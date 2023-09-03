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هل يكون الذكاء الصناعي الحل لخفض البصمة الكربونية للتكنولوجيا؟

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 03 سبتمبر 2023, 04:31 مساء
هل يكون الذكاء الصناعي الحل لخفض البصمة الكربونية للتكنولوجيا؟
الذكاء الصناعي. (الإنترنت)
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إن كانت مراكز البيانات قوام عالمنا الرقمي، فهي تطرح بتزايد انتشارها تحديا بيئيا كبيرا وسط المخاوف حيال البصمة الكربونية للقطاع التكنولوجي. فهل يأتي الحل من الذكاء الصناعي؟

والتحدي هائل إذ من المتوقع بحلول 2025 أن يستهلك هذا القطاع 20% من الكهرباء التي يجري توليدها في العالم وأن يصدر 5.5% من إجمالي انبعاثات الكربون. ومع تزايد الاستخدامات والتطبيقات التي تستهلك كميات متزايدة من الكهرباء، قد تتسارع الوتيرة أكثر، بحسب «فرانس برس».

وأقر رئيس شركة «أنتيذر إيه آي» المتخصصة في صنع رقائق إلكترونية، آرون ينغار، التي تسعى لتطوير أشباه موصلات للذكاء الصناعي أقل استهلاكا للطاقة، «فتحنا صندوق باندورا». وقال «بإمكاننا استخدام الذكاء الصناعي بصورة تتناسب مع متطلبات المناخ، أو يمكننا تجاهل هذه المتطلبات ومواجهة العواقب».

إلا أن تكييف الخوادم يجب أن يجري الآن، في وقت يجري تعديلها لمواءمة حاجات الذكاء الصناعي، في ما وصفه مسؤول في مجموعة غوغل بأنه «نقطة تحول لا نشهدها سوى مرّة على مدى جيل في عالم المعلوماتية».

سباق لتحقيق كفاءة الطاقة 
يجري تطوير الأدوات للذكاء الصناعي التوليدي مثل «جي بي تي 4» لروبوت الدردشة «تشات جي بي تي»، و«بالم 2» الذي طورته مجموعة غوغل للبوت «بارد»، عبر مرحلتين هما «التدريب» و«الوضع في الخدمة»، وكلاهما مستهلك للطاقة.

واكتشف باحثون من جامعة ماساتشوستس قاموا بتدريب هذه الأدوات، في 2019 أن تدريب واحد من هذه النماذج يصدر انبعاثات توازي انبعاثات خمس سيارات خلال مجمل دورة حياتها.

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وخلصت دراسة مشتركة لغوغل وجامعة بيركلي أخيرًا إلى أن تدريب الروبوت التوليدي «جي بي تي 3» تسبب بانبعاثات كربونية قدرها 552 طنًا، وهو ما يوازي انبعاثات سيارة تسير مليوني كيلومتر.

أما خلفه «جي بي تي 4»، فتم تدريبه على عدد من الإعدادات يفوق النسخة السابقة بـ570 مرة، وهذا العدد سيتزايد مع تطور الذكاء الصناعي وتزايد انتشاره وقدراته.

 كميات كبيرة من الطاقة
وما أتاح هذا التطور معالجات صغرى تنتجها شركة نفيديا العملاقة للرقائق الإلكترونية، وتعرف بـ«وحدات معالجة الرسوميات» GPU. وبالرغم من أن هذه المعالجات متفوقة على الرقائق الإلكترونية العاديّة من حيث كفاءة الطاقة، فهي تستهلك كميات كبيرة من الطاقة.

وبعد انتهاء التدريب، فإن وضع أدوات الذكاء الصناعي التوليدي قيد الخدمة عبر السحابة يحتاج إلى الطاقة من خلال الاستهلاك المرتبط بالطلبات على البيانات التي يجري تلقيها، وهذا ما يتطلب كمية من الطاقة أكبر بكثير من المرحلة السابقة. غير أن الشركات قد تختار بهذا الصدد حلولا أكثر مراعاة للبيئة بما أن خوادم السحابة لا تحتاج إلى معالجات فائقة القوة.

وتؤكد «أمازون ويب سيرفيس» ومايكروسوفت وغوغل، كبرى شركات الحوسبة السحابية، أنها ملتزمة بأعلى قدر ممكن من كفاءة الطاقة. وتعهدت أمازون ويب سيرفيسز حتى بتحقيق الحياد الكربوني بحلول 2040، فيما التزمت مايكروسوفت بأن تكون «شركة ذات انبعاثات سلبية وبلا فضلات» بحلول 2030.

وتشير العناصر الأولية إلى أن هذه المجموعات مصممة على تحقيق أهدافها. فبين 2010 و2018، ازداد استهلاك مراكز البيانات في العالم للطاقة بنسبة 6% فقط، فيما ازداد استخدامها بنسبة 550%، وفق أرقام الوكالة الدولية للطاقة.

الاحترار المناخي 
في المقابل، تؤكد شركات الذكاء الصناعي الكبرى أن البصمات الكربونية لهذا القطاع الحديث ليست على المحك، بل إن الجدل بشأنها يحجب قدرته على إحداث ثورة حقيقية.

وقال مؤسس «أوبن إيه آي» المطورة لـ«تشات جي بي تي»، سام ألتمان، إن «معالجة مشكلة التغير المناخي لن تكون صعبة بعد أن  نمتلك ذكاء صناعيا خارق القوة».

وأضاف «هذا يظهر إلى أي مدى يجب أن تكون أحلامنا كبيرة... تصوروا نظاما يمكن أن تطلبوا منه قل لي كيف أنتج كمية كبيرة من الطاقة النظيفة بثمن زهيد، كيف ألتقط الكربون بصورة فعالة وكيف أبني مصنعا قادرا على القيام بذلك على مستوى العالم».

من جانبه، رأى رئيس نفيديا جنسن هوانغ أن انتشار الذكاء الصناعي على صعيد واسع والعمليات التي يمكنه إنجازها بسرعة فائقة ستحد من الطلب على الخدمات السحابية، ما سيخفض استهلاك هذا القطاع.

فبفضل الذكاء الصناعي، قد تتحول أجهزة الكمبيوتر المحمول والهواتف النقالة والسيارات إلى أجهزة كمبيوتر فائقة ذات كفاءة عالية على مستوى استهلاك الطاقة لا تحتاج إلى استخدام بيانات من السحابة.

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