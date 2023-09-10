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اليابان تنضم إلى سباق الهبوط على القمر بإطلاق صاروخي ناجح

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام الأحد 10 سبتمبر 2023, 10:05 صباحا
اليابان تنضم إلى سباق الهبوط على القمر بإطلاق صاروخي ناجح
لحظة إطلاق مركبة الفضاء اليابانية. (بي بي سي)
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أطلقت اليابان، الخميس، بنجاح صاروخا يحمل مركبة هبوط متجهة إلى سطح القمر، في محاولتها الرابعة خلال العام الجاري، بعد فشل المحاولات السابقة بسبب سوء الأحوال الجوية.

ومن المقرر أن تهبط مركبة الفضاء، التي تحمل اسم «مون سنيبر» (Moon Sniper)، على سطح القمر في فبراير من العام 2024 إذا سارت الأمور بشكل جيد، كما نقلت الإذاعة البريطانية (بي بي سي).

وستهبط المركبة اليابانية على بُعد 100 متر (328 قدما) من فوهة «شيولي»، وهي حفرة اصطدام قمرية صغيرة تقع داخل فوهة «سيريلوس» الأكبر على الجانب القريب من القمر، على أن تدخل المركبة مدار القمر خلال أربعة أشهر، وتقضي شهرا كاملا للدوران حول القمر قبل محاولة الهبوط في فبراير.
 
تستهدف المهمة، التي تبلغ تكلفتها 100 مليون دولار، استعراض قدرات طوكيو في الهبوط بمركبة فضائية خفيفة الوزن ومنخفضة التكلفة على سطح القمر.

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قمر صناعي لدراسة الثقوب السوداء
يحمل الصاروخ كذلك قمرا صناعيا لمهمة التصوير والتحليل الطيفي بالأشعة السينية، وهو مشروع مشترك بين وكالات الفضاء اليابانية والأميركية والأوروبية.

وانفصل القمر الصناعي، الذي يحتوي على تليسكوب بحجم الحافلة، عن مركبة الهبوط القمرية، ليدور حول الأرض. وسيبدأ الآن في دراسة الظواهر الفضائية مثل الثقوب السوداء.

محاولات فاشلة للوصول إلى القمر
فشلت اليابان مرتين في الوصول إلى سطح القمر خلال محاولتي إطلاق العام الماضي، وسط عيوب شابت برنامج الفضاء الخاص بها.

وفي أبريل الماضي، فشلت شركة «آي سبيس» اليابانية الناشئة في الهبوط بمركبة «هاكوتو آر» على سطح القمر، بعد فقدان التواصل معها.

تسعى اليابان للانضمام إلى سباق القوى الكبرى للوصول إلى القمر، وأن تصبح الدولة الخامسة التي تهبط على سطحه، بعد الولايات المتحدة وروسيا والصين والهند.

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