا للمطورين، منذ العام 2019، قبل جائحة كوفيد.

وقد كانت خطوات ميتا منتظرة على صعيد الذكاء الصناعي التوليدي، الذي يتيح إنتاج جميع أنواع المحتوى، بما في ذلك النصوص والصور والأصوات والرموز، عن طريق استعلامات بسيطة باللغة اليومية.

ولم يكن عملاق وسائل التواصل الاجتماعي قد أطلق بعد روبوتاً للدردشة، بينما ينخرط جيرانه ومنافسوه، على رأسهم «أوبن إيه آي» و«غوغل» و«مايكروسوفت»، في سباق محموم لنشر هذه التكنولوجيا، بدءاً من واجهات المحادثة مثل «تشات جي بي تي»، إلى إنشاء أدوات مدمجة في خدماتهم، كمحركات البحث عبر الإنترنت والبريد الإلكتروني والأدوات المكتبية.

خطوات ميتا حذرة تجاه الذكاء الصناعي
تتحرك ميتا بحذر في نشر الذكاء الصناعي التوليدي لأن هذه الأنظمة الجديدة تثير مخاوف كثيرة، لناحية المعلومات الخاطئة أو سرية البيانات، وهي مشكلات تعرفها الشركة الأم ل«فيسبوك» جيداً.

وقال كريس كوكس، كبير مسؤولي المنتجات في المجموعة، لمجموعة من الصحفيين «لدينا عقود من الخبرة في الإشراف على المحتوى في هذه المرحلة، وأنظمة الذكاء الصناعي المدربة جيداً».

سلطت الشركة الضوء على برنامجها الآلي لإنشاء الصور، «إيمو»، الذي سيسمح للمستخدمين بإنشاء الصور بسهولة على منصاتها المختلفة وخدمات المراسلة، كما يشغل الذكاء الصناعي التوليدي أيضاً مساحة متزايدة في عالم «ميتافيرس»، الذي يمزج بين الواقعين الافتراضي المعزز.

وعرضت ميتا خلال الحدث نظارات ذكية جديدة أنجزتها بالتعاون مع ماركة «راي بان»، وستطرحها هذا الخريف بسعر يبدأ بـ300 دولار، وقدمت كذلك تفاصيل تقنية عن «كويست 3»، وهي خوذة جديدة بالواقع المختلط (الافتراضي والمعزز) قدمتها في يونيو الماضي، وستباع بسعر 500 دولار، ويبدأ تسليمها اعتباراً من 10 أكتوبر.

«كويست 3» ستتمتع بأفضل قيمة مقابل المال
وقال مدير التكنولوجيا في شركة ميتا أندرو بوسورث، وسط ضحك الجمهور في مينلو بارك، مقر المجموعة في سيليكون فالي، إن «كويست 3» ستتمتع بأفضل قيمة «مقابل المال في السوق لفترة لا بأس بها».

وقد رأى المطوّرون والمحللون والصحفيون في هذا الأمر انتقاداً لشركة آبل، التي قدمت أول خوذة رأس للواقع المختلط في يونيو، تحمل اسم «فيجن برو» التي سيبدأ سعرها بـ3500 دولار في بداية العام المقبل.

ومن خلال أجهزتها الجديدة التي تسمح بتجارب افتراضية من دون انقطاع عن الواقع، تأمل ميتا في تشجيع المزيد من المطورين على إنشاء تطبيقات في عالم الميتافيرس، والمزيد من المستهلكين على اكتشاف هذا العالم الموازي.

وقال كوكس «نحن لا نركز على الإيرادات في هذه المرحلة، وقبل كل شيء، نريد بناء منظومة دينامية».

في نهاية العام 2021، أثناء جائحة كورونا، تحوّل اسم الشركة الأم لـ«فيسبوك» إلى «ميتا» من منطلق الدور المحوري لعالم ميتافيرس، الذي وصفه مارك بأنه مستقبل الإنترنت، بعد الويب والهاتف المحمول.

لكن المجموعة العملاقة مرت بعام صعب في 2022، إذ شهدت أول انخفاض في إيراداتها الإعلانية منذ الاكتتاب العام الأولي في العام 2012، وخسر فيسبوك مستخدمين، قبل أن يستعيدهم.

وعمدت الشركة، التي لم تعتمد سابقاً أي خطة اجتماعية منذ تأسيسها قبل 20 عاماً، إلى الاستغناء عن أكثر من 20 ألف موظف لديها بين نوفمبر ومارس الماضيين.
وخسرت «ريالتي لابز»، الفرع المسؤول عن تطوير الأجهزة والتطبيقات الخاصة بميتافيروس، 13,7 مليار دولار في عام 2022، وتتوقع ميتا تكبد فاتورة باهظة أيضاً في 2024.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

هل تُحجب جائزة نوبل للسلام هذا العام؟

هل تُحجب جائزة نوبل للسلام هذا العام؟
حفتر يزور «مسجد موسكو الجامع» بناء على دعوة رئيس مجلس الإفتاء الروسي

حفتر يزور «مسجد موسكو الجامع» بناء على دعوة رئيس مجلس الإفتاء الروسي
وفاة الفنانة اللبنانية نجاح سلام عن 92 عاماً

وفاة الفنانة اللبنانية نجاح سلام عن 92 عاماً
نادي الخمس يتعاقد مع المدرب المصري سمير كمونة

نادي الخمس يتعاقد مع المدرب المصري سمير كمونة
بعيدا في المجاهل: الإرث الثقيل لدولة الخلافة!

بعيدا في المجاهل: الإرث الثقيل لدولة الخلافة!
تشافي هيرنانديز يحمي لامين يامال بسيناريو ميسي

تشافي هيرنانديز يحمي لامين يامال بسيناريو ميسي
كاريكاتير خيري - تنافس على إعادة إعمار درنة

كاريكاتير خيري - تنافس على إعادة إعمار درنة
زعيم الانفصاليين يعلن زوال «جمهورية» قره باغ من الوجود بحلول 2024

زعيم الانفصاليين يعلن زوال «جمهورية» قره باغ من الوجود بحلول 2024
وصول نحو نصف سكان ناغورني قره باغ إلى أرمينيا

وصول نحو نصف سكان ناغورني قره باغ إلى أرمينيا
تأهل الأهلي بنغازي إلى نصف نهائي بطولة الدوحة الدولية لكرة السلة

تأهل الأهلي بنغازي إلى نصف نهائي بطولة الدوحة الدولية لكرة السلة
«فيفا» يختار معتز الشلماني لإدارة مباريات كأس العالم للناشئين

«فيفا» يختار معتز الشلماني لإدارة مباريات كأس العالم للناشئين
بعثة ألمانية تكتشف سلسلة مخازن داخل هرم الملك «ساحو رع» بأبو صير المصرية

بعثة ألمانية تكتشف سلسلة مخازن داخل هرم الملك «ساحو رع» بأبو صير المصرية
دراسة جديدة تقلب المعطيات بشأن مجرة درب التبانة

دراسة جديدة تقلب المعطيات بشأن مجرة درب التبانة
المغرب يستضيف كأس أفريقيا 2025.. وكينيا وتنزانيا وأوغندا في 2027

المغرب يستضيف كأس أفريقيا 2025.. وكينيا وتنزانيا وأوغندا في 2027
درنة مرة أخرى

درنة مرة أخرى
هندية تحقق حلمها بتعلم القراءة والكتابة في سن 92 عاما

هندية تحقق حلمها بتعلم القراءة والكتابة في سن 92 عاما
كاريكاتير حليم - الطوفان القادم!

كاريكاتير حليم - الطوفان القادم!
هيلاري تتهكم على بوتين بعد توسع «ناتو»: جلبت هذا لنفسك فلاديمير

هيلاري تتهكم على بوتين بعد توسع «ناتو»: جلبت هذا لنفسك فلاديمير
 المزيد من علوم وتكنولوجيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
تحديث جديد على «تشات جي بي تي» يتيح له التحدّث وشرح الصور
تحديث جديد على «تشات جي بي تي» يتيح له التحدّث وشرح الصور
دراسة تتنبأ بموعد انتهاء الحياة على الأرض
دراسة تتنبأ بموعد انتهاء الحياة على الأرض
«ميكروسوفت» تبحث استخدام الطاقة النووية لتشغيل مراكز بيانات الذكاء الصناعي
«ميكروسوفت» تبحث استخدام الطاقة النووية لتشغيل مراكز بيانات ...
دراسة جديدة تقلب المعطيات بشأن مجرة درب التبانة
دراسة جديدة تقلب المعطيات بشأن مجرة درب التبانة
دراسة: ديدان الأرض تقدم «مساهمة كبيرة» في الإنتاج الزراعي
دراسة: ديدان الأرض تقدم «مساهمة كبيرة» في الإنتاج الزراعي
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
العثور على عظمة تعود للإنسان العاقل في كهف سكنه النياندرتال بفرنسا
العثور على عظمة تعود للإنسان العاقل في كهف سكنه النياندرتال ......
العثور على جسم ذهبي غريب في قاع المحيط قرب ألاسكا
العثور على جسم ذهبي غريب في قاع المحيط قرب ألاسكا...
بعضها للمرة الأولى.. تسريبات تكشف مواصفات «آيفون 15» الجديد
بعضها للمرة الأولى.. تسريبات تكشف مواصفات «آيفون 15» الجديد...
بسبب الإشعاعات الضارة.. «آبل» تعدل هواتف «آيفون 12» في فرنسا
بسبب الإشعاعات الضارة.. «آبل» تعدل هواتف «آيفون 12» في فرنسا...
استغلال الذكاء الصناعي في عمليات الاحتيال عبر الإنترنت
استغلال الذكاء الصناعي في عمليات الاحتيال عبر الإنترنت...
المزيد
ميتا تعوض تأخرها في مجال الذكاء الصناعي بإطلاق حزمة أدوات جديدة
ميتا تعوض تأخرها في مجال الذكاء الصناعي بإطلاق حزمة أدوات ......
علماء يابانيون يعثرون على جسيمات بلاستيكية في السحب «قد تغّير المناخ»
علماء يابانيون يعثرون على جسيمات بلاستيكية في السحب «قد ......
«تشات جي بي تي» أصبح قادرا على استخراج المعلومات في «الوقت الفعلي» لها
«تشات جي بي تي» أصبح قادرا على استخراج المعلومات في «الوقت ......
دراسة: ديدان الأرض تقدم «مساهمة كبيرة» في الإنتاج الزراعي
دراسة: ديدان الأرض تقدم «مساهمة كبيرة» في الإنتاج الزراعي...
دراسة جديدة تقلب المعطيات بشأن مجرة درب التبانة
دراسة جديدة تقلب المعطيات بشأن مجرة درب التبانة...
المزيد