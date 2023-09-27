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دراسة: ديدان الأرض تقدم «مساهمة كبيرة» في الإنتاج الزراعي

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 27 سبتمبر 2023, 02:48 مساء
دراسة: ديدان الأرض تقدم «مساهمة كبيرة» في الإنتاج الزراعي
عامل بلدي يمسك بكمية من التربة وفيها ديدان في العاصمة التشيلية سانتياغو، 23 نوفمبر 2022. (أ ف ب)
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تقدم ديدان الأرض المهددة بالزراعة المكثفة، «مساهمة كبيرة» في الإنتاج الزراعي، إذ تؤدي دوراً في حوالي 6.5% من إنتاج الحبوب العالمي، بحسب دراسة حديثة نشرت وكالة فرانس برس مقتطفات منها.

وخلص باحثون مقيمون في الولايات المتحدة إلى أن «ديدان الأرض تسهم بحوالي 6.5% من الإنتاج العالمي للحبوب (الذرة والأرز والقمح والشعير) و2.3% من إنتاج البقوليات، أي ما يعادل أكثر من 140 مليون طن سنويا»، وفق ما ورد في مقال نشرته مجلة «نيتشر كوميونيكيشنز».

ويُعرّف الباحثون «مساهمة» ديدان الأرض بأنها النسبة المئوية للإنتاج الزراعي الذي أصبح ممكناً بفضلها. وكان دورها الإيجابي في صحة التربة ونمو النباتات معروفاً بالفعل، مع عوامل متعددة في هذا المجال بينها أماكن عيشها التي تسمح للماء بالتسلل إلى الأرض، ومشاركتها في إعادة تدوير العناصر الغذائية لتغذية النباتات عبر فضلاتها، فضلاً عن مساعدتها حتى في إنتاج الهرمونات التي تسهل عملية نمو النبات.

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لكن العلماء المقيمين في الولايات المتحدة الذين قادوا الدراسة التي نُشرت نتائجها الثلاثاء، سعوا للمرة الأولى إلى تحديد مدى مساهمة ديدان الأرض في الإنتاج الزراعي. وللقيام بذلك، حللوا الخرائط الحديثة حول وجود ديدان الأرض، وبيانات عن الإنتاج الزراعي والدراسات السابقة حول إنتاجية التربة بناءً على وجود هذه اللافقاريات.

باحث يدعو إلى الحد من استخدام المبيدات الكيماوية
ولفت معدو الدراسة إلى أن مساهمة ديدان الأرض أكبر في بلدان الجنوب، حيث تسهم بنسبة 10% في إنتاج الحبوب في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى و8% في أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي. ورغم وصفهم نتائج الدراسة بأنها «مشجعة» وتدفع إلى الاعتقاد بإمكان تحسين الإنتاجية الزراعية من خلال رعاية أفضل للحياة في التربة، قال الباحثون إن الدراسة مشوبة أيضاً بـ«ضبابية» منهجية.

في الختام، اقترح معدو الدراسة تشجيع ممارسات الزراعة الإيكولوجية التي تحافظ على حياة التربة وخصوصاً ديدان الأرض. وفي الواقع، فإن هذه الأخيرة مهددة اليوم على وجه الخصوص بالزراعة المكثفة، مع الاستخدام المكثف للمواد الكيميائية والحراثة المنتظمة.

وقال ستيفن فونتي، المشارك في إعداد الدراسة، وهو باحث في جامعة كولورادو، في مقابلة مع وكالة فرانس برس «يُقدّر أن التربة تحتوي على ما يقرب من نصف التنوع البيولوجي على الكوكب، لذا فهي عنصر حاسم في جهود الحفاظ على التنوع البيولوجي». ولذلك، دعا فونتي إلى الحد من استخدام المبيدات الكيماوية، وتقليص كثافة أنشطة الحراثة ووتيرتها. مع ذلك، فإن نشر السماد الزراعي يمكن أن يساعد في تغذية ديدان الأرض.

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