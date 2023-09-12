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«آبل» تستعد للإعلان عن أحدث هواتفها مع اعتمادها على منفذ الشحن العالمي

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 12 سبتمبر 2023, 05:08 مساء
«آبل» تستعد للإعلان عن أحدث هواتفها مع اعتمادها على منفذ الشحن العالمي
شاحن من طراز «يو اس بي - سي» (يمين) بحانب شاحن آخر من نوع «لايتنينغ» مخصص لأجهزة «آبل» فوق هاتفين أحدهما من نوع «آي فون» والثاني يعمل بنظام أندرويد. (أ ف ب)
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تُعلن «آبل» الثلاثاء أحدث تصاميم هواتفها «آي فون»، ويُتوقع أن تضم شرائح وعدسات أكثر كفاءة من أي وقت مضى، وأن تكون اعتمدت فيها ربما منفذ الشحن العالمي الذي أثار فرضه من الاتحاد الأوروبي استياء الشركة العملاقة.

هذا ليس نوع الابتكارات التكنولوجية الذي تحب شركة آبل تسليط الضوء عليه، لكنّ قانوناً صادراً عن المفوضية الأوروبية يلزم مصنّعي الأجهزة الإلكترونية بتجهيز جميع الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والكاميرات الجديدة بمنفذ من نوع «يو اس بي - سي» USB-C بحلول نهاية العام 2024، وفق «فرانس برس».

ويقول المحلل في شركة «تكسنبوننشال» آفي غرينغارت «بحسب الشائعات، ستعتمد آبل المنفذ يو اس بي - سي هذا العام بدلاً من الانتظار حتى العام المقبل، للامتثال للقواعد الأوروبية». ويشكل ذلك ثورة صغرى في المنظومة الخاصة بمنتجات آبل وخدماتها، والتي يصعب دمجها مع الأنظمة الأخرى.

 تقنية «لايتنينغ» الخاصة 
ويضيف المحلل «سيزعج هذا الكثير من مستخدمي آبل لكنهم سيعتادون عليه، ولن يكون أمامهم خيار». وقبل عامين، عندما كان النص الأوروبي قيد المناقشة، حاولت المجموعة الأميركية معارضته.

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وقالت «آبل» إن تقنية «لايتنينغ» الخاصة بها زودت أكثر من مليار جهاز حول العالم، معتبرة أن القواعد الجديدة من شأنها «خنق الابتكار» و«الإضرار بالمستهلكين».

أما بالنسبة للاتحاد الأوروبي، وعلى العكس من ذلك، فإن الأمر يتعلق بتسهيل حياة المستهلكين وتقليل كمية المخلفات الإلكترونية التي تنشأ عندما تصبح أجهزة الشحن قديمة.

ارتفاع الأسعار 
يُطلق على الحدث التسويقي الذي يقام الثلاثاء اسم «واندرلاست»، وهي كلمة مركّبة تجمع بين معنيي «حب التجوال» و«العجب». ويجري تسجيل الحدث مسبقاً وبثه عبر الإنترنت، وعادةً ما يُشاهده ملايين الأشخاص في الوقت الفعلي أو بنسخة مسجلة.

بعد ربع مخيب للآمال بالنسبة على صعيد مبيعات «آي فون»، ومع اقتراب عطلة نهاية العام، تحتاج الشركة إلى إبهار الجمهور، خصوصاً مع توقعات مراقبين كثيرين للأسواق برفع الشركة أسعار منتجاتها بصورة ملحوظة.

ويقول يوري وورمسر من شركة «إنسايدر إنتلجنس» Intelligence) إنه «من المتوقع أن ترفع شركة آبل أسعار الطرازات برو (Pro) بشكل كبير، بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج»، بفعل التضخم والتشبع في سلسلة التوريد. ويضيف «سيكون من المثير للاهتمام معرفة الميزات التي سيتم تسليط الضوء عليها، وما إذا كانت آبل ستنجح في تبرير الأسعار المرتفعة».

 آبل تسجل انخفاضاً في حجم مبيعاته
وفي الفترة من أبريل إلى يونيو، وللربع الثالث على التوالي، سجلت آبل انخفاضاً في حجم مبيعاتها على أساس سنوي (بتراجع نسبته 1.4%)، إلى 81.8 مليار دولار. والسبب في ذلك هو انخفاض مبيعات منتجها الرئيسي «آي فون» بنسبة 2.4%.

بالنسبة للمحلل دان آيفز، فإن المرحلة الراهنة هي الوقت المناسب لرفع أسعار المجموعة الجديدة من المنتجات، في ظل تعزيز قدرات رقائق الكمبيوتر وزيادة عمر البطاريات.

ويعول آيفز أيضاً على «عروض ترويجية ضخمة من المشغلين الأميركيين خلال الأشهر المقبلة» والتي من شأنها أن تجعل من الممكن بيع «المزيد من أجهزة آي فون وتخفيف تأثير الزيادة الطفيفة في الأسعار».

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