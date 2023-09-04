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أطول مهمة لرائد عربي في الفضاء.. الإماراتي سلطان النيادي يعود إلى الأرض

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 04 سبتمبر 2023, 11:39 صباحا
أطول مهمة لرائد عربي في الفضاء.. الإماراتي سلطان النيادي يعود إلى الأرض
رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي لحظة عودته إلى الأرض بعد إنجازه أطول مهمة لرائد عربي في محطة الفضاء الدولية في جاكسونفيل بولاية فلوريدا الأميركية، 4 سبتمبر 2023. (ناسا: أ ف ب)
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عاد رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي صباح اليوم الإثنين إلى كوكب الأرض على متن كبسولة «دراغن» لشركة «سبايس إكس»، بعد أن أنجز أطول مهمة لرائد فضاء عربي في محطة الفضاء الدولية، وفق ما أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء ووكالة أنباء الإمارات «وام».


وكان النيادي (41 عاما) الملقب بـ«سلطان الفضاء» غادر إلى محطة الفضاء الدولية في مطلع مارس في صاروخ «فالكون 9» من شركة «سبايس اكس». كما أنه أصبح أول رائد فضاء عربي يغادر محطة الفضاء الدولية لنحو ست ساعات وثلاثين دقيقة، وفق وكالة «فرانس برس».

وقال مركز محمد بن راشد للفضاء عبر منصة «إكس» (تويتر سابقا) إن المركبة دراغن التي تحمل على متنها النيادي وزملاءه في طاقم كرو6، «هبطت في الماء قرب فلوريدا، الولايات المتحدة الأميركية»، مرفقا المنشور بلقطات تُظهر لحظة الهبوط نقلا عن وكالة الفضاء الأميركية (ناسا).

وفريق (كرو6) مؤلف من أربعة رواد فضاء هم النيادي والأميركيان ستيفن بون ووارن هوبرغ والروسي أندري فيدياييف. كما أظهرت مشاهد أخرى خروج النيادي من المركبة إلى سفينة الإنقاذ ملوحا بيده ثم جلوسه على كرسي متحرك بمساعدة شخصين، تمهيدا لنقله إلى مرفق طبي للتأكد من أن وضعه الصحي جيد.

وأصبح النيادي رابع رائد فضاء متحدر من دولة عربية، وثاني إماراتي يشارك في مهمة فضائية بعد هزاع المنصوري الذي أمضى ثمانية أيام في محطة الفضاء الدولية في سبتمبر 2019.

محمد بن رشاد لسلطان النيادي: الحمد لله على عودتك
وكتب الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على «إكس»، «ولدي سلطان النيادي، الحمد لله على عودتك سالما إلى الأرض بعد أطول مهمة عربية في الفضاء». وأضاف «صنعتَ مع فرق العمل الوطنية إنجازا إماراتيا تاريخيا وساهمتم في خدمة العلم والبشرية».

الإماراتي سلطان النيادي أول رائد عربي يسير في الفضاء 
اللحظات الأولى لسلطان النيادي في محطة الفضاء الدولية
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وهنأ رئيس الوزراء الإماراتي حاكم إمارة دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عبر «إكس« شعب الإمارات بعودة النيادي سالما، مشيرا إلى أنه «أجرى 200 مهمة بحثية علمية.. وقضى أكثر من 4400 ساعة في الفضاء .. وألهم ملايين الشباب العربي بأننا قادرون على المساهمة الإيجابية في مسيرة البشرية العلمية والحضارية».

ورغم دخولها حديثا عالم استكشاف الفضاء، تحقق الدولة الخليجية الثرية خطوات متسارعة في هذا المجال. ففي فبراير 2021، دخل مسبار «الأمل» الإماراتي مدار كوكب المريخ لتصبح الإمارات أول دولة عربية تصل إلى الكوكب الأحمر. وفي العام 1985، أرسلت المملكة العربية السعودية أول رائد فضاء عربي ومسلم إلى الفضاء للمشاركة في رحلة فضائية انطلقت من الولايات المتحدة.

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